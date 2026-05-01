Aaj Ka Rashifal 01 May 2026: वैदिक पंचांग अनुसार, आज वैशाख शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि रात 10 बजकर 52 मिनट तक रहेगी। वहीं उसके बाद प्रतिपदा तिथि शुरू हो जाएगी। साथ ही आज कूर्म जयन्ती, बुद्ध पूर्णिमा, चण्डिका जयन्ती, चित्रा पूर्णनामी, वैशाख पूर्णिमा व्रत, वैशाख पूर्णिमा, अन्वाधान, भद्रा, आडल योग है। इसके साथ ही आज चंद्रमा तुला राशि में संचऱण करेंगे।

साथ ही आज स्वाती नक्षत्र रहेगा। साथ ही आज सिंह राशि की गोचर कुंडली में यह बुधादित्य राजयोग भाग्य, धर्म और उच्च शिक्षा के भाव में बन रहा है। इसलिए भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। यात्रा, शिक्षा और गुरु कृपा से लाभ हो सकता है। आज मेष राशि वालों को आज बुद्धि, नेतृत्व और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी। आप जो सोचेंगे, उसे अमल में लाने की ताकत मिलेगी। जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

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मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

यह राजयोग आपकी व्यक्तित्व और मान सम्मान पर सीधा प्रभाव डाल रहा है। ऐसे में आज बुद्धि, नेतृत्व और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी। आप जो सोचेंगे, उसे अमल में लाने की ताकत मिलेगी। मान- सम्मान की प्राप्ति हो सकती है।

वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

आपकी राशि से बुधादित्य राजयोग खर्च, विदेश और आंतरिक चिंतन के भाव को एक्टिव कर रहा है। विदेश से जुड़े काम, रिसर्च या आध्यात्मिक झुकाव बढ़ सकता है। खर्च बढ़ेगा लेकिन सीख भी मिलेगी।

मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

आपकी गोचर कुंडली से बुधादित्य राययोग आय, लाभ और नेटवर्किंग के भाव में बन रहा है। जिससे नए संपर्क बन सकते हैं, सोशल सर्कल से फायदा होगा। आय के नए स्रोत खुल सकते हैं।

कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

यह योग करियर और प्रतिष्ठा के भाव में बन रहा है है। नौकरी में तरक्की, प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिल सकती है। अधिकारी प्रभावित होंगे।

सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

यह योग भाग्य, धर्म और उच्च शिक्षा के भाव में बन रहा है। इसलिए भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। यात्रा, शिक्षा और गुरु कृपा से लाभ हो सकता है।

कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

यह योग गुप्त धन, रिस्क और परिवर्तन के भाव में बन रहा है। इसलिए अचानक लाभ हो सकता है, लेकिन सावधानी जरूरी है। रिसर्च या ज्योतिष, हस्तरेखा विषयों में सफलता मिलेगी।

तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

यह योग विवाह और साझेदारी के भाव में है। दांपत्य जीवन सुधरेगा, बिजनेस पार्टनर से लाभ होगा। नए संबंध भी बन सकते हैं।

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

आपकी गोचर कुंडली के रोग, शत्रु और प्रतियोगिता के भाव में बुधादित्य राजयोग बन रहा है। आप अपने विरोधियों पर भारी पड़ेंगे। प्रतियोगी परीक्षा और नौकरी में सफलता मिल सकती है।

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

बुधादित्य राजयोग प्रेम, संतान और बुद्धि के भाव में बन रहा है। जिससे रचनात्मकता बढ़ेगी। प्रेम संबंध मजबूत होंगे और पढ़ाई में सफलता मिल सकती है।

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

यह राजयोग घर, माता और संपत्ति के भाव में बनने जा रहा है। इसलिए घर में सुख-शांति बढ़ेगी। प्रॉपर्टी से लाभ या नया वाहन लेने के योग बन सकते हैं।

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कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

यह राजयोग साहस, संचार और पराक्रम के भाव में बनने जा रहा है। इसलिए इस दौरान कम्युनिकेशन स्किल मजबूत होंगे। छोटे यात्राएं और नए प्रोजेक्ट में सफलता मिल सकती है।

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

यह योग धन, वाणी और परिवार के भाव में बनने जा रहा है। इसलिए आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। साथ ही आपकी वाणी से लोग प्रभावित होंगे और धन लाभ हो सकता है।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।