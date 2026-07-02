Aaj Ka Rashifal 02 July 2026: वैदिक पंचांग अनुसार, आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि सुबह 9 बजकर 27 मिनट तक रहेगी। वहीं उसके बाद तृतीया शुरू हो जाएगी। साथ ही आज भद्रा, विडाल योग है। आज उत्तराषाढ़ा नक्षत्र सुबह 9 बजकर 27 मिनट तक रहेगा। वहीं उसके बाद श्रवण नक्षत्र शुरू हो जाएगा। चंद्रमा मकर राशि में संचरण करेंगे।

ऐसे में वृष राशि वालों कोआज आपकी वाणी का प्रभाव बढ़ेगा। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात भविष्य के लिए लाभदायक साबित हो सकती है। छोटे भाई-बहनों का सहयोग मिलेगा। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिलने के योग हैं। व्यापार में नए ग्राहक जुड़ सकते हैं। यात्रा के दौरान शुभ समाचार मिल सकता है। वहीं कर्क राशि वालों को आज का दिन आपके लिए विशेष रहेगा क्योंकि आपकी राशि में हंस महापुरुष राजयोग बन रहा है। आत्मविश्वास बढ़ेगा और लंबे समय से रुके कार्य पूरे होने लगेंगे। करियर में उन्नति के संकेत हैं। अविवाहित लोगों के लिए विवाह संबंधी बातचीत आगे बढ़ सकती है। समाज में सम्मान बढ़ेगा। जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

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मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

आज हंस महापुरुष राजयोग आपके पारिवारिक जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। घर में कोई शुभ समाचार मिलने की संभावना है। कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारी आपके काम से प्रभावित होंगे। संपत्ति या वाहन से जुड़े मामलों में लाभ मिल सकता है। माता-पिता का सहयोग मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल रहेगा।

वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

आज आपकी वाणी का प्रभाव बढ़ेगा। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात भविष्य के लिए लाभदायक साबित हो सकती है। छोटे भाई-बहनों का सहयोग मिलेगा। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिलने के योग हैं। व्यापार में नए ग्राहक जुड़ सकते हैं। यात्रा के दौरान शुभ समाचार मिल सकता है।

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मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

हंस महापुरुष राजयोग आर्थिक मामलों में राहत देने वाला रहेगा। रुका हुआ धन वापस मिलने की संभावना है। निवेश से जुड़े मामलों में लाभ मिल सकता है। परिवार के साथ समय अच्छा बीतेगा। नौकरीपेशा लोगों को आय बढ़ाने के नए अवसर मिल सकते हैं। खर्चों पर नियंत्रण बनाए रखें।

कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

आज का दिन आपके लिए विशेष रहेगा क्योंकि आपकी राशि में हंस महापुरुष राजयोग बन रहा है। आत्मविश्वास बढ़ेगा और लंबे समय से रुके कार्य पूरे होने लगेंगे। करियर में उन्नति के संकेत हैं। अविवाहित लोगों के लिए विवाह संबंधी बातचीत आगे बढ़ सकती है। समाज में सम्मान बढ़ेगा।

सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

आज आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ सकती है। विदेश से जुड़े कार्यों में सफलता मिलने की संभावना है। पुराने विवाद समाप्त हो सकते हैं। नौकरी में मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा। स्वास्थ्य पहले से बेहतर रहेगा। खर्च बढ़ सकते हैं लेकिन आय भी संतुलित रहेगी।

कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

हंस महापुरुष राजयोग आपकी आय में वृद्धि के संकेत दे रहा है। व्यापार में लाभ होगा और नए संपर्क बनेंगे। दोस्तों के सहयोग से रुका हुआ कार्य पूरा हो सकता है। नौकरी में पदोन्नति की चर्चा शुरू हो सकती है। परिवार के साथ खुशहाल समय बिताएंगे।

तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

आज करियर के लिहाज से दिन शानदार रह सकता है। अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। नई नौकरी का प्रस्ताव मिल सकता है। व्यापार में विस्तार की योजना सफल होगी। पिता से सहयोग मिलेगा। समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी।

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

भाग्य का साथ मिलने से कई कठिन कार्य आसानी से पूरे होंगे। धार्मिक यात्रा का योग बन सकता है। विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलने के संकेत हैं। व्यापार में नए अवसर मिलेंगे। किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लाभदायक सिद्ध होगी।

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

आज धन संबंधी मामलों में सतर्क रहने की आवश्यकता है। हालांकि हंस महापुरुष राजयोग अचानक लाभ के अवसर भी दे सकता है। स्वास्थ्य में सुधार होगा। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। निवेश सोच-समझकर करें। शोध और तकनीकी क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए दिन अनुकूल रहेगा।

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

वैवाहिक जीवन में मधुरता आएगी। साझेदारी में किए गए कार्यों से लाभ मिलेगा। नौकरी में सहयोगियों का साथ मिलेगा। व्यापार में नए अनुबंध मिलने की संभावना है। कोर्ट-कचहरी के मामलों में राहत मिल सकती है।

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कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

आज कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाएगी। विरोधी शांत रहेंगे। स्वास्थ्य में सुधार होगा। नई नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को शुभ समाचार मिल सकता है। दैनिक आय में वृद्धि होगी। कार्यों में सफलता मिलने से आत्मविश्वास बढ़ेगा।

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मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

हंस महापुरुष राजयोग आपके लिए बेहद शुभ संकेत दे रहा है। प्रेम संबंध मजबूत होंगे। संतान से जुड़ी खुशखबरी मिल सकती है। शिक्षा, लेखन और रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी। निवेश से लाभ मिलने के योग हैं। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।