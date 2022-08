Aaj Ka Panchang 5 August 2022: ज्योतिष के अनुसार जानिए आज का दिन कैसा रहेगा। आज शुक्रवार है और आज श्रावण शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है। अष्टमी तिथि आज का पूरा दिन पार कर देर रात 03:56 मिनट तक रहेगी। आज दोपहर ढाई बजे तक शुभ योग रहेगा। इसके साथ ही स्वाति नक्षत्र आज शाम 6:37 बजे तक रहेगा. इसके अलावा पाताल लोक का भद्रा आज शाम 4:31 बजे तक रहेगा। आज दुर्गाष्टमी व्रत है। जानिए शुक्रवार का पंचांग, ​​राहुकाल, शुभ मुहूर्त और सूर्योदय-सूर्यास्त का समय-

विक्रम संवत – 2079, राक्षस

शक सम्वत – 1944, शुभकृत्

पूर्णिमांत – श्रावण

अमांत – श्रावण

आज की तिथि

शुक्ल पक्ष अष्टमी – Aug 05 05:06 AM – Aug 06 03:57 AM

शुक्ल पक्ष नवमी – Aug 06 03:57 AM – Aug 07 02:11 AM

आज का नक्षत्र

स्वाति – Aug 04 06:48 PM – Aug 05 06:37 PM

विशाखा – Aug 05 06:37 PM – Aug 06 05:51 PM

आज का करण

विष्टि – Aug 05 05:06 AM – Aug 05 04:36 PM

बव – Aug 05 04:36 PM – Aug 06 03:57 AM

बालव – Aug 06 03:57 AM – Aug 06 03:08 PM

आज का योग

शुभ – Aug 04 04:34 PM – Aug 05 02:52 PM

शुक्ल – Aug 05 02:52 PM – Aug 06 12:42 PM

आज का सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय – 6:03 AM

सूर्यास्त – 7:02 PM

चन्द्रोदय – Aug 05 12:31 PM

चन्द्रास्त – Aug 05 11:58 PM

आज का शुभ काल

राहू – 10:55 AM – 12:32 PM

यम गण्ड – 3:47 PM – 5:25 PM

कुलिक – 7:40 AM – 9:17 AM

दुर्मुहूर्त – 08:39 AM – 09:31 AM, 12:58 PM – 01:50 PM

वर्ज्यम् – 12:03 AM – 01:35 AM

आज का शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त – 12:06 PM – 12:58 PM

अमृत काल – 09:53 AM – 11:28 AM

ब्रह्म मुहूर्त – 04:26 AM – 05:14 AM

आज का दिशाशूल- रविवार और शुक्रवार को पश्चिम दिशा में दिशाशूल लगता है। मंगलवार और बुधवार को उत्तर दिशा की यात्रा अनुकूल नहीं होती है तथा गुरूवार के दिन दक्षिण दिशा की यात्रा कष्टकारी होती है। दक्षिण की दिशा में यात्रा के लिए सोमवार को उत्तम माना जाता है। मंगलवार पूर्व व दक्षिण दोनों ही दिशाओं में यात्रा के लिए शुभ होता है।

विशेष उपाय: शुक्रवार की रात को अष्ट लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। उनके समक्ष अगरबत्ती जलाएं और गुलाब के फूल अर्पित करें। मां अष्ट लक्ष्मी को लाल माला चढ़ानी शुभ होती है। यदि आप धन की समस्या से जूझ रहे हैं तो शुक्रवार की रात को ‘ऐं ह्रीं श्रीं अष्टलक्ष्मीयै ह्रीं सिद्धये मम गृहे आगच्छागच्छ नम: स्वाहा’ मंत्र का जाप 108 बार करें।