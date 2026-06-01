Aaj Ka Rashifal 01 June 2026: वैदिक पंचांग अनुसार, आज ज्येष्ठ अधिक मास पक्ष की प्रतिपदा तिथि शाम 4 बजकर 37 मिनट तक रहेगी। वहीं उसके बाद द्वितीया तिथि शुरू हो जाएगी। साथ ही आज पुरुषोत्तम मास का 16वां दिन, इष्टि, विंछुड़ो, गण्ड मूल, आडल योग है। इसके साथ ही आज चंद्रमा शाम को 7 बजकर 8 मिनट तक वृश्चिक राशि संचरण करेंगे। वहीं उसके बाद धनु राशि में गोचर करेंगे।

साथ ही आज ज्येष्ठा नक्षत्र शाम 7 बजकर 08 मिनट रहेगा। उसके बाद मूल नक्षत्र शुरू होगा। ऐसे में आज सिंह राशि के विद्यार्थियों के लिए दिन शुभ रह सकता है। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी और मन प्रसन्न रह सकता है। साथ ही संतान पक्ष से कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। वहीं मीन राशि वाले लोग आज करियर और व्यवसाय में प्रगति के योग बन रहे हैं। वरिष्ठ अधिकारियों से प्रशंसा मिल सकती है। नई जिम्मेदारियां भविष्य में लाभ का मार्ग खोलेंगी। व्यापारियों को नए अवसर प्राप्त होंगे। परिवार का सहयोग मिलेगा। जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

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मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

आज चंद्रमा का धनु राशि में गोचर आपके भाग्य भाव को सक्रिय करेगा। लंबे समय से रुके हुए कार्यों में गति आएगी। नौकरीपेशा लोगों को वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिल सकता है। साथ ही विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल रह सकता है और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के संकेत हैं। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। पारिवारिक वातावरण सुखद रहेगा। यात्रा की योजना बन सकती है।

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वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

चंद्रमा का गोचर आपके अष्टम भाव में होने से आज थोड़ा सावधानीपूर्वक रहने की आवश्यकता है। आर्थिक मामलों में सोच-समझकर निर्णय लें। किसी पुराने निवेश से लाभ मिलने की संभावना है। कार्यक्षेत्र में अचानक बदलाव हो सकते हैं। परिवार में किसी वरिष्ठ सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रह सकती है। वाहन चलाते समय सतर्क रहें।

मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

आज चंद्रमा आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे, जिससे साझेदारी और वैवाहिक जीवन में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। व्यापारियों को नए अनुबंध मिल सकते हैं। नौकरी में टीमवर्क के जरिए सफलता प्राप्त होने के संकेत हैं। साथ ही दांपत्य जीवन में प्रेम और विश्वास बढ़ेगा। अविवाहित लोगों को विवाह प्रस्ताव मिल सकता है।

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कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

चंद्रमा का धनु राशि में प्रवेश आपके षष्ठ भाव को प्रभावित करेगा। कार्यक्षेत्र में प्रतिस्पर्धियों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। लंबे समय से चली आ रही समस्याओं का समाधान मिलने के योग हैं। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न करें। खर्चों में वृद्धि हो सकती है, इसलिए बजट का ध्यान रखें। परिवार के सदस्यों का सहयोग मिलेगा। नौकरी में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं।

सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

आज चंद्रमा आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे, जिससे रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए दिन शुभ रह सकता है। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी और मन प्रसन्न रह सकता है। साथ ही संतान पक्ष से कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। निवेश संबंधी योजनाएं लाभदायक साबित होंगी। करियर में नए अवसर मिल सकते हैं। धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ सकती है।

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कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

चंद्रमा का गोचर आपके चतुर्थ भाव में होगा। घर-परिवार से जुड़े मामलों में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। साथ ही संपत्ति या वाहन से संबंधित कार्यों में सफलता मिल सकती है। माता का सहयोग और आशीर्वाद प्राप्त होगा। कार्यक्षेत्र में संतुलित व्यवहार आपको लाभ दिला सकता है। मानसिक शांति बनी रहेगी। घर में किसी मांगलिक कार्यक्रम की चर्चा हो सकती है।

तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

आज चंद्रमा आपके तृतीय भाव में गोचर करेंगे। साहस और आत्मविश्वास में वृद्धि हो सकती है। साथ ही नए कार्यों की शुरुआत के लिए दिन अच्छा है। भाई-बहनों का सहयोग मिल सकता है। छोटी यात्राएं लाभदायक साबित हो सकती हैं। मीडिया, लेखन और संचार क्षेत्र से जुड़े लोगों को सफलता मिलने के योग हैं। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। प्रेम जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं।

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वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

चंद्रमा आपके राशि से निकलकर धनु राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जिससे मानसिक दबाव में कमी आ सकती है। आज आपका ध्यान धन और संसाधनों पर रहेगा। आय के नए स्रोत बनने की संभावना है। परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा। वाणी में मधुरता बनाए रखें। व्यापार में लाभ की स्थिति बनेगी। स्वास्थ्य पहले से बेहतर रहेगा।

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

आज चंद्रमा आपकी ही राशि में गोचर कर रहे हैं, जिससे आपका आकर्षण और आत्मविश्वास बढ़ेगा। महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए दिन अनुकूल है। करियर में प्रगति के नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। परिवार और मित्रों का सहयोग मिलेगा। आर्थिक मामलों में लाभ मिलने की संभावना है। प्रेम संबंधों में सकारात्मकता बनी रहेगी।

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

चंद्रमा का गोचर आपके द्वादश भाव में होगा। खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है, इसलिए आर्थिक मामलों में सावधानी बरतें। विदेश से जुड़े कार्यों में सफलता मिल सकती है। आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी। नौकरीपेशा लोगों को कार्यभार अधिक महसूस हो सकता है। पर्याप्त आराम करें और स्वास्थ्य का ध्यान रखें। परिवार का सहयोग मनोबल बढ़ाएगा।

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

आज चंद्रमा आपके एकादश भाव में गोचर करेंगे, जिससे आय और लाभ के नए अवसर प्राप्त होंगे। लंबे समय से अटके हुए कार्य पूरे हो सकते हैं। मित्रों और शुभचिंतकों का सहयोग मिलेगा। व्यापार में अच्छा लाभ मिलने के संकेत हैं। करियर में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। सामाजिक दायरा बढ़ेगा और नए लोगों से मुलाकात लाभकारी रहेगी।

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

चंद्रमा का धनु राशि में गोचर आपके दशम भाव को प्रभावित करेगा। करियर और व्यवसाय में प्रगति के योग बन रहे हैं। वरिष्ठ अधिकारियों से प्रशंसा मिल सकती है। नई जिम्मेदारियां भविष्य में लाभ का मार्ग खोलेंगी। व्यापारियों को नए अवसर प्राप्त होंगे। परिवार का सहयोग मिलेगा। सामाजिक प्रतिष्ठा और मान-सम्मान में वृद्धि होगी।

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डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।