Aaj Ka Rashifal 03 June 2026: वैदिक पंचांग अनुसार, आज ज्येष्ठ अधिक मास पक्ष की तृतीया तिथि रात 9 बजकर 21 मिनट तक रहेगी। वहीं उसके बाद चतुर्थी तिथि शुरू हो जाएगी। साथ ही आज पुरुषोत्तम मास का 18वाँ दिन, विभुवन संकष्टी, भद्रा, विडाल योग है। इसके साथ ही आज चंद्रमा धनु राशि में संचरण करेंगे।

साथ ही आज पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है। ऐसे में आज कर्क राशि वालों को भाग्य का पूरा साथ मिल सकता है। शुभ योग के प्रभाव से नई योजनाओं पर काम शुरू कर सकते हैं। परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा। वहीं वृश्चिक राशि वालों को आर्थिक मामलों में लाभ मिलने की संभावना है। नई योजनाओं पर काम करने के लिए दिन अनुकूल है। जीवनसाथी का सहयोग मिल सकता है। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ सकती है। जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

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मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

शुभ और शुक्ल योग के प्रभाव से आत्मविश्वास में वृद्धि हो सकती है। लंबे समय से रुके कार्य पूरे हो सकते हैं। नौकरीपेशा लोगों को अधिकारियों का सहयोग मिलने के संकेत हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत होने की संभावना है। परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा।

वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

आज का दिन लाभकारी रह सकता है। व्यापार में नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। निवेश से जुड़े मामलों में सकारात्मक परिणाम मिलने के संकेत हैं। दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रह सकती है।

मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

शुक्ल योग आपके लिए धन लाभ के योग बना रहा है। कार्यक्षेत्र में आपकी प्रतिभा की सराहना हो सकती है। विद्यार्थियों को पढ़ाई में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। किसी शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है।

कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

भाग्य का पूरा साथ मिल सकता है। शुभ योग के प्रभाव से नई योजनाओं पर काम शुरू कर सकते हैं। परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा। आर्थिक मामलों में प्रगति होने की संभावना है।

सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

आज आपके मान-सम्मान में वृद्धि हो सकती है। नौकरी में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। व्यापार में लाभ के संकेत हैं। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा और मन प्रसन्न रहेगा।

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कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

शुक्ल योग की कृपा से करियर में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात लाभदायक साबित हो सकती है। धन संबंधी मामलों में सफलता मिलने के योग हैं।

तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

आज का दिन उत्साह से भरपूर रह सकता है। शुभ योग आपके निर्णयों को सही दिशा दे सकता है। नौकरी और व्यवसाय में प्रगति के संकेत हैं। पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा।

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

आर्थिक मामलों में लाभ मिलने की संभावना है। नई योजनाओं पर काम करने के लिए दिन अनुकूल है। जीवनसाथी का सहयोग मिल सकता है। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ सकती है।

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धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

शुभ और शुक्ल योग के प्रभाव से भाग्य मजबूत रहने के संकेत हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को सफलता के संकेत मिल सकते हैं। निवेश से लाभ मिलने की संभावना है।

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

आज कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाएगी। वरिष्ठ अधिकारियों से प्रशंसा प्राप्त हो सकती है। आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हो सकती है। परिवार के साथ सुखद समय व्यतीत करेंगे।

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

शुक्ल योग आपके लिए नए अवसर लेकर आ सकता है। व्यापार में विस्तार की योजना सफल हो सकती है। मित्रों और सहयोगियों का पूरा समर्थन मिलेगा। यात्रा के योग बन सकते हैं।

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मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

आज का दिन शुभ फलदायी रह सकता है। धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी और मन प्रसन्न रह सकता है।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।