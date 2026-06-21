Aaj ka Panchang 21 June 2026 (आज का पंचांग 21 जून 2026): वैदिक पंचांग अनुसार, आज ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि शाम 3 बजकर 20 मिनट तक रहेगी। वहीं उसके बाद अष्टमी तिथि शुरू हो जाएगी। साथ ही आज भानु सप्तमी, साल का सबसे बड़ा दिन, भद्रा, त्रिपुष्कर योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, आडल योग है। साथ ही आज पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र सुबह 09 बजकर 31 मिनट तक रहेगा। वहीं इसके बाद उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र शुरू हो जाएगा। आइए जानते हैं रविवार की तिथि, नक्षत्र, योग, व्रत, अभिजीत मुहूर्त और राहुकाल का सटीक समय…

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सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय – 5:28 AM

सूर्यास्त – 7:17 PM

चन्द्रोदय – Jun 21 11:48 AM

चन्द्रास्त – Jun 22 12:09 AM

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विक्रम संवत – 2083, सिद्धार्थि

शक सम्वत – 1948, पराभव

पूर्णिमांत – ज्येष्ठ

अमांत – ज्येष्ठ

आज की तिथि

शुक्ल पक्ष सप्तमी – Jun 20 03:46 PM – Jun 21 03:20 PM

शुक्ल पक्ष अष्टमी – Jun 21 03:20 PM – Jun 22 03:40 PM

आजका नक्षत्र

पूर्व फाल्गुनी – Jun 20 09:25 AM – Jun 21 09:31 AM

उत्तर फाल्गुनी – Jun 21 09:31 AM – Jun 22 10:22 AM

आज का करण

वणिज – Jun 21 03:28 AM – Jun 21 03:21 PM

विष्टि – Jun 21 03:21 PM – Jun 22 03:25 AM

बव – Jun 22 03:25 AM – Jun 22 03:40 PM

आज का योग

सिद्धि – Jun 20 12:48 PM – Jun 21 11:21 AM

व्यातीपात – Jun 21 11:21 AM – Jun 22 10:30 AM

वार

रविवार

अशुभ काल

राहुकाल – 5:33 PM – 7:17 PM

यम गण्ड – 12:22 PM – 2:06 PM

कुलिक – 3:50 PM – 5:33 PM

दुर्मुहूर्त – 05:26 PM – 06:22 PM

वर्ज्यम् – 04:58 PM – 06:37 PM

शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त – 11:55 AM – 12:50 PM

अमृत काल – 02:54 AM – 04:33 AM

ब्रह्म मुहूर्त – 03:52 AM – 04:40 AM

आनन्दादि योग

छत्र Upto – 09:31 AM

मित्र

सूर्य राशि

सूर्य मिथुन राशि पर है

चंद्र राशि

चन्द्रमा जून 21, 03:39 PM तक सिंह राशि उपरांत कन्या राशि पर संचार करेगा

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।