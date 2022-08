Daily Hindi Panchang 12 August: हिन्दू पंचांग के अनुसार अगस्त 12, 2022, शुक्रवार श्रावण माह के शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि है। पंचांग से जाने 12 अगस्त का शुभ-अशुभ समय, मुहूर्त और राहुकाल-

12 August Raksha Bandhan 2022 Date, Time and Muhurat

आज रक्षा बंधन का पर्व भी मनाया जाएगा। सावन मास की पूर्णिमा तिथि 12 अगस्त को प्रातः 07:18 बजे तक रहेगी। राखी बांधने का सबसे अच्छा समय 12 अगस्त को सुबह 5 से 7 बजे के बीच होगा। राखी भी अभिजीत मुहूर्त में सुबह 11:59 बजे से दोपहर 12:52 बजे के बीच बांधी जा सकती है। शुक्रवार को शुभ चौघड़िया का समय दोपहर 12:25 बजे से दोपहर 02:05 बजे के बीच है जिसमें राखी बांधी जा सकती है।

विक्रम संवत – 2079, राक्षस

शक सम्वत – 1944, शुभकृत्

पूर्णिमांत – श्रावण

अमांत – श्रावण

वार- शुक्रवार

आज का त्यौहार और व्रत

नराली पूर्णिमा

पूर्णिमा

वरलक्ष्मी व्रत

आज की तिथि

शुक्ल पक्ष पूर्णिमा – Aug 11 10:38 AM – Aug 12 07:05 AM

कृष्ण पक्ष प्रतिपदा [ क्षय तिथि ] – Aug 12 07:05 AM – Aug 13 03:47 AM

कृष्ण पक्ष द्वितीया – Aug 13 03:47 AM – Aug 14 12:53 AM

आज का नक्षत्र

धनिष्ठा – Aug 12 04:07 AM – Aug 13 01:35 AM

शतभिषा – Aug 13 01:36 AM – Aug 13 11:28 PM

आज का करण

बव – Aug 11 08:51 PM – Aug 12 07:05 AM

बालव – Aug 12 07:05 AM – Aug 12 05:23 PM

कौलव – Aug 12 05:23 PM – Aug 13 03:47 AM

तैतिल – Aug 13 03:47 AM – Aug 13 02:16 PM

आज का योग

सौभाग्य – Aug 11 03:32 PM – Aug 12 11:33 AM

शोभन – Aug 12 11:33 AM – Aug 13 07:49 AM

आज का सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय – 6:05 AM

सूर्यास्त – 6:58 PM

चन्द्रोदय – Aug 12 7:38 PM

चन्द्रास्त – Aug 13 7:06 AM

आज का अशुभ काल

राहू – 10:55 AM – 12:31 PM

यम गण्ड – 3:44 PM – 5:21 PM

कुलिक – 7:42 AM – 9:18 AM

दुर्मुहूर्त – 08:40 AM – 09:31 AM, 12:57 PM – 01:49 PM

वर्ज्यम् – 08:09 AM – 09:37 AM

आज का शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त – 12:06 PM – 12:57 PM

अमृत काल – 04:17 PM – 05:43 PM

ब्रह्म मुहूर्त – 04:29 AM – 05:17 AM

आज का दिशाशूल : रविवार और शुक्रवार को पश्चिम दिशा में दिशाशूल लगता है। मंगलवार और बुधवार को उत्तर दिशा की यात्रा अनुकूल नहीं होती है तथा गुरूवार के दिन दक्षिण दिशा की यात्रा कष्टकारी होती है। दक्षिण की दिशा में यात्रा के लिए सोमवार को उत्तम माना जाता है। मंगलवार पूर्व व दक्षिण दोनों ही दिशाओं में यात्रा के लिए शुभ होता है।

शुक्रवार उपाय : धन-धान्य की बढ़ोतरी के लिए शुक्रवार के दिन पांच लाल रंग के फूल को लेकर माता लक्ष्मी का ध्यान करें और फिर इन फूलों को अलमारी या फिर तिजोरी में रख दें। इससे मां लक्ष्मी आपके घर विराजमान हो जाएगी।