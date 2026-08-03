Aaj Ka Rashifal 03 August 2026: वैदिक पंचांग अनुसार, आज श्रावण कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि रात 10 बजकर 54 मिनट तक रहेगी। वहीं उसके बाद षष्ठी तिथि शुरू हो जाएगी। साथ ही आज प्रथम चातुर्मास का 9वां दिन, प्रथम श्रावण सोमवार व्रत, आदि पेरुक्कू, पञ्चक, गण्ड मूल, विडाल योग है। आज उत्तर भाद्रपद नक्षत्र रात 10 बजे तक रहेगा। वहीं उसके बाद रेवती शुरू होगा। साथ ही चंद्रमा मीन राशि में संचरण करेंगे।

आज वृष राशि वालों को आज का दिन धैर्य और समझदारी से काम लेने का है। सुकर्मा योग के प्रभाव से कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत की सराहना होगी। व्यापार में लाभ के नए अवसर मिल सकते हैं। वहीं सिंह राशि वालों को आज कार्यक्षेत्र में प्रतिभा की प्रशंसा हो सकती है। सुकर्मा योग से करियर में आगे बढ़ने के अवसर प्राप्त होंगे। व्यापार में लाभदायक निर्णय लेने का समय है। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। । जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

सावन के पहले सोमवार पर बन रहा सुकर्मा योग, जानिए शुभ मुहूर्त, पूजा- विधि और उपाय

मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

आज सुकर्मा योग आपके आत्मविश्वास में वृद्धि करेगा। नौकरीपेशा लोगों को वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और रुके हुए कार्य पूरे होने की संभावना है। व्यापार में नई डील या नए ग्राहक मिलने से लाभ हो सकता है। आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर रहेगी और खर्चों पर नियंत्रण बना रहेगा। परिवार में सुखद वातावरण रहेगा तथा जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर होंगे।

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वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

आज का दिन धैर्य और समझदारी से काम लेने का है। सुकर्मा योग के प्रभाव से कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत की सराहना होगी। व्यापार में लाभ के नए अवसर मिल सकते हैं। धन निवेश से पहले विशेषज्ञ की सलाह लेना उचित रहेगा। परिवार में किसी शुभ समाचार से खुशी का माहौल बनेगा। सेहत अच्छी रहेगी, हालांकि खानपान में संतुलन बनाए रखें।

मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

सुकर्मा योग आपके लिए सफलता के नए रास्ते खोल सकता है। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिलने के योग हैं। व्यापारियों को पुराने निवेश से लाभ मिल सकता है। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में लगेगा। दांपत्य जीवन में प्रेम और विश्वास बढ़ेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और मानसिक ऊर्जा बनी रहेगी।

कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

आज का दिन सकारात्मक परिणाम देने वाला रहेगा। सुकर्मा योग की कृपा से रुके हुए कार्य पूरे हो सकते हैं। आर्थिक मामलों में लाभ मिलने के संकेत हैं। परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा। जीवनसाथी का सहयोग आपके मनोबल को बढ़ाएगा। स्वास्थ्य के लिहाज से दिन अनुकूल रहेगा।

सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

आज कार्यक्षेत्र में आपकी प्रतिभा की प्रशंसा हो सकती है। सुकर्मा योग से करियर में आगे बढ़ने के अवसर प्राप्त होंगे। व्यापार में लाभदायक निर्णय लेने का समय है। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन अनावश्यक तनाव से बचें।

कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

आज सुकर्मा योग आपके लिए शुभ संकेत लेकर आया है। नौकरी में पदोन्नति या नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना है। व्यापार में विस्तार की योजना सफल हो सकती है। धन लाभ के योग बन रहे हैं। परिवार के साथ संबंध मजबूत होंगे। स्वास्थ्य में सुधार महसूस होगा और दिन ऊर्जावान रहेगा।

तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

आज आपकी निर्णय क्षमता बेहतर रहेगी। सुकर्मा योग के प्रभाव से करियर में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। व्यापार में लाभ के अवसर बनेंगे। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। दांपत्य जीवन सुखद रहेगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, नियमित दिनचर्या अपनाना लाभदायक रहेगा।

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

आज का दिन मेहनत का अच्छा फल देने वाला रहेगा। सुकर्मा योग के कारण कार्यक्षेत्र में आपकी छवि मजबूत होगी। व्यापार में लाभ और नई योजनाओं में सफलता मिलने की संभावना है। परिवार का सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन पर्याप्त पानी पीते रहें।

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

आज भाग्य का साथ मिलेगा। सुकर्मा योग के प्रभाव से करियर में नई उपलब्धि हासिल हो सकती है। व्यापार में लाभ के अच्छे अवसर मिलेंगे। आर्थिक मामलों में राहत मिलेगी। परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा और मानसिक शांति बनी रहेगी।

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

आज जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, लेकिन सुकर्मा योग आपको सफलता दिलाने में सहायक रहेगा। नौकरी और व्यापार दोनों में प्रगति के संकेत हैं। धन संबंधी मामलों में लाभ मिलेगा। जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, हालांकि अधिक काम का दबाव लेने से बचें।

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कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

आज आपकी योजनाएं सफल हो सकती हैं। सुकर्मा योग के प्रभाव से करियर और कारोबार में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और रुका हुआ धन मिलने की संभावना है। परिवार के साथ समय अच्छा बीतेगा। स्वास्थ्य बेहतर रहेगा और आत्मविश्वास बढ़ेगा।

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

आज का दिन नई शुरुआत के लिए शुभ रहेगा। सुकर्मा योग आपके लिए उन्नति और सम्मान के योग बना रहा है। व्यापार में लाभ और नौकरी में सफलता मिलने के संकेत हैं। परिवार का सहयोग मिलेगा। दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और मन प्रसन्न रहेगा।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।