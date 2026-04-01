Aaj Ka Rashifal 01 April 2026: वैदिक पंचांग अनुसार, आज चैत्र शुक्ल पक्ष चतुर्दशी तिथि सुबह को 07 बजकर 06 मिनट तक रहेगी। वहीं उसके बाद पूर्णिमा तिथि शुरू हो जाएगी। इसके अलावा पंगुनी उथिरम, चैत्र पूर्णिमा व्रत, अन्वाधान, स्वारोचिष मन्वादि, भद्रा, सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग, आडल योग, विडाल योग है। इसके साथ ही आज चंद्रमा कन्या राशि में संचरण करेंगे।

साथ ही आज पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र दोपहर को 03 बजकर 20 मिनट तक रहेगा है। वहीं उसके बाद उत्तरा फाल्नुनी नक्षत्र शुरू हो जाएगा। ऐसे आज वृष राशि वालों को निवेश के लिए दिन अनुकूल है। परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी, लेकिन किसी करीबी से मतभेद हो सकता है। वहीं आज वृश्चिक राशि वालों को करियर में उन्नति के साथ चुनौतियां भी आएंगी। किसी पर आंख बंद करके भरोसा न करें।। जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

कब है चैत्र पूर्णिमा 2026, तिथि विवाद और धार्मिक संदर्भ

मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

आज वृद्धि योग आपके आत्मविश्वास और कार्यक्षमता को बढ़ाएगा। करियर में नए अवसर मिल सकते हैं, लेकिन जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें। आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, पर खर्चों पर नियंत्रण रखें।

वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

वृद्धि योग के प्रभाव से धन लाभ के योग बन रहे हैं। निवेश के लिए दिन अनुकूल है। परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी, लेकिन किसी करीबी से मतभेद हो सकता है।

मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

आज आपके लिए उन्नति के द्वार खुल सकते हैं। नौकरी में प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिल सकती है। छात्रों को सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

वृद्धि योग आपको मानसिक शांति और संतुलन देगा। पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा। कार्यक्षेत्र में मेहनत का फल मिलेगा, लेकिन भावनाओं में बहकर निर्णय न लें।

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सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

आज का दिन आपके लिए लाभकारी रहेगा। आय के नए स्रोत बन सकते हैं। व्यवसाय में विस्तार के योग हैं। दांपत्य जीवन में मधुरता आएगी।

कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

वृद्धि योग आपके लिए सफलता के नए रास्ते खोल सकता है। नौकरी में बदलाव के योग बन रहे हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, लेकिन सेहत को नजरअंदाज न करें।

तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

आज भाग्य आपका साथ देगा। रुके हुए कार्य पूरे होंगे। प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी। निवेश में लाभ हो सकता है।

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

वृद्धि योग आपके लिए मिश्रित परिणाम देगा। करियर में उन्नति के साथ चुनौतियां भी आएंगी। किसी पर आंख बंद करके भरोसा न करें।

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

आज का दिन आपके लिए शुभ रहेगा। यात्रा के योग बन रहे हैं। नौकरी और व्यवसाय में प्रगति होगी। परिवार का सहयोग मिलेगा।

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मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

वृद्धि योग से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। पुराने निवेश से लाभ मिल सकता है। कार्यक्षेत्र में आपकी प्रशंसा होगी।

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

आज आपको नए अवसर मिल सकते हैं। सामाजिक मान-सम्मान बढ़ेगा। दोस्तों से सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

वृद्धि योग आपके लिए सफलता और उन्नति लेकर आएगा। नौकरी और व्यापार में लाभ होगा। आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी।

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डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।