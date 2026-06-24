Aaj Ka Panchang 24 June 2026 (पंचांग 24 जून 2026): आज ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि के साथ बुधवार का दिन है। पंचांग के अनुसार, दशमी तिथि शाम 6 बजकर 12 मिनट तक रहने वाली है। इसके बाद एकादशी तिथि आरंभ हो जाएगी। आज चित्रा, स्वाती नक्षत्र के साथ परिघ और शिव योग का निर्माण हो रहा है। इसके साथ ही चंद्रमा की स्थिति की बात करें, तो तुला राशि में संचार करेंगे। राहुकाल 12:15 पी एम से 01:52 पी एम तक रहने वाला है। आइए जानते हैं बुधवार की तिथि, नक्षत्र, योग, व्रत, अभिजीत मुहूर्त और राहुकाल का सटीक समय…

तिथि – दशमी – 06:12 पी एम तक, फिर एकादशी
पक्ष –शुक्ल पक्ष
वार -बुधवार
नक्षत्र -चित्रा – 01:59 पी एम तक, फिर स्वाती

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योग

परिघ – 10:23 ए एम तक, फिर शिव

करण

गर – 06:12 पी एम तक
वणिज – पूर्ण रात्रि तक

अमांत महीना-ज्येष्ठ
पूर्णिमांत महीना -ज्येष्ठ

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आज का शुभ मुहूर्त

अभिजित मुहूर्त -कोई नहीं
ब्रह्म मुहूर्त-04:18 ए एम से 05:03 ए एम
गोधूलि मुहूर्त- 06:42 पी एम से 07:04 पी एम

आज क अशुभ मुहूर्त

राहुकाल -12:15 पी एम से 01:52 पी एम
यमगण्ड -07:24 ए एम से 09:01 ए एम
गुलिक काल -10:38 ए एम से 12:15 पी एम
दुर्मुहूर्त-11:49 ए एम से 12:41 पी एम

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सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय -05:47 ए एम
सूर्यास्त -6:43 पी एम
चंद्रोदय-02:11 पी एम
चन्द्रास्त- 01:50 ए एम, जून 25

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दिशा शूल -उत्तर
चंद्र राशि -तुला
सूर्य राशि -मिथुन

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।