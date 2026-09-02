Aaj Ka Rashifal 02 September 2026: वैदिक पंचांग अनुसार, आज भाद्रपद कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि सुबह 6 बजकर 12 मिनट तक रहेगी। वहीं उसके बाद षष्ठी तिथि शुरू हो जाएगी। वहीं द्वितीय चातुर्मास का 9वाँ दिन, द्वितीय चातुर्मास का 10वाँ दिन, हल षष्ठी, रांधण छठ, भद्रा, सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग, आडल योग, विडाल योग, ज्वालामुखी योग है। आज भरणी नक्षत्र पूरे दिन रहेगा।

तुला राशि वालों के लिए आज का दिन आपके लिए बेहद खास है, क्योंकि शुक्र आपकी ही राशि में प्रवेश कर रहे हैं। इससे आत्मविश्वास, व्यक्तित्व और आकर्षण में वृद्धि हो सकती है। नौकरी और कारोबार में नए अवसर मिलेंगे। मेष राशि वालों को आज का दिन आपके लिए रिश्तों और साझेदारी के लिहाज से अच्छा रहेगा। शुक्र का गोचर आपके सप्तम भाव में होगा, जिससे वैवाहिक जीवन में प्रेम और सामंजस्य बढ़ सकता है। कारोबारियों को नए क्लाइंट या बिजनेस पार्टनर से लाभ मिल सकता है। जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

18 सितंबर को भूमिपुत्र मंगल करेंगे कर्क राशि में गोचर; कर्क, मेष, वृश्चिक और तुला राशि वालों को करियर और कारोबार में तरक्की के योग

मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

आज का दिन आपके लिए रिश्तों और साझेदारी के लिहाज से अच्छा रहेगा। शुक्र का गोचर आपके सप्तम भाव में होगा, जिससे वैवाहिक जीवन में प्रेम और सामंजस्य बढ़ सकता है। कारोबारियों को नए क्लाइंट या बिजनेस पार्टनर से लाभ मिल सकता है। नौकरी में सहयोगियों का साथ मिलेगा। प्रेम संबंधों में भी सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकता है।

वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

शुक्र आपके राशि स्वामी हैं और आज उनका तुला में गोचर आपके लिए कामकाज और स्वास्थ्य से जुड़े मामलों में सुधार के संकेत दे रहा है। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। कार्यस्थल पर आपकी मेहनत की सराहना होगी। कारोबार में प्रतिस्पर्धा के बावजूद आप बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। खर्चों को संतुलित रखना जरूरी होगा।

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मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

शुक्र का गोचर आपके पंचम भाव में होने से प्रेम, शिक्षा, रचनात्मकता और संतान से जुड़े मामलों में शुभ परिणाम मिल सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा रहेगा। कला, मीडिया और रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े लोगों को नई उपलब्धि मिल सकती है। प्रेम संबंधों में नजदीकियां बढ़ेंगी और पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा।

कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

आज शुक्र आपके सुख-सुविधा और पारिवारिक जीवन से जुड़े भाव को प्रभावित करेंगे। घर में खुशी का माहौल रहेगा और परिवार के सदस्यों के साथ संबंध बेहतर होंगे। वाहन या प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण निर्णय लिया जा सकता है। नौकरी में अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। कारोबार में नई डील मिलने की संभावना है।

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सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

शुक्र का गोचर आपकी संवाद क्षमता और पराक्रम को बढ़ाएगा। आप अपनी बात प्रभावशाली तरीके से दूसरों के सामने रख पाएंगे। नौकरी में नए अवसर मिल सकते हैं। कारोबारियों को यात्रा या नए संपर्कों से लाभ होगा। भाई-बहनों का सहयोग मिलेगा। सोशल नेटवर्क मजबूत होगा और आपकी लोकप्रियता बढ़ सकती है।

कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

शुक्र आपके धन भाव में गोचर कर रहे हैं, इसलिए आर्थिक मामलों में सकारात्मक परिणाम मिलने के योग हैं। आमदनी बढ़ाने के नए रास्ते खुल सकते हैं। परिवार में किसी शुभ कार्य की योजना बन सकती है। खरीदारी करते समय बजट का ध्यान रखें। नौकरीपेशा लोगों को आर्थिक लाभ या कोई अच्छी खबर मिल सकती है।

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तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

आज का दिन आपके लिए बेहद खास है, क्योंकि शुक्र आपकी ही राशि में प्रवेश कर रहे हैं। इससे आत्मविश्वास, व्यक्तित्व और आकर्षण में वृद्धि हो सकती है। नौकरी और कारोबार में नए अवसर मिलेंगे। रुके हुए काम गति पकड़ सकते हैं। प्रेम जीवन में मधुरता बढ़ेगी और आर्थिक स्थिति मजबूत होने के संकेत हैं। हालांकि विलासिता पर जरूरत से ज्यादा खर्च करने से बचें।

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

शुक्र का गोचर आपके खर्च और विदेश से जुड़े मामलों को प्रभावित करेगा। विदेश यात्रा, विदेशी कंपनी या विदेश से जुड़े कारोबार में अवसर मिल सकते हैं। हालांकि सुख-सुविधाओं पर खर्च बढ़ सकता है। प्रेम जीवन में भावनात्मक उतार-चढ़ाव से बचें और पार्टनर की बात ध्यान से सुनें। निवेश में जल्दबाजी न करें।

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

शुक्र का गोचर आपके लाभ भाव में होने से आर्थिक स्थिति बेहतर होने की संभावना है। आय के नए स्रोत मिल सकते हैं और पुराने संपर्कों से फायदा होगा। नौकरीपेशा लोगों को इंक्रीमेंट, इंसेंटिव या नई जिम्मेदारी मिल सकती है। कारोबार में मुनाफा बढ़ाने का मौका मिलेगा। प्रेम जीवन में भी सुखद बदलाव आएगा।

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

करियर के लिहाज से आज का दिन आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। शुक्र आपके कर्म भाव में गोचर कर रहे हैं, जिससे नौकरी और कारोबार में तरक्की के अवसर मिल सकते हैं। अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना है। प्रॉपर्टी, वाहन या सुख-सुविधा से जुड़ी खरीदारी भी हो सकती है।

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

शुक्र का गोचर आपके भाग्य भाव में होगा, जिससे भाग्य का साथ मिल सकता है। उच्च शिक्षा, यात्रा और धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। नौकरी में पदोन्नति या बेहतर अवसर के संकेत हैं। कारोबारियों को दूर स्थान से लाभ मिल सकता है। पिता या वरिष्ठ व्यक्ति का सहयोग आपके लिए फायदेमंद रहेगा।

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

शुक्र का गोचर आपके लिए आर्थिक मामलों और साझे संसाधनों से जुड़ा रहेगा। अचानक धन लाभ की संभावना बन सकती है, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा। शोध, बीमा, निवेश या दूसरे लोगों के साथ मिलकर किए जाने वाले काम में फायदा मिल सकता है। प्रेम जीवन में भावनात्मक गहराई बढ़ेगी। किसी पुराने आर्थिक मामले का समाधान भी हो सकता है।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित जी को अवश्य दिखाएं।