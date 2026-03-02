Aaj Ka Rashifal 02 March 2026:वैदिक पंचांग अनुसार फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि शाम को 5 बजकर 55 मिनट तक रहेगी। वहीं उसके बाद पूर्णिमा तिथि शुरू हो जाएगी। साथ ही आज सोमवार का दिन है। वहीं आज सोमवार का दिन है। आज फाल्गुन चौमासी चौदस, भद्रा, गण्ड मूल, रवि योग, आडल योग, विडाल योग है। इसके साथ ही आज चंद्रमा सुबह 7 बजकर 51 मिनट पर सिंह राशि में संचऱण करेंगे। साथ ही आज आष्लेषा नक्षत्र सुबह 07 बजकर 51 मिनट तक रहेगा। वहीं उसके बाद मघा नक्षत्र शुरू हो जाएगा। ऐसे में आज कुछ लोग बाहर दोस्तों और जीवनसाथी के साथ घूमने का प्लान बना सकते हैं। साथ ही नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती हैं। जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

आज चंद्रमा आपके साहस और आत्मविश्वास को बढ़ाने का काम करेगा। आप अपने काम को लेकर गंभीर रहेंगे और नई जिम्मेदारियां संभालने के लिए तैयार रहेंगे। नौकरीपेशा लोगों को अधिकारियों का सहयोग मिल सकता है। परिवार के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न रहेगा।

वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

चंद्रमा की स्थिति आपको आर्थिक मामलों में सोच-समझकर कदम उठाने की सलाह दे रही है। अचानक खर्च बढ़ सकते हैं, इसलिए बजट पर ध्यान दें। परिवार के साथ किसी जरूरी विषय पर चर्चा हो सकती है। धैर्य और शांति बनाए रखें।

मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

आज चंद्रमा आपके व्यक्तित्व में आकर्षण बढ़ाएगा। लोग आपकी बातों से प्रभावित होंगे। व्यापार और नौकरी दोनों में लाभ के संकेत हैं। रुका हुआ काम पूरा हो सकता है। मित्रों से सहयोग मिलेगा।

कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

चंद्रमा आपकी ही राशि का स्वामी है, इसलिए आज भावनाएं थोड़ी अधिक रह सकती हैं। किसी भी निर्णय को जल्दबाजी में न लें। कार्यक्षेत्र में संयम से काम लें। परिवार का साथ आपको मानसिक शांति देगा।

सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

चंद्रमा की स्थिति आपके सामाजिक दायरे को बढ़ा सकती है। नए लोगों से मुलाकात होगी, जो भविष्य में लाभकारी साबित हो सकते हैं। करियर में प्रगति के संकेत हैं। आत्मविश्वास बनाए रखें।

कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

आज चंद्रमा आपके कार्यक्षेत्र पर प्रभाव डाल रहा है। मेहनत अधिक करनी पड़ सकती है, लेकिन परिणाम आपके पक्ष में रहेगा। वरिष्ठ अधिकारियों से सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान दें।

तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

चंद्रमा आपकी किस्मत को मजबूत करने का संकेत दे रहा है। रुके हुए कार्य पूरे हो सकते हैं। उच्च शिक्षा या प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे लोगों को सफलता मिल सकती है। परिवार में सुखद वातावरण रहेगा।

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

आज चंद्रमा आपको गहराई से सोचने पर मजबूर कर सकता है। आर्थिक मामलों में सावधानी रखें। किसी पुराने विवाद को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने का प्रयास करें। सेहत का विशेष ध्यान रखें।

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

चंद्रमा की स्थिति आपके रिश्तों पर खास प्रभाव डालेगी। दांपत्य जीवन में मधुरता आएगी। व्यापार में साझेदारी से लाभ हो सकता है। सकारात्मक सोच बनाए रखें।

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

आज चंद्रमा आपको काम के प्रति अधिक जिम्मेदार बनाएगा। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न करें।

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

चंद्रमा आपकी रचनात्मकता को बढ़ाएगा। कला, लेखन या किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत के लिए समय अनुकूल है। प्रेम जीवन में खुशी मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है।

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

आज चंद्रमा आपके पारिवारिक जीवन को प्रभावित करेगा। घर-परिवार से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है। करियर में स्थिरता बनी रहेगी। मन शांत रहेगा और आत्मविश्वास बढ़ेगा।

