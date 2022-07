Today Panchang 30 July 2022, Saturday In Hindi: आज का पंचांग (Aaj Ka Panchang): आज 30 जुलाई दिन शनिवार है। आज सावन माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है। आज शनिवार के दिन कर्मफलदाता शनि देव की पूजा करनी चाहिए। शनि देव को नीले फूल, शमी के पत्ते, अक्षत्, काला तिल, सरसों का तेल आदि चढ़ाना चाहिए।

आज श्रावण शुक्ल पक्ष द्वितीया, राक्षस संवत्सर विक्रम संवत 2079, शक संवत 1944 (शुभकृत् संवत्सर), श्रावण है। द्वितीया तिथि 03:00 AM तक उपरांत तृतीया तिथि लग जाएगी। इसके साथ ही नक्षत्र की बात करने तो आश्लेषा 12:13 PM तक उपरांत मघा नक्षत्र लग जाएगा। व्यातीपात योग 07:01 PM तक, उसके बाद वरीयान योग लगेगा। करण बालव 02:13 PM तक, बाद कौलव 03:00 AM तक, बाद तैतिल लग जाएगा।

जुलाई 30 शनिवार को राहु 09:16 AM से 10:55 AM तक है। 12:13 PM तक चन्द्रमा कर्क उपरांत सिंह राशि पर संचार करेगा। हिन्दू पंचांग के अनुसार जुलाई 30, 2022, शनिवार श्रावण माह के शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि है। पंचांग से जाने July 30 का शुभ-अशुभ समय, मुहूर्त और राहुकाल-

आज का पंचांग शनिवार , 30 जुलाई 2022 (Aaj Ka panchang 30 July Saturday)

विक्रम संवत – 2079, राक्षस

शक सम्वत – 1944, शुभकृत्

शक संवत (राष्ट्रीय कलैण्डर) – श्रावण 8, 1944

पूर्णिमांत – श्रावण

अमांत – श्रावण

वैदिक ऋतु – वर्षा

द्रिक ऋतु – वर्षा

वार- शनिवार

Aaj Ki Tithi 30 July 2022

शुक्ल पक्ष द्वितीया – Jul 30 01:21 AM – Jul 31 03:00 AM

शुक्ल पक्ष तृतीया – Jul 31 03:00 AM – Aug 01 04:18 AM

Aaj Ka Nakshtra 30 July 2022

आश्लेषा – Jul 29 09:47 AM – Jul 30 12:13 PM

मघा – Jul 30 12:13 PM – Jul 31 02:20 PM

सूर्य और चंद्रमा का समय (Sun & moon times today)

सूर्योदय – 6:00 AM

सूर्यास्त – 7:06 PM

चन्द्रोदय – Jul 30 7:05 AM

चन्द्रास्त – Jul 30 8:32 PM

सूर्य कर्क राशि पर है

चन्द्रमा जुलाई 30, 12:13 PM तक कर्क राशि उपरांत सिंह राशि पर संचार करेगा

30 जुलाई का अशुभ काल (Aaj ka Ashubh Kaal)

राहू – 9:16 AM – 10:55 AM

यम गण्ड – 2:11 PM – 3:49 PM

कुलिक – 6:00 AM – 7:38 AM

दुर्मुहूर्त – 07:45 AM – 08:37 AM

वर्ज्यम् – 01:16 AM – 03:01 AM

30 जुलाई का शुभ काल (Aaj ka Shubh Kaal)

अभिजीत मुहूर्त – 12:07 PM – 12:59 PM

अमृत काल – 10:27 AM – 12:13 PM

ब्रह्म मुहूर्त – 04:24 AM – 05:12 AM

आज का विशेष उपाय: अगर आप साढ़ेसाती, ढैय्या या शनि दोष की पीड़ा से परेशान हैं तो शनि मंदिर में जाकर सरसों के तेल में अपनी छाया देखें और दान करें। छाया दान करने से शनि पीड़ा में आराम मिलता है। पूजा के समय शनि चालीसा, शनि रक्षा स्तोत्र आदि का पाठ कर सकते हैं और शनि मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। ये सभी उपाय आपको शनि के दर्द से राहत दिलाने में मदद करेंगे। इस दिन सुंदरकांड का पाठ करना भी शुभ होता है। जो लोग शनिवार का व्रत रखते हैं उन्हें पूजा के समय व्रत कथा का पाठ करना चाहिए।