Aaj Ka Rashifal 01 October 2026: वैदिक पंचांग अनुसार, आज आश्विन कृष्ण पक्ष की पंचमी दोपहर 12 बजकर 35 मिनट तक रहेगी। वहीं उसके बाद षष्ठी तिथि शुरू हो जाएगी। साथ ही आज तृतीय चातुर्मास का 9वाँ दिन, षष्ठी श्राद्ध, रोहिणी व्रत, रवि योग, सिद्धि योग, आडल योग और विडाल योग है। आज कृत्तिका नक्षत्र सुबह 06 बजकर 02 मिनट तक रहेगा। वहीं उसके बाद रोहिणी नक्षत्र शरू हो जाएगा। वहीं चंद्रमा अपनी उच्च राशि वृष में संचरण करेंगे।

वृष राशि वालों लिए आज का दिन आर्थिक मामलों में महत्वपूर्ण रह सकता है। नौकरी में अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। व्यापार में रुका हुआ काम आगे बढ़ सकता है। रवि योग आपको महत्वपूर्ण निर्णय लेने में मदद कर सकता है। आज तुला राशि वालों को आज आपको अपने काम में सफलता पाने के लिए थोड़ी अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। रवि योग से आत्मविश्वास बढ़ेगा और महत्वपूर्ण फैसले लेने में मदद मिलेगी। व्यापार में सामान्य लाभ रहेगा जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

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मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

आज रवि और सिद्धि योग आपके आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है और काम की सराहना होगी। व्यापार में किसी पुराने संपर्क से लाभ मिलने के संकेत हैं। परिवार में माहौल अच्छा रहेगा। धन के मामले में जल्दबाजी से बचें।

वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

आपके लिए आज का दिन आर्थिक मामलों में महत्वपूर्ण रह सकता है। नौकरी में अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। व्यापार में रुका हुआ काम आगे बढ़ सकता है। रवि योग आपको महत्वपूर्ण निर्णय लेने में मदद कर सकता है। परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा।

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मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

आज मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है। सिद्धि योग के प्रभाव से किसी जरूरी काम में सफलता मिलने के संकेत हैं। नौकरी करने वालों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है। व्यापार में नए ग्राहक जुड़ सकते हैं। खर्चों पर नियंत्रण रखना आपके लिए बेहतर रहेगा।

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कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

आज करियर के लिहाज से दिन सकारात्मक रह सकता है। कार्यक्षेत्र में आपकी बात को महत्व मिलेगा। व्यापार में लाभ के नए अवसर सामने आ सकते हैं। रवि योग आत्मविश्वास बढ़ाएगा। दांपत्य जीवन में मधुरता रहेगी और परिवार से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है।

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सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

आज का दिन आपके लिए खास रह सकता है। रवि योग आपके आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता को मजबूत कर सकता है। नौकरी में पद और जिम्मेदारी बढ़ने के संकेत हैं। व्यापारियों को अच्छा लाभ मिल सकता है। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, लेकिन अनावश्यक खर्च से बचें।

कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

सिद्धि योग के प्रभाव से आज अधूरे काम पूरे हो सकते हैं। नौकरी में मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिलेगा। व्यापार में कोई महत्वपूर्ण सौदा आपके पक्ष में आ सकता है। धन संबंधी मामलों में लाभ हो सकता है। जीवनसाथी के साथ किसी पुराने मतभेद को बातचीत से सुलझाने का प्रयास करें।

तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

आज आपको अपने काम में सफलता पाने के लिए थोड़ी अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। रवि योग से आत्मविश्वास बढ़ेगा और महत्वपूर्ण फैसले लेने में मदद मिलेगी। व्यापार में सामान्य लाभ रहेगा। नौकरी में सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा। परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी।

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

आज सिद्धि योग आपके लिए उपलब्धि के अवसर लेकर आ सकता है। नौकरी में कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है। व्यापार में पुराने निवेश से लाभ मिलने के संकेत हैं। धन की स्थिति बेहतर होगी। किसी करीबी व्यक्ति से मिलने वाली सलाह आपके लिए उपयोगी साबित हो सकती है।

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

आज करियर में आगे बढ़ने के नए रास्ते खुल सकते हैं। नौकरी में अधिकारी आपके काम से प्रभावित हो सकते हैं। व्यापार में नई योजना पर काम शुरू करने का मौका मिलेगा। रवि योग से आत्मविश्वास बढ़ेगा। दांपत्य जीवन में प्रेम और सहयोग बना रहेगा।

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

आज कार्यक्षेत्र में आपको अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना होगा। सिद्धि योग के कारण मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है। व्यापार में धन लाभ के अवसर मिलेंगे। कोई पुराना भुगतान वापस मिल सकता है। परिवार के किसी सदस्य की सफलता से मन प्रसन्न रहेगा।

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

रवि और सिद्धि योग आपके लिए सकारात्मक बदलाव के संकेत दे रहे हैं। नौकरी में नई भूमिका या जिम्मेदारी मिल सकती है। व्यापार में किसी नए प्रोजेक्ट से लाभ मिलने की संभावना है। आर्थिक स्थिति सामान्य से बेहतर रह सकती है। रिश्तों में पारदर्शिता बनाए रखना आपके लिए अच्छा रहेगा।

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

आज आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और जरूरी काम पूरे करने में सफलता मिल सकती है। सिद्धि योग के प्रभाव से करियर में सकारात्मक अवसर सामने आ सकते हैं। व्यापार में लाभ के साथ नई योजना बनाने का मौका मिलेगा। धन के मामले में स्थिति ठीक रहेगी। परिवार में खुशी का माहौल रहेगा।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित जी को अवश्य दिखाएं।