Aaj Ka Rashifal 01 March 2026: वैदिक पंंचांग के अनुसार आज फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि शाम को 07 बजकर 09 मिनट तक रहेगी। उसके बाद चतुर्दशी शुरू हो जाएगी साथ ही आज रविवार का दिन है। आज रवि प्रदोष व्रत, गण्ड मूल, रवि पुष्य योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग, विडाल योग है। इसके साथ ही आज चंद्रमा कर्क राशि में संचऱण करेंगे। साथ ही आज पुष्य नक्षत्र सुबह 08 बजकर 34 मिनट तक रहेगा। वहीं उसके बाद आश्लेषा नक्षत्र शुरू हो जाएगा। ऐसे में आज कुछ लोगों को फंसा हुआ धन मिल सकता है। साथ ही जीवनसाथी के सहयोग से धन की प्राप्ति हो सकती है। जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

आज आपका आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा। कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। आर्थिक मामलों में सोच-समझकर निवेश करें। पारिवारिक जीवन में मधुरता रहेगी। सेहत सामान्य रहेगी, लेकिन तनाव से बचें।

वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

आज धन लाभ के योग बन रहे हैं। रुका हुआ पैसा मिल सकता है। नौकरीपेशा लोगों को वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा। दांपत्य जीवन में तालमेल अच्छा रहेगा। खानपान संतुलित रखें।

मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

आज भाग्य आपका साथ देगा। करियर में नई दिशा मिल सकती है। व्यापारियों को लाभ के संकेत हैं। परिवार में किसी शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। यात्रा के योग बन रहे हैं।

कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

आज भावनात्मक निर्णय लेने से बचें। कार्यस्थल पर सावधानी रखें। खर्चों में वृद्धि हो सकती है। जीवनसाथी के साथ संवाद बेहतर बनाए रखें। सेहत का ध्यान रखें।

सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

आज साझेदारी के कार्यों में सफलता मिल सकती है। व्यापार में लाभ होगा। मित्रों का सहयोग मिलेगा। प्रेम जीवन में सकारात्मक बदलाव संभव है। आत्मविश्वास से काम लें।

कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

नौकरी में तरक्की के संकेत हैं। विरोधी शांत रहेंगे। स्वास्थ्य में सुधार होगा। आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा।

तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

आज रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल है। प्रेम संबंध मजबूत होंगे। धन लाभ के अवसर मिल सकते हैं। मन प्रसन्न रहेगा।

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

घर-परिवार से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। संपत्ति से लाभ के योग हैं। कार्यक्षेत्र में मेहनत का फल मिलेगा। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

आज संचार और नेटवर्किंग से लाभ होगा। छोटे भाई-बहनों से सहयोग मिलेगा। व्यापार में विस्तार के योग हैं। यात्रा लाभदायक हो सकती है।

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

धन संचय के लिए दिन अच्छा है। नई योजनाओं में निवेश कर सकते हैं। परिवार में सुख-शांति रहेगी। वहीं देश- विदेश की यात्रा कर सकते हैं। वाणी पर संयम रखें।

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

आज आत्मविश्वास और ऊर्जा बढ़ी रहेगी। नई शुरुआत के लिए दिन अनुकूल है। सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है। आज फंसा हुआ धन मिल सकता है। सेहत अच्छी रहेगी।

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

आज खर्चों पर नियंत्रण रखें। वर्ना बजट बिगड़ सकता है। ध्यान और आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी। कार्यक्षेत्र में संयम से काम लें। जल्दबाजी से बचें।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।