Aaj Ka Rashifal 01 November 2026: वैदिक पंचांग अनुसार, आज कार्तिक कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि दोपहर 02 बजकर 51 मिनट तक रहेगी। उसके बाद अष्टमी शुरू हो जाएगी। साथ ही आज चतुर्थ चातुर्मास का 11वाँ दिन, भानु सप्तमी, अहोई अष्टमी, राधा कुण्ड स्नान, कालाष्टमी, मासिक कृष्ण जन्माष्टमी, गण्ड मूल, रवि पुष्य योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, आडल योग है। आज पुष्य नक्षत्र रहेगा। वहीं चंद्रमा कर्क राशि में संचरण करेंगे।

कन्या राशि वालों को आज भाग्य का साथ मिल सकता है। रवि पुष्य योग के प्रभाव से लंबे समय से अटके काम पूरे होने की संभावना है। नौकरी में नए अवसर मिल सकते हैं और परिवार में कोई शुभ समाचार मिल सकता है। धनु राशि वालों के लिए आज का दिन शुभ परिणाम देने वाला रह सकता है। नौकरी में आपकी मेहनत रंग लाएगी और कारोबार में नए अवसर मिल सकते हैं। धन से जुड़ी परेशानियां कम हो सकती हैं और परिवार में सुख-शांति रहेगी। जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

मेष राशि

मेष राशि वालों के लिए आज का दिन धन और करियर के मामले में अच्छा रह सकता है। रवि पुष्य योग के प्रभाव से रुके हुए काम आगे बढ़ेंगे और कारोबार में नए अवसर मिल सकते हैं। परिवार में खुशी का माहौल रहेगा।

वृषभ राशि

वृषभ राशि वालों को आज भाग्य का साथ मिल सकता है। नौकरी में नई जिम्मेदारी या तरक्की के संकेत हैं। रवि पुष्य योग के प्रभाव से आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है और निवेश से जुड़े मामलों में लाभ की संभावना बनेगी।

मिथुन राशि

मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन मिलाजुला रहने वाला है। कार्यक्षेत्र में मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है और पुराने संपर्कों से फायदा होगा। धन के मामले में सोच-समझकर फैसले लें और परिवार को समय दें।

कर्क राशि

कर्क राशि वालों के लिए रविवार शुभ संकेत लेकर आ सकता है। रवि पुष्य योग के प्रभाव से नौकरी और कारोबार में तरक्की के रास्ते खुल सकते हैं। रुका हुआ धन मिलने की उम्मीद है और दांपत्य जीवन में मधुरता बढ़ेगी।

सिंह राशि

सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन आत्मविश्वास बढ़ाने वाला रहेगा। नौकरी में आपके काम की तारीफ हो सकती है और कारोबार में कोई अच्छी डील मिल सकती है। धन कमाने के नए अवसर मिलेंगे, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखें।

कन्या राशि

कन्या राशि वालों को आज भाग्य का साथ मिल सकता है। रवि पुष्य योग के प्रभाव से लंबे समय से अटके काम पूरे होने की संभावना है। नौकरी में नए अवसर मिल सकते हैं और परिवार में कोई शुभ समाचार मिल सकता है।

तुला राशि

तुला राशि वालों के लिए आज आर्थिक मामलों में अच्छे संकेत हैं। कारोबार में लाभ और नौकरी में आगे बढ़ने के मौके मिल सकते हैं। किसी पुराने निवेश से फायदा होने की उम्मीद है, लेकिन स्वास्थ्य और आराम का ध्यान रखें।

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन नई शुरुआत के लिए अच्छा रह सकता है। रवि पुष्य योग के प्रभाव से व्यापार में विस्तार और धन लाभ के अवसर बनेंगे। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा और अधूरे काम पूरे हो सकते हैं।

धनु राशि

धनु राशि वालों के लिए आज का दिन शुभ परिणाम देने वाला रह सकता है। नौकरी में आपकी मेहनत रंग लाएगी और कारोबार में नए अवसर मिल सकते हैं। धन से जुड़ी परेशानियां कम हो सकती हैं और परिवार में सुख-शांति रहेगी।

मकर राशि

मकर राशि वालों के लिए आज का दिन लाभकारी रह सकता है। रवि पुष्य योग के प्रभाव से आर्थिक स्थिति में सुधार और करियर में तरक्की के संकेत हैं। किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है और नई योजनाएं सफल हो सकती हैं।

कुंभ राशि

कुंभ राशि वालों को आज कामकाज में सफलता मिल सकती है। नौकरी में अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और कारोबार में लाभ के नए रास्ते खुल सकते हैं। निवेश या खरीदारी के लिए योजना बनाते समय जल्दबाजी न करें।

मीन राशि

मीन राशि वालों के लिए आज का दिन सकारात्मक रहने वाला है। रवि पुष्य योग के प्रभाव से भाग्य का साथ मिलेगा और धन लाभ के अवसर बन सकते हैं। नौकरी और व्यापार में अच्छे परिणाम मिलेंगे, साथ ही प्रेम और वैवाहिक जीवन में खुशियां बढ़ेंगी।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित जी को अवश्य दिखाएं।