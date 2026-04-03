Aaj Ka Rashifal 03 April 2026: वैदिक पंचांग अनुसार, आज वैशाख कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि सुबह को 08 बजकर 42 मिनट तक रहेगी। वहीं उसके बाद द्वितीया तिथि शुरू हो जाएगी। इसके अलावा आज वैशाख प्रारम्भ *उत्तर, आडल योग है। इसके साथ ही आज चंद्रमा कन्या राशि में सुबह 6 बजकर 8 मिनट संचरण करेंगे। वहीं उसके बाद तुला राशि में संचरण करेंगे।

साथ ही आज चित्रा नक्षत्र शाम को 07 बजकर 25 मिनट तक रहेगा है। वहीं उसके बाद स्वाती नक्षत्र शुरू हो जाएगा। ऐसे आज वृष राशि वालों की कार्यक्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है और स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सावधानी रखनी होगी।। वहीं आज सिंह राशि वालों को संचार और नए संपर्कों के माध्यम से लाभ के योग बनेंगे। साथ ही भाई- बहनों का सहयोग मिल सकता है। जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

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मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

चंद्रमा का गोचर आपकी राशि से सप्तम भाव में हो रहा है, जिससे वैवाहिक और साझेदारी के मामलों में थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। रिश्तों में तालमेल बनाने की जरूरत महसूस होगी और दूसरों के साथ व्यवहार में संंयम जरूरी रहेगा।

वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

आपकी राशि से षष्ठम भाव में चंद्रमा का गोचर हो रहा है। कार्यक्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है और स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सावधानी रखनी होगी। दिनचर्या में बदलाव देखने को मिल सकता है।

मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

चंद्रमा पंचम भाव में गोचर कर रहा है, जिससे प्रेम संबंधों और रचनात्मक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल रहेगा और मानसिक रूप से उत्साह महसूस होगा।

कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

आपकी राशि से चतुर्थ भाव में चंद्रमा का गोचर हो रहा है, जिससे घर-परिवार और सुख-सुविधाओं पर ध्यान रहेगा। भावनात्मक उतार-चढ़ाव भी महसूस हो सकता है।

सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

चंद्रमा तृतीय भाव में गोचर कर रहा है, जिससे साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। संचार और नए संपर्कों के माध्यम से लाभ के योग बनेंगे। साथ ही भाई- बहनों का सहयोग मिल सकता है।

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कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

आपकी राशि से द्वितीय भाव में चंद्रमा का गोचर हो रहा है, जिससे धन और वाणी से जुड़े मामलों में प्रभाव दिखेगा। आर्थिक स्थिति में बदलाव संभव है और परिवार के लोगों के साथ सकरात्मक बातचीत होगी।

तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

चंद्रमा आपकी ही राशि में गोचर कर रहा है, जिससे आत्मविश्वास और आकर्षण में वृद्धि होगी। व्यक्तित्व में निखार आएगा और लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे।

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

आपकी राशि से द्वादश भाव में चंद्रमा का गोचर हो रहा है, जिससे खर्च बढ़ सकते हैं और मानसिक रूप से थोड़ी बेचैनी रह सकती है। एकांत में समय बिताने की इच्छा होगी।

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धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

चंद्रमा एकादश भाव में गोचर कर रहा है, जिससे आय और लाभ के अवसर मिल सकते हैं। मित्रों और नेटवर्क से सहयोग प्राप्त होगा। इनकम के नए सोर्स बन सकते हैं।

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

आपकी राशि से दशम भाव में चंद्रमा का गोचर हो रहा है, जिससे करियर और कारोबार में तरक्की मिल सकती है। मान-सम्मान में वृद्धि के योग बनेंगे। बेरोजगार लोगों को नौकरी के नए अवसर मिल सकते हैं।

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

चंद्रमा नवम भाव में गोचर कर रहा है, जिससे भाग्य का साथ मिलेगा। धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी। वहीं देश- विदेश की यात्रा कर सकते हैं।

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

आपकी राशि से अष्टम भाव में चंद्रमा का गोचर हो रहा है, जिससे अचानक बदलाव और उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। मानसिक तनाव देखने को मिल सकता है। साथ ही कोई गुप्त रोग परेशान कर सकता है।

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डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।