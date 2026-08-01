Aaj Ka Rashifal 01 August 2026: वैदिक पंचांग अनुसार, आज श्रावण कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि रात 11 बजकर 07 मिनट तक रहेगी। वहीं उसके बाद चतुर्थी तिथि शुरू हो जाएगी। साथ ही आज प्रथम चातुर्मास का 7वाँ दिन, जयापार्वती व्रत समाप्त, भद्रा, पञ्चक है। आज शतभिषा नक्षत्र रात 8 बजकर 45 मिनट तक रहेगा। वहीं उसके बाद पूर्व भाद्रपद नक्षत्र शुरू होगा। साथ ही चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण करेंगे।

आज कर्क राशि वालों को शुक्र का गोचर आपके साहस और आत्मविश्वास में वृद्धि करेगा। किसी महत्वपूर्ण कार्य में सफलता मिलने की संभावना है। भाई-बहनों का सहयोग मिलेगा। व्यापार में नए संपर्क लाभदायक साबित होंगे। वहीं धनु राशि वालों को आज करियर के लिहाज से आज का दिन शुभ रहेगा। नौकरी में पदोन्नति या नई जिम्मेदारी मिल सकती है। व्यापार में विस्तार के अवसर प्राप्त होंगे। वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। परिवार में किसी शुभ समाचार से खुशी का माहौल रहेगा। जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

1 अगस्त को शुक्र करेंगे कन्या राशि में प्रवेश, वृष, कन्या, मकर और कुंभ राशि वालों पर पड़ सकता है सकारात्मक प्रभाव

मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

आज शुक्र का गोचर आपकी कार्यशैली में सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा। नौकरीपेशा लोगों को नए अवसर मिल सकते हैं और ऑफिस में आपकी मेहनत की सराहना होगी। व्यापार में नई योजनाओं से लाभ मिलने के योग हैं। खर्चों पर नियंत्रण रखें और स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न करें। प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी।

वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

शुक्र आपकी राशि के स्वामी हैं, इसलिए यह गोचर आपके लिए शुभ संकेत लेकर आया है। रुका हुआ धन मिलने की संभावना है। विद्यार्थियों को सफलता मिल सकती है। दांपत्य जीवन में खुशियां बढ़ेंगी और परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा। निवेश सोच-समझकर करें।

मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

आज पारिवारिक मामलों में संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा। घर या वाहन से जुड़ा कोई निर्णय ले सकते हैं। नौकरी में वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। व्यापार में लाभ के नए रास्ते खुल सकते हैं। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा लेकिन खान-पान पर ध्यान दें।

कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

शुक्र का गोचर आपके साहस और आत्मविश्वास में वृद्धि करेगा। किसी महत्वपूर्ण कार्य में सफलता मिलने की संभावना है। भाई-बहनों का सहयोग मिलेगा। व्यापार में नए संपर्क लाभदायक साबित होंगे। प्रेम जीवन में खुशखबरी मिल सकती है।

सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

आर्थिक मामलों में आज का दिन अच्छा रहेगा। आय के नए स्रोत बन सकते हैं और रुका हुआ पैसा मिलने की संभावना है। नौकरी में पद और प्रतिष्ठा बढ़ सकती है। परिवार में सुखद वातावरण रहेगा। वाणी पर संयम रखें, इससे रिश्ते मजबूत होंगे।

कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

शुक्र का आपकी ही राशि में प्रवेश व्यक्तित्व को आकर्षक बनाएगा। करियर में नए अवसर मिल सकते हैं और आत्मविश्वास बढ़ेगा। अविवाहित लोगों के विवाह की बात आगे बढ़ सकती है। व्यापार में लाभ होगा और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। स्वास्थ्य पहले से बेहतर रहेगा।

तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

आज अनावश्यक खर्च बढ़ सकते हैं, इसलिए बजट का ध्यान रखें। विदेश से जुड़े कार्यों में सफलता मिलने के योग हैं। नौकरी में बदलाव की योजना बना सकते हैं। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। मानसिक तनाव से बचने के लिए पर्याप्त आराम करें।

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

शुक्र का गोचर आय और लाभ के नए अवसर लेकर आएगा। मित्रों की मदद से कोई बड़ा काम पूरा हो सकता है। व्यापार में मुनाफा बढ़ने की संभावना है। प्रेम संबंध मजबूत होंगे। परिवार के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न रहेगा।

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

करियर के लिहाज से आज का दिन शुभ रहेगा। नौकरी में पदोन्नति या नई जिम्मेदारी मिल सकती है। व्यापार में विस्तार के अवसर प्राप्त होंगे। वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। परिवार में किसी शुभ समाचार से खुशी का माहौल रहेगा।

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

भाग्य का साथ मिलने से रुके हुए कार्य पूरे होंगे। उच्च शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के योग हैं। धार्मिक यात्रा की योजना बन सकती है। व्यापार में नए निवेश लाभदायक रहेंगे। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

आज किसी भी आर्थिक निर्णय में जल्दबाजी न करें। साझेदारी के कार्यों में पारदर्शिता बनाए रखें। नौकरी में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा और रिश्तों में मजबूती आएगी। वाहन चलाते समय सावधानी रखें।

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

शुक्र का गोचर वैवाहिक और साझेदारी के मामलों में शुभ फल देगा। दांपत्य जीवन में प्रेम और विश्वास बढ़ेगा। व्यापारिक साझेदारी से लाभ मिलने की संभावना है। नौकरी में सहयोगियों का साथ मिलेगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा और मन प्रसन्न रहेगा।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।