Aaj Ka Rashifal 01 September 2026: वैदिक पंचांग अनुसार, आज भाद्रपद कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि सुबह 7 बजकर 41 मिनट तक रहेगी। वहीं उसके बाद पंचमी तिथि शुरू हो जाएगी। वहीं द्वितीय चातुर्मास का 8वाँ दिन, नाग पञ्चम, गण्ड मूल, सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, विडाल योग, ज्वालामुखी योग है। आज अश्वनी नक्षत्र पूरे दिन रहेगा।

वृषभ राशि वालों के लिए आज मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिलने का दिन है। शुभ योगों के प्रभाव से लंबे समय से अटका कोई काम आगे बढ़ सकता है। कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। मकर राशि वालों को आज अपनी मेहनत का लाभ मिल सकता है। कार्यक्षेत्र में कोई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट या जिम्मेदारी मिल सकती है। शुभ योगों के प्रभाव से व्यापार में धीरे-धीरे प्रगति होगी। जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

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मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

आज चंद्रमा आपकी ही राशि में रहेंगे, जिससे आत्मविश्वास और उत्साह बढ़ेगा। सर्वार्थ सिद्धि और अमृत सिद्धि योग आपके लिए नई शुरुआत के लिहाज से सकारात्मक रह सकते हैं। नौकरी में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है और व्यापार में कोई लाभदायक अवसर सामने आ सकता है। धन से जुड़े मामलों में स्थिति बेहतर होने के संकेत हैं। परिवार और जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा।

वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

वृषभ राशि वालों के लिए आज मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिलने का दिन है। शुभ योगों के प्रभाव से लंबे समय से अटका कोई काम आगे बढ़ सकता है। कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। व्यापार में पुराने संपर्कों से लाभ मिलने की संभावना है। आर्थिक मामलों में सोच-समझकर लिया गया फैसला भविष्य में फायदा दे सकता है। परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी।

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मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

आज आपको करियर और कारोबार में नए अवसर मिल सकते हैं। अमृत सिद्धि योग का प्रभाव किसी महत्वपूर्ण काम को पूरा करने में मददगार साबित हो सकता है। नौकरी में आपकी कार्यक्षमता की सराहना होगी। व्यापारियों को नए ग्राहकों से जुड़ने का मौका मिल सकता है। आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं। प्रेम संबंधों में मधुरता बढ़ेगी और परिवार में कोई अच्छी खबर मिल सकती है।

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कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

कर्क राशि वालों के लिए दिन काफी सकारात्मक रह सकता है। सर्वार्थ सिद्धि योग के प्रभाव से नौकरी या व्यापार में कोई महत्वपूर्ण निर्णय आपके पक्ष में जा सकता है। रुका हुआ भुगतान मिलने की संभावना है। कार्यक्षेत्र में अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। निवेश से जुड़े फैसले जल्दबाजी में न लें। परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा।

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सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

आज आपका आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता मजबूत रहेगी। शुभ योगों के प्रभाव से कार्यक्षेत्र में कोई बड़ी उपलब्धि हासिल हो सकती है। व्यापार में नई डील या महत्वपूर्ण सौदा सामने आ सकता है। आर्थिक स्थिति मजबूत होने के संकेत हैं। वरिष्ठ लोगों से संपर्क भविष्य में लाभ दे सकता है। दांपत्य जीवन में सामंजस्य बना रहेगा।

कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

कन्या राशि वालों को आज योजनाबद्ध तरीके से काम करने का लाभ मिलेगा। सर्वार्थ सिद्धि योग आपको किसी अधूरे कार्य को पूरा करने में मदद कर सकता है। नौकरी में जिम्मेदारी बढ़ सकती है, लेकिन इसका लाभ भविष्य में करियर को मिलेगा। व्यापार में नए संपर्क बनेंगे। धन संबंधी मामलों में सामान्य से बेहतर स्थिति रहेगी। परिवार में किसी सदस्य की उपलब्धि से खुशी मिल सकती है।

तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

आज तुला राशि वालों के लिए साझेदारी और संपर्कों से लाभ मिलने के योग हैं। अमृत सिद्धि योग के प्रभाव से किसी महत्वपूर्ण योजना को आगे बढ़ाने का अवसर मिल सकता है। नौकरी में सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा। व्यापार में नई डील पर बातचीत आगे बढ़ सकती है। आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी। प्रेम जीवन में पुरानी गलतफहमी दूर हो सकती है।

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन मेहनत और सफलता का मिश्रण रहेगा। शुभ योगों के कारण कार्यक्षेत्र में आपके प्रयासों को पहचान मिल सकती है। व्यापार में लाभ के अवसर सामने आएंगे, लेकिन प्रतिस्पर्धियों से सावधान रहें। आर्थिक मामलों में बड़ा जोखिम लेने से बचें। परिवार के साथ धार्मिक या आध्यात्मिक गतिविधि में शामिल होने का अवसर मिल सकता है।

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

आज धनु राशि वालों के लिए नए अवसरों के दरवाजे खुल सकते हैं। सर्वार्थ सिद्धि और अमृत सिद्धि योग का प्रभाव करियर में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। नौकरी में वरिष्ठ अधिकारी आपके काम की तारीफ कर सकते हैं। व्यापार में किसी पुराने प्रयास का अच्छा परिणाम मिलेगा। धन प्राप्ति के नए रास्ते बन सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए भी दिन उत्साह बढ़ाने वाला रहेगा।

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

मकर राशि वालों को आज अपनी मेहनत का लाभ मिल सकता है। कार्यक्षेत्र में कोई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट या जिम्मेदारी मिल सकती है। शुभ योगों के प्रभाव से व्यापार में धीरे-धीरे प्रगति होगी। आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी, हालांकि अनावश्यक खर्चों से बचना बेहतर होगा। परिवार के किसी सदस्य की मदद करनी पड़ सकती है। रिश्तों में धैर्य बनाए रखें।

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन विशेष अवसर लेकर आ सकता है। सर्वार्थ सिद्धि योग के प्रभाव से व्यापार में कोई बड़ी डील या नया प्रोजेक्ट मिल सकता है। नौकरी में आपकी कार्यक्षमता की प्रशंसा होगी। धन लाभ के अवसर बन सकते हैं। वरिष्ठ और सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा। जीवनसाथी के साथ रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी।

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

मीन राशि वालों के लिए आज योजनाओं को व्यवस्थित करके आगे बढ़ने का दिन है। अमृत सिद्धि योग का प्रभाव रुके हुए कामों को गति दे सकता है। नौकरी में मेहनत का परिणाम मिलेगा और व्यापार में सुधार के संकेत हैं। आर्थिक मामलों में स्थिति सामान्य से बेहतर रह सकती है। परिवार का सहयोग मिलेगा। जीवनसाथी के साथ भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होगा।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित जी को अवश्य दिखाएं।