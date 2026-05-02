Aaj Ka Rashifal 02 May 2026: वैदिक पंचांग अनुसार, आज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि रहेगी। साथ ही आज नारद जयन्ती, ज्येष्ठ प्रारम्भ *उत्तर, इष्टि, विंछुड़ो, त्रिपुष्कर योग है। इसके साथ ही आज चंद्रमा तुला राशि में संचऱण करेंगे।

साथ ही आज विशाखा नक्षत्र रहेगा। साथ ही आज तुला राशि आज आपको भाग्य का साथ मिल सकता है। साथ ही शिक्षा, यात्रा और धार्मिक कार्यों में सफलता मिल सकती है। आज किए गए कार्य लंबे समय तक फल देंगे। आज मकर राशि वालों को नौकरी और स्वास्थ्य के मामलों में सुधार हो सकता है। आज मेहनत का फल कई गुना मिल सकता है। क्योंकि त्रिपुष्कर आपका साहस और पराक्रम बढ़ा सकता है। जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

आज त्रिपुष्कर योग का प्रभाव आपको कार्यक्षेत्र में आगे बढ़ा सकता है। रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं और आर्थिक लाभ के संकेत हैं। निवेश के लिए दिन अनुकूल साबित हो सकता है।

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वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

परिवार और धन के मामलों में स्थिरता आ सकती है। पुराने निवेश से लाभ मिल सकता है। आज लिया गया निर्णय भविष्य में बड़ा फायदा दे सकता है।

मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

आत्मविश्वास बढ़ेगा और करियर में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। त्रिपुष्कर योग के कारण किए गए प्रयास लंबे समय तक सफलता द सकते हैं।

कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

आज खर्चों पर नियंत्रण रखें, लेकिन धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। यात्रा का योग बन सकता है जो लाभकारी रह सकता है।

सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

आर्थिक मामलों में बड़ा लाभ मिल सकता है। मित्रों और नेटवर्किंग से फायदा होने के संकेत हैं। नई योजना शुरू करना शुभ रह सकता है।

कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

करियर में उन्नति के संकेत हैं। वरिष्ठों का सहयोग मिल सकता है। त्रिपुष्कर योग आपको नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है।

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तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

आज आपको भाग्य का साथ मिल सकता है। साथ ही शिक्षा, यात्रा और धार्मिक कार्यों में सफलता मिल सकती है। आज किए गए कार्य लंबे समय तक फल देंगे।

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

आज सावधानी से काम लें, सेहत को लेकर सावधान रहें। लेकिन निवेश के लिए दिन अच्छा है। त्रिपुष्कर योग छुपे हुए लाभ दिला सकता है।

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

दांपत्य जीवन में मधुरता आएगी। साझेदारी के कामों में लाभ होगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए अच्छा दिन है।

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

नौकरी और स्वास्थ्य के मामलों में सुधार हो सकता है। आज मेहनत का फल कई गुना मिल सकता है। क्योंकि त्रिपुष्कर आपका साहस और पराक्रम बढ़ा सकता है।

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

रचनात्मक कार्यों में सफलता मिल सकती है। प्रेम संबंधों में मजबूती आने के संकेत हैं। संतान से जुड़ी खुशखबरी मिल सकती है।

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

घर-परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। संपत्ति से जुड़े मामलों में लाभ हो सकता है। त्रिपुष्कर योग आपको स्थिरता और समृद्धि देगा।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।