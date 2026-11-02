Aaj Ka Rashifal 02 November 2026: वैदिक पंचांग अनुसार, आज कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि दोपहर 01 बजकर 10 मिनट तक रहेगी। उसके बाद नवमी शुरू हो जाएगी। साथ ही आज चतुर्थ चातुर्मास का 12वाँ दिन, गण्ड मूल, आडल योग, विडाल योग है। आज अश्लेषा नक्षत्र रहेगा। वहीं चंद्रमा कर्क राशि में संचरण करेंगे।

आज कार्यक्षेत्र में मेष राशि वालों की जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। परिवार से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण फैसला ले सकते हैं। धन के मामले में सोच-समझकर कदम उठाएं और सेहत का ध्यान रखें। आज मकर राशि वालों को भाग्य का साथ मिलने से अटके हुए काम पूरे हो सकते हैं। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। वैवाहिक जीवन में मधुरता रहेगी और आर्थिक मामलों में लाभ के संकेत हैं। जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

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मेष राशि

आज कार्यक्षेत्र में आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। परिवार से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण फैसला ले सकते हैं। धन के मामले में सोच-समझकर कदम उठाएं और सेहत का ध्यान रखें।

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वृषभ राशि

आज भाग्य का साथ मिलने से रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं। नौकरी और कारोबार में नए अवसर मिलेंगे। परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा और आर्थिक स्थिति बेहतर हो सकती है।

मिथुन राशि

आज धन से जुड़े मामलों में सावधानी बरतने की जरूरत है। कारोबार में कोई नया फैसला जल्दबाजी में न लें। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा और पुराने निवेश से लाभ मिलने के संकेत हैं।

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कर्क राशि

चंद्रमा आपकी ही राशि में गोचर कर रहे हैं, जिससे आत्मविश्वास और मान-सम्मान में वृद्धि हो सकती है। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। परिवार और जीवनसाथी के साथ रिश्ते मधुर रहेंगे।

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सिंह राशि

आज खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है, इसलिए बजट बनाकर चलना बेहतर रहेगा। नौकरी में मेहनत का फल मिलने के संकेत हैं। किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है और मानसिक शांति मिलेगी।

कन्या राशि

आज आय के नए स्रोत बन सकते हैं और आर्थिक स्थिति मजबूत होने के संकेत हैं। नौकरी में अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। कारोबार में कोई अच्छी खबर मिल सकती है और परिवार में खुशियां रहेंगी।

तुला राशि

आज कामकाज में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। नौकरी में धैर्य से काम लें और विवादों से दूर रहें। खर्चों पर नियंत्रण रखें, जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा।

वृश्चिक राशि

आज आपके लिए तरक्की के नए रास्ते खुल सकते हैं। नौकरी और कारोबार में लाभ मिलने के योग हैं। प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी और कोई अच्छी खबर मिल सकती है।

धनु राशि

आज कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत रंग ला सकती है। कारोबार में लाभ और नौकरी में उन्नति के अवसर मिल सकते हैं। परिवार में सुख-शांति रहेगी और धन से जुड़ी परेशानी दूर हो सकती है।

मकर राशि

आज भाग्य का साथ मिलने से अटके हुए काम पूरे हो सकते हैं। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। वैवाहिक जीवन में मधुरता रहेगी और आर्थिक मामलों में लाभ के संकेत हैं।

कुंभ राशि

आज आपको कामकाज में सावधानी बरतनी होगी। किसी को उधार देने से बचें और निवेश सोच-समझकर करें। परिवार में किसी बात को लेकर तनाव हो सकता है, बातचीत से समाधान निकालें।

मीन राशि

आज का दिन आपके लिए अच्छा रह सकता है। कारोबार में नए अवसर मिलेंगे और नौकरी में अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा। दांपत्य जीवन सुखद रहेगा और धन लाभ के योग बन सकते हैं।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित जी को अवश्य दिखाएं।