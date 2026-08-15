Aaj Ka Panchang 15 August 2026 (आज का पंचांग 15 अगस्त 2026): आज का श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के साथ शनिवार का दिन है। पंचांग के अनुसार, तृतीया तिथि शाम 5 बजकर 29 मिनट है। इसके बाद चतुर्थी तिथि आरंभ हो जाएगी। आज हरियाली तीज का व्रत रखा जा रहा है। इसके साथ ही आज सर्वार्थ सिद्धि, रवि , शिव योग का निर्माण होने वाला है। आइए जानते हैं शनिवार का शुभ मुहूर्त, योग, सूर्योदय-सूर्यास्त का समय, राहुकाल से लेकर विस्तृत पंचांग…

विक्रम संवत – 2083, सिद्धार्थि
शक सम्वत – 1948, पराभव
पूर्णिमांत – श्रावण
अमांत – श्रावण
वार-शनिवार
व्रत-हरियाली तीज

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तिथि

शुक्ल पक्ष तृतीया – 14 अगस्त 06:47 पीएम – 15 अगस्त 05:29 पीएम
शुक्ल पक्ष चतुर्थी – 15 अगस्त 05:29 पीएम – 16 अगस्त 04:52 पीएम

नक्षत्र

उत्तर फाल्गुनी – 15 अगस्त 03:42 एएम – 16 अगस्त 03:25 एएम
हस्त – 16 अगस्त 03:25 एएम – 17 अगस्त 03:50 एएम

करण

गर – 15 अगस्त 06:03 एएम – 15 अगस्त 05:29 पीएम
वणिज – 15 अगस्त 05:29 पीएम – 16 अगस्त 05:05 एएम

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आज का योग

शिव – 14 अगस्त 09:28 एएम – 15 अगस्त 07:08 एएम
सिद्ध – 15 अगस्त 07:08 एएम – 16 अगस्त 05:20 एएम
साध्य – 16 अगस्त 05:20 एएम – 17 अगस्त 04:07 एएम

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय – 6:07 एएम
सूर्यास्त – 6:55 पीएम
चन्द्रोदय – 15 अगस्त 8:25 एएम
चन्द्रास्त – 15 अगस्त 8:43 पीएम

आज का अशुभ काल

राहुकाल – 9:19 एएम – 10:55 एएम
यम गण्ड – 2:07 पीएम – 3:43 पीएम
कुलिक – 6:07 एएम – 7:43 एएम
दुर्मुहूर्त – 07:49 एएम – 08:40 एएम
वर्ज्यम् – 10:49 एएम – 12:24 पीएम

आज का शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त – 12:05 पीएम – 12:56 पीएम
अमृत काल – 08:17 पीएम – 09:52 पीएम
ब्रह्म मुहूर्त – 04:31 एएम – 05:19 एएम

सूर्य राशि- सूर्य कर्क राशि में है।
चंद्र राशि- चंद्रमा 15 अगस्त 09:34 एएम तक सिंह राशि में, तत्पश्चात कन्या राशि में संचार करेगा।

चंद्र मास

अमांत – श्रावण
पूर्णिमांत – श्रावण
शक संवत (राष्ट्रीय कैलेंडर) – श्रावण 24, 1948
वैदिक ऋतु – वर्षा
द्रिक ऋतु – वर्षा

मेष राशिफल जुलाई से दिसंबर 2026वृषभ राशिफल जुलाई से दिसंबर 2026
मिथुन राशिफल जुलाई से दिसंबर 2026कर्क राशिफल जुलाई से दिसंबर 2026
सिहं राशिफल जुलाई से दिसंबर 2026कन्या राशिफल जुलाई से दिसंबर 2026
तुला राशिफल जुलाई से दिसंबर 2026वृश्चिक राशिफल जुलाई से दिसंबर 2026
धनु राशिफल जुलाई से दिसंबर 2026मकर राशिफल जुलाई से दिसंबर 2026
कुंभ राशिफल जुलाई से दिसंबर 2026मीन राशिफल जुलाई से दिसंबर 2026

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।