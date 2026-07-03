Aaj Ka Rashifal 03 July 2026: वैदिक पंचांग अनुसार, आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि सुबह 11 बजकर 20 मिनट तक रहेगी। वहीं उसके बाद चतुर्थी शुरू हो जाएगी। साथ ही आज कृष्णपिङ्गल संकष्टी, भद्रा, पञ्चक, सर्वार्थ सिद्धि योग है। आज श्रवण नक्षत्र सुबह 11 बजकर 46 मिनट तक रहेगा। वहीं उसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र शुरू हो जाएगा। चंद्रमा मकर राशि में संचरण करेंगे।

ऐसे में मिथुन राशि वालों को आज आपके लिए नए अवसरों के द्वार खुल सकते हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग के प्रभाव से करियर में प्रगति होगी। नौकरी बदलने का विचार कर रहे लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है। व्यापार में ग्राहकों की संख्या बढ़ेगी। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। वहीं कन्या राशि वालों को आज का दिन सफलता दिलाने वाला रहेगा। सर्वार्थ सिद्धि योग के प्रभाव से कार्यक्षेत्र में आपकी योजनाएं सफल होंगी। नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति या नई जिम्मेदारी मिल सकती है। परिवार में शुभ समाचार मिलने की संभावना है। जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

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मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

आज सर्वार्थ सिद्धि योग आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। लंबे समय से रुके हुए कार्य पूरे होने की संभावना है। नौकरी में वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और व्यापार में नई डील फाइनल हो सकती है। परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी।

वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

आज का दिन धन लाभ के नए अवसर लेकर आ सकता है। सर्वार्थ सिद्धि योग की कृपा से निवेश से अच्छा लाभ मिलने की संभावना है। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत की सराहना होगी। विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षा में सफलता के संकेत मिल सकते हैं। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

आज आपके लिए नए अवसरों के द्वार खुल सकते हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग के प्रभाव से करियर में प्रगति होगी। नौकरी बदलने का विचार कर रहे लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है। व्यापार में ग्राहकों की संख्या बढ़ेगी। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा।

कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

आज भाग्य आपका पूरा साथ देगा। सर्वार्थ सिद्धि योग से रुके हुए सरकारी कार्य पूरे हो सकते हैं। परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा। आर्थिक मामलों में समझदारी से लिया गया निर्णय लाभदायक रहेगा। यात्रा के योग भी बन रहे हैं।

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सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

आज करियर में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग के कारण आपकी नेतृत्व क्षमता की प्रशंसा होगी। व्यापार में लाभ होगा और नए संपर्क भविष्य में फायदा देंगे। प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी। खर्चों पर नियंत्रण रखें।

कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

आज का दिन सफलता दिलाने वाला रहेगा। सर्वार्थ सिद्धि योग के प्रभाव से कार्यक्षेत्र में आपकी योजनाएं सफल होंगी। नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति या नई जिम्मेदारी मिल सकती है। परिवार में शुभ समाचार मिलने की संभावना है।

तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

आज आत्मविश्वास के साथ किए गए कार्यों में सफलता मिलेगी। सर्वार्थ सिद्धि योग से व्यापार में लाभ और नौकरी में उन्नति के योग बन रहे हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। दांपत्य जीवन में तालमेल अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

आज लंबे समय से अटके कार्य पूरे हो सकते हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग आपके लिए लाभदायक साबित होगा। करियर में नई उपलब्धियां मिल सकती हैं। व्यापारियों को बड़ा ऑर्डर मिलने की संभावना है। परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा।

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

आज का दिन शुभ परिणाम देने वाला रहेगा। सर्वार्थ सिद्धि योग के प्रभाव से भाग्य का साथ मिलेगा। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। व्यापार में विस्तार के अवसर मिलेंगे। विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल रहेगा।

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

आज मेहनत का पूरा फल मिलने के संकेत हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। रुका हुआ धन वापस मिल सकता है। परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। संपत्ति से जुड़े मामलों में सफलता मिलने की संभावना है।

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

आज आपके निर्णय भविष्य के लिए लाभदायक साबित होंगे। सर्वार्थ सिद्धि योग के कारण करियर में प्रगति के नए रास्ते खुलेंगे। व्यापार में अच्छा मुनाफा मिल सकता है। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। स्वास्थ्य पहले से बेहतर रहेगा।

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

आज का दिन सकारात्मक रहेगा। सर्वार्थ सिद्धि योग के प्रभाव से रुके हुए कार्य पूरे होंगे और आर्थिक लाभ के योग बनेंगे। नौकरी में नई उपलब्धि मिल सकती है। परिवार के साथ संबंध मजबूत होंगे। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।