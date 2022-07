Daily Hindi Panchang 29 July : आज श्रावण माह शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा है। पुष्य नक्षत्र है। आज शुक्रवार का पावन व्रत है। भगवान विष्णु जी की उपासना के साथ माता लक्ष्मी जी की पूजा भी करें। शुक्रवार के दिन दक्षिणावर्ती शंख से भगवान विष्णु पर जल चढ़ाकर उन्हें पीले चन्दन अथवा केसर का तिलक करें। इस उपाय में मां लक्ष्मी जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं।

शुक्रवार के दिन नियम पूर्वक धन लाभ के लिए लक्ष्मी माँ को अत्यंत प्रिय “श्री सूक्त”, “महालक्ष्मी अष्टकम” एवं समस्त संकटो को दूर करने के लिए “मां दुर्गा के 32 चमत्कारी नमो का पाठ” अवश्य ही करें। शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी को हलवे या खीर का भोग लगाना चाहिए।

शुक्रवार के दिन शुक्र ग्रह की आराधना करने से जीवन में समस्त सुख, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है बड़ा भवन, विदेश यात्रा के योग बनते है। जानें शुक्रवार का पंचांग, जिसमें दिन का शुभ मुहूर्त, दिशाशूल की स्थिति, राहुकाल व गुलिक काल की वास्तविक स्थिति विस्‍तार से ज्ञात होगी।

Aaj Ka Panchang 29 July 2022 Friday in Hindi

दिनांक : 29 जुलाई 2022

दिवस : शुक्रवार

माह : श्रावण, शुक्ल पक्ष,

तिथि : प्रतिपदा

नक्षत्र : पुष्य

सूर्य राशि : कर्क

चन्द्र राशि : कर्क

करण : कृषतुधन

योग : सिद्धि

29 जुलाई की तिथि

शुक्ल पक्ष प्रतिपदा – Jul 28 11:24 PM – Jul 30 01:21 AM

शुक्ल पक्ष द्वितीया – Jul 30 01:21 AM – Jul 31 03:00 AM

29 जुलाई का नक्षत्र

पुष्य – Jul 28 07:05 AM – Jul 29 09:47 AM

आश्लेषा – Jul 29 09:47 AM – Jul 30 12:13 PM

29 जुलाई का करण

किस्तुघन – Jul 28 11:25 PM – Jul 29 12:25 PM

बव – Jul 29 12:25 PM – Jul 30 01:21 AM

बालव – Jul 30 01:21 AM – Jul 30 02:13 PM

29 जुलाई का योग

सिद्धि – Jul 28 05:57 PM – Jul 29 06:36 PM

व्यातीपात – Jul 29 06:36 PM – Jul 30 07:01 PM

29 जुलाई का सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय – 6:00 AM

सूर्यास्त – 7:06 PM

चन्द्रोदय – Jul 29 6:10 AM

चन्द्रास्त – Jul 29 7:55 PM

29 जुलाई का अशुभ काल

राहू – 10:54 AM – 12:33 PM

यम गण्ड – 3:50 PM – 5:28 PM

कुलिक – 7:38 AM – 9:16 AM

दुर्मुहूर्त – 08:37 AM – 09:29 AM, 12:59 PM – 01:51 PM

वर्ज्यम् – 11:53 PM – 01:38 AM

29 जुलाई का शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त – 12:07 PM – 12:59 PM

अमृत काल – None

ब्रह्म मुहूर्त – 04:23 AM – 05:11 AM

दिशाशूलः शुक्रवार को पश्चिम दिशा में यात्रा नहीं करना चाहिए तथा ज्यादा आवश्यक हो तो घर से दही खा कर निकलें।

विशेषः आज के दिन शाम के समय घर के ईशान कोण या मन्दिर में गाय के घी का दीपक जलाने से धन प्राप्ति के योग बढ़ते हैं।