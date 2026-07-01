Aaj Ka Rashifal 01 July 2026: वैदिक पंचांग अनुसार, आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि सुबह 7 बजकर 38 मिनट तक रहेगी। वहीं उसके बाद द्वितीया शुरू हो जाएगी। साथ ही आज आडल योग, विडाल योग है। आज पूर्वाषाढा नक्षत्र सुबह 6 बजकर 51 मिनट तक रहेगा। वहीं उसके बाद उत्तराषाढ़ा नक्षत्र शुरू हो जाएगा। चंद्रमा धनु राशि में दोपहर 1 बजकर 31 मिनट तक गोचर करेंगे। वहीं उसके बाद मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे।

ऐसे में कुंभ राशि वालों को आज खर्च बढ़ सकते हैं, इसलिए बजट का ध्यान रखें। विदेश से जुड़े कार्यों में सफलता मिल सकती है। ध्यान और योग से मानसिक शांति मिलेगी। किसी पुराने मित्र से मुलाकात संभव है। वहीं धनु राशि वालों को आर्थिक मामलों में दिन शुभ रहेगा। रुका हुआ धन मिलने के संकेत हैं। परिवार के साथ सुखद समय बिताएंगे। वाणी में मधुरता बनाए रखें, इससे रिश्ते मजबूत होंगे। नए निवेश पर विचार कर सकते हैं। जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

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मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

आज कार्यक्षेत्र में आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। मकर राशि में चंद्रमा का गोचर आपको करियर में बेहतर प्रदर्शन करने का अवसर देगा। वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। परिवार के साथ समय बिताने से मानसिक शांति मिलेगी। निवेश सोच-समझकर करें।

वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

भाग्य का साथ मिलने से रुके हुए कार्य पूरे हो सकते हैं। नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। यात्रा के योग बन रहे हैं। विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल रहेगा।

मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

आज किसी भी निर्णय में जल्दबाजी से बचें। चंद्रमा का गोचर आर्थिक मामलों में सावधानी बरतने का संकेत दे रहा है। साझेदारी के कार्यों में पारदर्शिता बनाए रखें। स्वास्थ्य का ध्यान रखें और तनाव से दूरी बनाएं।

कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

दांपत्य जीवन में मधुरता बढ़ेगी। व्यापार में नई साझेदारी लाभदायक साबित हो सकती है। चंद्रमा का प्रभाव रिश्तों को मजबूत करेगा। अविवाहित लोगों के लिए विवाह संबंधी बातचीत आगे बढ़ सकती है।

सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

आज विरोधियों पर विजय मिलने के संकेत हैं। कार्यक्षेत्र में मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा। खर्चों पर नियंत्रण रखें। स्वास्थ्य संबंधी छोटी-मोटी परेशानी हो सकती है, इसलिए खानपान का ध्यान रखें।

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कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी। प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी। संतान पक्ष से कोई अच्छी खबर मिल सकती है। नौकरी और व्यवसाय में नई योजनाएं लाभ देने वाली साबित होंगी।

तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

घर-परिवार से जुड़े मामलों में व्यस्तता रहेगी। संपत्ति या वाहन संबंधी कार्य पूरे हो सकते हैं। माता-पिता का सहयोग मिलेगा। कार्यक्षेत्र में धैर्य और संयम बनाए रखना लाभदायक रहेगा।

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

आज आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। छोटी दूरी की यात्रा लाभदायक रह सकती है। भाई-बहनों का सहयोग मिलेगा। व्यापार में नए संपर्क भविष्य में लाभ दिला सकते हैं। सामाजिक सम्मान बढ़ेगा।

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धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

आर्थिक मामलों में दिन शुभ रहेगा। रुका हुआ धन मिलने के संकेत हैं। परिवार के साथ सुखद समय बिताएंगे। वाणी में मधुरता बनाए रखें, इससे रिश्ते मजबूत होंगे। नए निवेश पर विचार कर सकते हैं।

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

चंद्रमा आपकी ही राशि में गोचर कर रहे हैं, जिससे आत्मविश्वास और निर्णय क्षमता मजबूत होगी। करियर में नई उपलब्धियां मिल सकती हैं। समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा। नए कार्य की शुरुआत के लिए समय अनुकूल है।

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

आज खर्च बढ़ सकते हैं, इसलिए बजट का ध्यान रखें। विदेश से जुड़े कार्यों में सफलता मिल सकती है। ध्यान और योग से मानसिक शांति मिलेगी। किसी पुराने मित्र से मुलाकात संभव है।

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

आय के नए स्रोत बनने की संभावना है। मित्रों का सहयोग मिलेगा। लंबे समय से अटकी योजना पूरी हो सकती है। नौकरी और व्यापार में लाभ के अवसर मिलेंगे। भविष्य की योजनाओं पर काम शुरू कर सकते हैं।