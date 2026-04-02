Aaj Ka Rashifal 02 April 2026: वैदिक पंचांग अनुसार, आज चैत्र शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि सुबह को 07 बजकर 41 मिनट तक रहेगी। वहीं उसके बाद प्रतिपदा तिथि शुरू हो जाएगी। इसके अलावा आज हनुमान जयन्ती, हनुमान जन्मोत्सव, चैत्र नवपद ओली पूर्ण, चैत्र पूर्णिमा, इष्टि, आडल योग है। इसके साथ ही आज चंद्रमा कन्या राशि में संचरण करेंगे।

साथ ही आज हस्त नक्षत्र शाम को 05 बजकर 38 मिनट तक रहेगा है। वहीं उसके बाद चित्रा नक्षत्र शुरू हो जाएगा। ऐसे आज सिंह राशि वालों को आज भाग्य का साथ मिलेगा। रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं।। वहीं आज मीन राशि वालों को आत्मविश्वास बढ़ेगा, करियर में नए अवसर मिलेंगे और रुके हुए काम पूरे होंगे। साथ ही मन प्रसन्न रहेगा। जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

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मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

मंगलादित्य राजयोग आपकी राशि से 12वें भाव पर बन रहा है। इसलिए आज आत्मविश्वास में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी। कामकाज में तेजी आएगी और नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन अच्छा रहेगा, लेकिन जल्दबाजी में फैसले लेने से बचें।

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वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

आपकी गोचर कुंडली में मंगलादित्य राजयोग 11वे भाव में बन रहा है। इसलिए आज खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है, इसलिए बजट का ध्यान रखें। विदेश से जुड़े काम या दूर स्थान से लाभ के योग हैं। मानसिक रूप से थोड़ा तनाव रह सकता है।

मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

आपकी राशि से मंगलादित्य राजयोग कर्म भाव पर बन रहा है। आर्थिक मामलों में लाभ मिल सकता है। दोस्तों और नेटवर्क से मदद मिलेगी। कोई नई योजना शुरू करने का सही समय है। साथ ही बेरोजगार लोगों को नौकरी के नए अवसर मिल सकते हैं।

कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

मंगलादित्य राजयोग आपकी राशि से नवम भाव पर बन रहा है। इसलिए करियर में तरक्की के संकेत हैं। बॉस या अधिकारियों से सराहना मिल सकती है। जिम्मेदारियां बढ़ेंगी लेकिन सफलता भी साथ आएगी।

सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

मंगलादित्य राजयोग आपकी राशि से अष्टम भाव पर बनने जा रहा है। इसलिए आज भाग्य का साथ मिलेगा। रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं। धार्मिक या आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी।

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कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

आपकी गोचर कुंडली के सप्तम भाव पर मंगलादित्य राजयोग बन रहा है। इसलिए आज थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। अचानक खर्च या स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानी हो सकती है। जोखिम लेने से बचें।

तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

आपकी राशि से मंगलादित्य राजयोग छठे भाव पर बनने जा रहा है। इसलिए इस दौरान रिश्तों में सुधार आएगा। पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा। बिजनेस में साझेदारी से लाभ हो सकता है।

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वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

मंगलादित्य राजयोग आपकी गोचर कुंडली से पंचम भाव पर बन रहा है। इसलिए कामकाज में व्यस्तता रहेगी। मेहनत का फल मिलेगा लेकिन थकान भी महसूस हो सकती है। सेहत का ध्यान रखें।

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

आपकी गोचर कुंडली के चतुर्थ भाव पर मंगलादित्य राजयोग बन रहा है। इसलिए प्रेम संबंधों में मिठास बढ़ेगी। क्रिएटिव कामों में सफलता मिलेगी। छात्रों के लिए दिन अच्छा है। कोई वाहन या प्रापर्टी खरीद सकते हैं।

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मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

आपक राशि से मंगलादित्य राजयोग तीसरे भाव पर बन रहा है। घर-परिवार से जुड़ी खुशखबरी मिल सकती है। प्रॉपर्टी या वाहन से जुड़े मामलों में लाभ के संकेत हैं। वहीं भाई- बहनों का सहयोग मिल सकता है।

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

मंगलादित्य राजयोग आपकी गोचर कुंडली के दूसरे भाव पर बनने जा रहा है। इसलिए संचार और बातचीत के जरिए लाभ मिलेगा। छोटी यात्राएं हो सकती हैं। वहीं फंसा हुआ धन मिल सकता है। साथ ही आपकी वाणी प्रभाव आएगा, जिससे लोग इंप्रेस हो सकते हैं।

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

आपकी राशि में बन रहा मंगलादित्य राजयोग आपको खास लाभ देगा। आत्मविश्वास बढ़ेगा, करियर में नए अवसर मिलेंगे और रुके हुए काम पूरे होंगे।

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डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।