Aaj Ka Rashifal 02 August 2026: वैदिक पंचांग अनुसार, आज श्रावण कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि रात 11 बजकर 15 मिनट तक रहेगी। वहीं उसके बाद पंचमी तिथि शुरू हो जाएगी। साथ ही आज प्रथम चातुर्मास का 8वाँ दिन, गजानन संकष्टी, पञ्चक, सर्वार्थ सिद्धि योग, विडाल योग है। आज पूर्व भाद्रपद नक्षत्र रात 9 बजकर 37 मिनट तक रहेगा। वहीं उसके बाद पूर्व उत्तर भाद्रपद शुरू होगा। साथ ही चंद्रमा कुंभ राशि में दोपहर 3 बजकर 26 मिनट तक संचरण करेंगे। वहीं उसके बाद मीन राशि में प्रवेश करेंगे।

आज तुला राशि वालों को आज का दिन नए अवसर लेकर आएगा। सर्वार्थ सिद्धि योग से करियर में उन्नति के योग बन रहे हैं। निवेश से अच्छा लाभ मिलने की संभावना है। वहीं कुंभ राशि वालों को आज आज आपके निर्णय लाभदायक साबित होंगे। सर्वार्थ सिद्धि योग से रुके हुए सरकारी या कानूनी कार्यों में प्रगति मिल सकती है। व्यापार में विस्तार के योग हैं। जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

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मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

आज सर्वार्थ सिद्धि योग आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। नौकरी में अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और नई जिम्मेदारी मिल सकती है। व्यापार में रुका हुआ भुगतान मिलने के संकेत हैं।

पारिवारिक जीवन में खुशियां रहेंगी। किसी शुभ समाचार से मन प्रसन्न होगा। प्रेम संबंधों में मधुरता बढ़ेगी।

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। निवेश या नया काम शुरू करने के लिए दिन अनुकूल रहेगा।

वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

सर्वार्थ सिद्धि योग आपके लिए आर्थिक मामलों में शुभ परिणाम लेकर आएगा। आय के नए स्रोत बन सकते हैं। व्यापार में लाभदायक सौदा होने की संभावना है।

परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है।

स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। वाहन चलाते समय सावधानी रखें।

मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

आज का दिन करियर में प्रगति दिलाने वाला रहेगा। सर्वार्थ सिद्धि योग के प्रभाव से रुके हुए कार्य पूरे हो सकते हैं। नौकरी बदलने की योजना सफल हो सकती है।

विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिलने के संकेत हैं। दांपत्य जीवन सुखद रहेगा।

स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। मानसिक तनाव कम होगा।

कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

सर्वार्थ सिद्धि योग आपके लिए भाग्य का साथ लेकर आया है। लंबे समय से अटके कार्य पूरे होने की संभावना है। व्यापार में अच्छा मुनाफा मिल सकता है।

परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी।

स्वास्थ्य में सुधार होगा। यात्रा लाभदायक साबित हो सकती है।

सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

आज आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। सर्वार्थ सिद्धि योग के कारण निवेश से लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति की खुशखबरी मिल सकती है।

जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। परिवार में उत्साह का माहौल रहेगा।

स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन खान-पान संतुलित रखें।

कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

सर्वार्थ सिद्धि योग आपके आत्मविश्वास में वृद्धि करेगा। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत की सराहना होगी। व्यापार में विस्तार की योजना सफल हो सकती है।

पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा। संतान से जुड़ी अच्छी खबर मिल सकती है।

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। योग और ध्यान लाभदायक रहेंगे।

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तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

आज का दिन नए अवसर लेकर आएगा। सर्वार्थ सिद्धि योग से करियर में उन्नति के योग बन रहे हैं। निवेश से अच्छा लाभ मिलने की संभावना है।

प्रेम संबंध मजबूत होंगे। परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा।

स्वास्थ्य ठीक रहेगा। थकान से बचने के लिए पर्याप्त आराम करें।

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

सर्वार्थ सिद्धि योग आपकी आर्थिक योजनाओं को सफल बना सकता है। व्यापार में बड़ी उपलब्धि मिल सकती है। नौकरी में वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा।

परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी।

स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। सकारात्मक सोच बनाए रखें।

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

आज भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। सर्वार्थ सिद्धि योग के प्रभाव से नए कार्यों में सफलता मिलेगी। नौकरी और व्यापार दोनों में लाभ के योग हैं।

विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल रहेगा। परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा।

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। यात्रा शुभ रहेगी।

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

सर्वार्थ सिद्धि योग आपके लिए धन लाभ के नए रास्ते खोल सकता है। करियर में नई उपलब्धि हासिल हो सकती है। व्यापार में पुराने निवेश से लाभ मिलेगा।

दांपत्य जीवन मधुर रहेगा। परिवार में मांगलिक चर्चा हो सकती है।

स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। नियमित दिनचर्या बनाए रखें।

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

आज आपके निर्णय लाभदायक साबित होंगे। सर्वार्थ सिद्धि योग से रुके हुए सरकारी या कानूनी कार्यों में प्रगति मिल सकती है। व्यापार में विस्तार के योग हैं।

मित्रों का सहयोग मिलेगा। परिवार में खुशियां रहेंगी।

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। मानसिक शांति बनी रहेगी।

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

सर्वार्थ सिद्धि योग आपके लिए सफलता और सम्मान लेकर आएगा। कार्यक्षेत्र में नई पहचान मिलेगी। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और आय में वृद्धि के संकेत हैं।

जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे। धार्मिक कार्यों में मन लगेगा।

स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आत्मविश्वास बढ़ेगा और पूरे दिन सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।