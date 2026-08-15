Aaj Ka Panchang 15 August 2026 (आज का पंचांग 15 अगस्त 2026): आज का श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के साथ शनिवार का दिन है। पंचांग के अनुसार, तृतीया तिथि शाम 5 बजकर 29 मिनट है। इसके बाद चतुर्थी तिथि आरंभ हो जाएगी। आज हरियाली तीज का व्रत रखा जा रहा है। इसके साथ ही आज सर्वार्थ सिद्धि, रवि , शिव योग का निर्माण होने वाला है। आइए जानते हैं शनिवार का शुभ मुहूर्त, योग, सूर्योदय-सूर्यास्त का समय, राहुकाल से लेकर विस्तृत पंचांग…

विक्रम संवत – 2083, सिद्धार्थि

शक सम्वत – 1948, पराभव

पूर्णिमांत – श्रावण

अमांत – श्रावण

वार-शनिवार

व्रत-हरियाली तीज

तिथि

शुक्ल पक्ष तृतीया – 14 अगस्त 06:47 पीएम – 15 अगस्त 05:29 पीएम

शुक्ल पक्ष चतुर्थी – 15 अगस्त 05:29 पीएम – 16 अगस्त 04:52 पीएम

नक्षत्र

उत्तर फाल्गुनी – 15 अगस्त 03:42 एएम – 16 अगस्त 03:25 एएम

हस्त – 16 अगस्त 03:25 एएम – 17 अगस्त 03:50 एएम

करण

गर – 15 अगस्त 06:03 एएम – 15 अगस्त 05:29 पीएम

वणिज – 15 अगस्त 05:29 पीएम – 16 अगस्त 05:05 एएम

आज का योग

शिव – 14 अगस्त 09:28 एएम – 15 अगस्त 07:08 एएम

सिद्ध – 15 अगस्त 07:08 एएम – 16 अगस्त 05:20 एएम

साध्य – 16 अगस्त 05:20 एएम – 17 अगस्त 04:07 एएम

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय – 6:07 एएम

सूर्यास्त – 6:55 पीएम

चन्द्रोदय – 15 अगस्त 8:25 एएम

चन्द्रास्त – 15 अगस्त 8:43 पीएम

आज का अशुभ काल

राहुकाल – 9:19 एएम – 10:55 एएम

यम गण्ड – 2:07 पीएम – 3:43 पीएम

कुलिक – 6:07 एएम – 7:43 एएम

दुर्मुहूर्त – 07:49 एएम – 08:40 एएम

वर्ज्यम् – 10:49 एएम – 12:24 पीएम

आज का शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त – 12:05 पीएम – 12:56 पीएम

अमृत काल – 08:17 पीएम – 09:52 पीएम

ब्रह्म मुहूर्त – 04:31 एएम – 05:19 एएम

सूर्य राशि- सूर्य कर्क राशि में है।

चंद्र राशि- चंद्रमा 15 अगस्त 09:34 एएम तक सिंह राशि में, तत्पश्चात कन्या राशि में संचार करेगा।

चंद्र मास

अमांत – श्रावण

पूर्णिमांत – श्रावण

शक संवत (राष्ट्रीय कैलेंडर) – श्रावण 24, 1948

वैदिक ऋतु – वर्षा

द्रिक ऋतु – वर्षा

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।