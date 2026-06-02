Aaj Ka Rashifal 02 June 2026: वैदिक पंचांग अनुसार, आज ज्येष्ठ अधिक मास पक्ष की द्वितीया तिथि शाम 7 बजकर 01 मिनट तक रहेगी। वहीं उसके बाद तृतीया तिथि शुरू हो जाएगी। साथ ही आज पुरुषोत्तम मास का 17वाँ दिन, गण्ड मूल, आडल योग, विडाल योग है। इसके साथ ही आज चंद्रमा धनु राशि में संचरण करेंगे।

साथ ही आज मूल नक्षत्र रात 10 बजकर 06 मिनट रहेगा। उसके बाद पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र शुरू होगा। ऐसे में आज मीन राशि वालों को शिक्षा, प्रेम, संतान और रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी। नौकरी और व्यवसाय में नई उपलब्धियां हासिल हो सकती हैं। निवेश से लाभ के योग हैं। प्रेम संबंध मजबूत होंगे और परिवार में खुशियां बनी रहेंगी।। वहीं मिथुन राशि वालों को आय के नए स्रोत बनने की संभावना है। रुका हुआ धन वापस मिल सकता है। परिवार में शुभ कार्यों की चर्चा हो सकती है। निवेश से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें। वाणी में मधुरता बनाए रखने से संबंध मजबूत होंगे। जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

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मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

गुरु का कर्क राशि में गोचर आपके सुख और पारिवारिक जीवन पर विशेष प्रभाव डालेगा। घर-परिवार में खुशियों का माहौल बनेगा। संपत्ति या वाहन खरीदने की योजना आगे बढ़ सकती है। नौकरीपेशा लोगों को वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी।

वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

गुरु का गोचर आपके साहस, पराक्रम और संचार क्षमता को बढ़ाएगा। नए लोगों से संपर्क भविष्य में लाभ दिला सकते हैं। कारोबार में नई योजनाएं सफल होंगी। भाई-बहनों का सहयोग मिलेगा। विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छे परिणाम मिलने के संकेत हैं। यात्रा से लाभ मिल सकता है।

मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

गुरु का राशि परिवर्तन आपके धन भाव को प्रभावित करेगा। आय के नए स्रोत बनने की संभावना है। रुका हुआ धन वापस मिल सकता है। परिवार में शुभ कार्यों की चर्चा हो सकती है। निवेश से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें। वाणी में मधुरता बनाए रखने से संबंध मजबूत होंगे।

कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

गुरु आपकी ही राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जिससे आत्मविश्वास और व्यक्तित्व में सकारात्मक बदलाव आएगा। लंबे समय से अटके कार्य पूरे हो सकते हैं। करियर में उन्नति के अवसर मिलेंगे। वैवाहिक जीवन में खुशियां बढ़ेंगी। स्वास्थ्य पहले से बेहतर रहेगा और भाग्य का अच्छा साथ मिल सकता है।

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सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

गुरु का गोचर आपके खर्च और विदेश संबंधी मामलों को प्रभावित करेगा। विदेश यात्रा या विदेशी कंपनी से जुड़े अवसर मिल सकते हैं। आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी। अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा। निवेश सोच-समझकर करें। मानसिक शांति के लिए ध्यान और योग लाभकारी रहेंगे।

कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

गुरु का कर्क राशि में प्रवेश आपकी आय और लाभ में वृद्धि के संकेत दे रहा है। लंबे समय से चली आ रही आर्थिक परेशानियां कम हो सकती हैं। मित्रों और वरिष्ठ लोगों का सहयोग मिलेगा। कारोबार में अच्छा मुनाफा मिलने की संभावना है। प्रेम जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे।

तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

गुरु का गोचर आपके कर्म भाव को मजबूत करेगा। नौकरी और व्यवसाय में प्रगति के योग बन रहे हैं। नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। सरकारी कार्यों में सफलता मिलने की संभावना है। पारिवारिक जीवन भी संतुलित रहेगा।

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वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

गुरु का राशि परिवर्तन आपके भाग्य भाव को सक्रिय करेगा। धार्मिक यात्रा के योग बन सकते हैं। उच्च शिक्षा और शोध कार्यों से जुड़े लोगों को लाभ मिलेगा। रुके हुए कार्य गति पकड़ेंगे। पिता या गुरु समान व्यक्ति का सहयोग मिलेगा। करियर में नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं।

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

गुरु आपके स्वामी ग्रह हैं और उनका यह गोचर आपके जीवन में बड़े बदलाव ला सकता है। अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं। निवेश से लाभ मिलने की संभावना है। स्वास्थ्य संबंधी मामलों में सतर्क रहें। गुप्त शत्रुओं से सावधानी बरतें। वैवाहिक जीवन में समझदारी से काम लें।

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मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

गुरु का गोचर आपके वैवाहिक और साझेदारी संबंधी मामलों को प्रभावित करेगा। विवाह के इच्छुक लोगों को शुभ समाचार मिल सकता है। व्यापारिक साझेदारी से लाभ होगा। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। करियर में नई संभावनाएं बनेंगी। पारिवारिक संबंधों में मधुरता बढ़ेगी।

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

गुरु का कर्क राशि में प्रवेश आपके शत्रु और सेवा भाव को प्रभावित करेगा। कार्यस्थल पर आपकी मेहनत की सराहना होगी। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को सफलता मिल सकती है। स्वास्थ्य में सुधार होगा। पुराने विवाद समाप्त होने की संभावना है। आर्थिक मामलों में संतुलन बनाए रखें।

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

गुरु का यह गोचर आपके लिए बेहद शुभ माना जा सकता है। शिक्षा, प्रेम, संतान और रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी। नौकरी और व्यवसाय में नई उपलब्धियां हासिल हो सकती हैं। निवेश से लाभ के योग हैं। प्रेम संबंध मजबूत होंगे और परिवार में खुशियां बनी रहेंगी।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।