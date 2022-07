Aaj Ka Panchang 23 July 2022 in Hindi: आज श्रावण मास में कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि है। कृतिका नक्षत्र है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार सावन (सावन माह 2022) का महीना 14 जुलाई से शुरू होकर 12 अगस्त को खत्म होगा। इस बार इस साल के सावन माह में कुल 4 शनिवार (सावन 2022 शनिवार) पड़ रहे हैं। जिनमें से दूसरा शनिवार 23 जुलाई को है और शेष 30 जुलाई और 6 अगस्त को पड़ेंगे। सावन (सावन 2022) के ये तीन शनिवार कुम्भ और मकर राशि सहित इन 5 राशियों के लिए बेहद खास रहने वाले हैं। कुंभ और मकर राशि सहित इन 5 राशियों के लोगों को शनिवार के दिन शनि देव की पूजा करनी चाहिए। उनके लिए सावन के इन तीन शनिवारों को शनि देव की पूजा का विशेष महत्व है।

रात्रि में चंद्रमा को दूध अर्पित करें और शिव पूजा के लिए मंदिर में दूध, गंगाजल और शहद के साथ भगवान शिव को रुद्राभिषेक करें और उन्हें बेलपत्र चढ़ाएं। आज कई तांत्रिक पूजाएं होती हैं। श्राद्ध के लिए त्रिपिंडी भी एक बेहतर तिथि है।

प्रातःकाल पंचांग को देखना, पढ़ना और मनन करना आवश्यक है। पंचांग के माध्यम से ही शुभ-अशुभ समय का ज्ञान होता है। अभिजीत मुहूर्त उत्तम समय माना जाता है। इस शुभ मुहूर्त में कोई भी कार्य प्रारंभ किया जा सकता है। विजय और गोधुली मुहूर्त भी बेहद खूबसूरत हैं। राहु काल के दौरान कोई भी कार्य या यात्रा शुरू नहीं करनी चाहिए। हिन्दू पंचांग के अनुसार जुलाई 23, 2022, शनिवार श्रावण माह के कृष्ण पक्ष दशमी तिथि है। पंचांग से जाने July 23 का शुभ-अशुभ समय, मुहूर्त और राहुकाल-

Aaj Ka Panchang 23 July 2022 in Hindi

दिनांक – 23 जुलाई 2022

दिवस – शनिवार

माह – श्रावण,कृष्ण पक्ष,

तिथि – दशमी 11:29am तक, फिर एकादशी

नक्षत्र – कृतिका

सूर्य राशि – कर्क

चन्द्र राशि- वृष

करण – विष्टि

योग – गण्ड

अमांत – आषाढ़

पूर्णिमांत – श्रावण

शक संवत (राष्ट्रीय कलैण्डर) – श्रावण 1, 1944

वैदिक ऋतु – ग्रीष्म

द्रिक ऋतु – वर्षा

23 जुलाई 2022 का सूर्य और चंद्रमा का समय

23 जुलाई 2022 का सूर्योदय – 5:57 AM

23 जुलाई 2022 का सूर्यास्त – 7:09 PM

23 जुलाई 2022 का चन्द्रोदय – Jul 23 1:21 AM

23 जुलाई 2022 का चन्द्रास्त – Jul 23 3:00 PM

23 जुलाई 2022 के शुभ मुहूर्त

23 जुलाई 2022 का अभिजीत मुहूर्त- 11:53am से 12:45 pm तक।

23 जुलाई 2022 का विजय मुहूर्त- 02:31pm से 03:26 pm तक

23 जुलाई 2022 का गोधुली मुहूर्त- 06:41pm से 07:06pm तक

23 जुलाई 2022 का अशुभ मुहूर्त

23 जुलाई 2022 का राहू काल- 9:15 AM – 10:54 AM

23 जुलाई 2022 का यम गण्ड – 2:12 PM – 3:51 PM

23 जुलाई 2022 का कुलिक – 5:57 AM – 7:36 AM

23 जुलाई 2022 का दुर्मुहूर्त – 07:43 AM – 08:35 AM

23 जुलाई 2022 का वर्ज्यम् – 01:01 PM – 02:49 PM