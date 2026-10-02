Aaj Ka Rashifal 02 October 2026: वैदिक पंचांग अनुसार, आज आश्विन कृष्ण पक्ष की षष्ठी सुबह 10 बजकर 15 मिनट तक रहेगी। वहीं उसके बाद सप्तमी तिथि शुरू हो जाएगी। साथ ही आज तृतीय चातुर्मास का 10वां दिन, सप्तमी श्राद्ध, भद्रा, रवि योग, आडल योग है। आज मृगशिरा नक्षत्र पूरे दिन रहेगा। वहीं चंद्रमा दोपहर 3 बजकर 40 मिनट तक वृष राशि में संचरण करेंगे। उसके बाद मिथुन में प्रवेश कर जाएंगे।

आज वृश्चिक राशि वालों को करियर में आगे बढ़ने के लिए अपनी योजनाओं पर ध्यान देना होगा। नौकरी में किसी काम की जिम्मेदारी मिल सकती है। व्यापार में लाभ के लिए नए रास्ते दिखाई देंगे। आज कन्या राशि वालों को कार्यक्षेत्र में मेहनत का परिणाम मिल सकता है। नौकरी में जिम्मेदारी बढ़ सकती है, जो आगे चलकर आपके लिए उपयोगी रहेगी। कारोबार में कोई बड़ा फैसला लेने से पहले अच्छी तरह विचार करें। व्यापार में सामान्य लाभ रहेगा। जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

घर में श्राद्ध के दिन बना भोजन खाना सही है या गलत? प्रेमानंद महाराज ने दूर किया संशय

मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

आज कामकाज में आप अधिक एक्टिव रहेंगे। नौकरी में कोई महत्वपूर्ण बातचीत या नई जिम्मेदारी मिल सकती है। व्यापार में संपर्कों से लाभ मिलने के संकेत हैं। धन के मामले में जल्दबाजी से बचें। परिवार के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न रहेगा। प्रेम संबंधों में अपनी बात स्पष्ट रखें। सेहत सामान्य रहेगी, लेकिन भागदौड़ के कारण थकान हो सकती है।

वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

आज चंद्रमा का प्रभाव आपको आर्थिक मामलों पर अधिक ध्यान देने के लिए प्रेरित करेगा। नौकरी में मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है। कारोबार में रुका हुआ पैसा मिलने की संभावना है। खर्चों का ध्यान रखना आपके लिए जरूरी रहेगा। परिवार में किसी सदस्य से अच्छी खबर मिल सकती है। वैवाहिक जीवन में सामंजस्य बना रहेगा।

03 या 04 अक्टूबर कब रखा जाएगा कालाष्टमी व्रत, जानिए तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त, मंत्र और धार्मिक महत्व

मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

आज चंद्रमा आपकी ही राशि में गोचर करेगा, जिससे आत्मविश्वास और दूरदर्शिता बढ़ सकती है। नौकरी में नए विचारों को महत्व मिलेगा और व्यापार में नए संपर्क बन सकते हैं। आर्थिक स्थिति में सुधार के अवसर मिलेंगे। किसी महत्वपूर्ण काम को पूरा करने में सफलता मिल सकती है। प्रेम और वैवाहिक जीवन में बातचीत से रिश्ते मजबूत होंगे। मानसिक रूप से खुद को सकारात्मक रखें।

Samudrik Shastra: बेहद खास होता है होठों पर तिल, ऐसे लोग समाज में बना सकते हैं अपनी अलग पहचान

कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

आज आपको अपने खर्च और जरूरी कामों के बीच बैलेंस बनाकर चलना होगा। नौकरी में काम का दबाव बढ़ सकता है, लेकिन आप अपनी समझदारी से स्थिति संभाल लेंगे। व्यापार में किसी पुराने संपर्क से फायदा हो सकता है। धन के मामले में सोच-समझकर निर्णय लें। परिवार का सहयोग मिलेगा। सेहत को लेकर लापरवाही न करें और पर्याप्त आराम लें।

17 अक्टूबर को शुक्र और सूर्य बनाएंगे शुक्रादित्य राजयोग; सिंह, मकर, मिथुन और कुंभ राशि वालों को आर्थिक तरक्की के योग

सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

आज का दिन करियर के लिहाज से महत्वपूर्ण रह सकता है। नौकरी में अधिकारियों से बातचीत आपके पक्ष में हो सकती है। व्यापार में नए ग्राहक या संपर्क मिलने की संभावना है। आर्थिक स्थिति बेहतर करने के लिए नई योजना बना सकते हैं। मित्रों का सहयोग मिलेगा। प्रेम संबंधों में नजदीकी बढ़ेगी और वैवाहिक जीवन में खुशी का माहौल रहेगा।

14 अक्टूबर को धन के दाता शुक्र तुला राशि में होंगे अस्त; कन्या, मेष, कर्क और कुंभ राशि वालों को करियर में तरक्की के साथ धनलाभ के योग

कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

आज कार्यक्षेत्र में आपको अपनी मेहनत का परिणाम मिल सकता है। नौकरी में जिम्मेदारी बढ़ सकती है, जो आगे चलकर आपके लिए उपयोगी रहेगी। कारोबार में कोई बड़ा फैसला लेने से पहले अच्छी तरह विचार करें। धन संबंधी मामलों में स्थिति सामान्य रहेगी। परिवार में किसी बात को लेकर तनाव हो तो बातचीत से समाधान निकालें। सेहत ठीक रहेगी।

तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

आज चंद्रमा का गोचर आपके लिए संपर्क और नए अवसर लेकर आ सकता है। नौकरी में जूनियर और सीनियर का सहयोग मिलेगा और किसी नए प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो सकता है। व्यापार में लाभ के अवसर मिलेंगे। धन की स्थिति मजबूत हो सकती है। दोस्तों या रिश्तेदारों से मुलाकात होगी। प्रेम जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा। वैवाहिक जीवन में मधुरता बनी रहेगी।

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

आज आपको करियर में आगे बढ़ने के लिए अपनी योजनाओं पर ध्यान देना होगा। नौकरी में किसी काम की जिम्मेदारी मिल सकती है। व्यापार में लाभ के लिए नए रास्ते दिखाई देंगे। आर्थिक मामलों में सावधानी जरूरी है और अनावश्यक खरीदारी से बचें। परिवार में किसी बड़े सदस्य की सलाह काम आएगी। रिश्तों में भरोसा बनाए रखें।

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

आज कामकाज में आपको नए अवसर मिल सकते हैं। नौकरी में किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात भविष्य के लिए फायदेमंद हो सकती है। व्यापार में साझेदारी या नए सौदे पर बातचीत आगे बढ़ सकती है। धन लाभ के योग बन रहे हैं, लेकिन निवेश में जल्दबाजी न करें। प्रेम जीवन में संवाद बढ़ेगा। वैवाहिक जीवन में छोटी बातों को विवाद न बनने दें।

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

आज कार्यक्षेत्र में मेहनत अधिक करनी पड़ सकती है। नौकरी में अपने काम को समय पर पूरा करने पर ध्यान दें। कारोबार में ग्राहकों से जुड़े मामलों में फायदा हो सकता है। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन अचानक खर्च सामने आ सकते हैं। परिवार में शांति बनाए रखने के लिए धैर्य से काम लें। स्वास्थ्य में नींद और आराम पर ध्यान देना जरूरी रहेगा।

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

आज चंद्रमा का प्रभाव आपके लिए पॉजिटिव सोच और नए विचार लेकर आ सकता है। नौकरी में आपकी कार्यशैली की सराहना हो सकती है। व्यापार में नए संपर्क लाभ दिला सकते हैं। धन लाभ के अवसर मिलेंगे और पुरानी आर्थिक परेशानी कुछ कम हो सकती है। प्रेम संबंधों में नजदीकी बढ़ेगी। विद्यार्थियों के लिए भी दिन उपयोगी रह सकता है।

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

आज परिवार और करियर के बीच बैलेंस बनाकर चलना आपके लिए जरूरी होगा। नौकरी में काम का दबाव बढ़ सकता है, लेकिन मेहनत से अच्छे परिणाम मिलेंगे। व्यापार में कोई पुराना काम फिर से गति पकड़ सकता है। धन के मामले में बजट बनाकर चलें। परिवार के किसी सदस्य से महत्वपूर्ण बातचीत हो सकती है। वैवाहिक जीवन में साथी का सहयोग मिलेगा।