आज 10 जून 2022 शुक्रवार ( Friday) का दिन है। ज्येष्ठा मास ( Jyestha Month) की शुक्ल पक्ष दशमी 07:25 AM तक उसके बाद एकादशी तक है। सूर्य वृष राशि पर योग-वरीयान , करण- वणिज और विष्टि ज्येष्ठ मास है, आज का दिन बहुत ही शुभ फलदायक है। देखिए आज का पंचांग…

ज्योतिष शास्त्र में पंचांग का बहुत महत्व है। पंचांग ज्योतिष के पांच अंगों का मेल है। जिसमें तिथि,वार, करण,योग और नक्षत्र का जिक्र होता है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि 10 जून 2022, शुक्रवार को है। हर माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को विनायक चतुर्थी के नाम से भी जानते हैं। इस पावन दिन विधि-विधान से भगवान श्रीगणेश की पूजा की जाती है। आइए जानते हैं शुभ-अशुभ मुहूर्त-

आज 10 जून का पंचांग

शक संवत : शुभकृत 1944

मास अमांत: ज्येष्ठ

विक्रम संवत: रक्षा 2079

मास पूर्णिमांत: ज्येष्ठ

ऋतु : ग्रीष्म

अयन : उत्तरायण

वार: शुक्रवार

पक्ष : शुक्ल पक्ष

तिथि :- शुक्ल दशमी – 7:27:4 तक

तिथि विशेष: पूर्णा तिथि – सारांश : किसी भी कार्य, आध्यात्मिक साधनाओं और अन्य पवित्र गतिविधियों को पूर्ण करने के लिए अच्छा है। गृह-प्रवेश, विवाह व नविन व्यवसाय प्रारम्भ करने के लिए शुभ है।

नक्षत्र: हस्त – 4:27:59 तक

नक्षत्र स्वामी: चन्द्र

नक्षत्र देवता: सूर्य

योग: वरीयान – 23:35:43 तक

योग विशेषता : शुभ योग है, शुभ कार्यों को करने के लिए अच्छा है।

योग का अर्थ : (सुविधा) – विलासिता व सुगमता से प्रेम, आलसी, कामुक।

करण: गर – 7:22:3 तक,

करण देवता : वासुदेव

करण विशेषता: यह पशुपालन कार्य, मवेशी व्यापार, डेयरी व्यापार, चारा व्यापार, खेत की जुताई, वास्तु कर्म या मकानों, भवनों तथा अन्य समान परियोजनाओं के कार्य के लिए अनुकूल है।

आज सूर्योदय- सूर्यास्त का समय (Sun Time)

सूर्योदय- सुबह 5:22 बजे

सूर्यास्त- शाम 7:17 बजे

सूर्य – सूर्य वृष राशि में है।

आज चंद्रोदय-चंद्रास्त का समय ( Moon Time)

चन्द्रोदय-2:54 PM, 10 जून

चन्द्रास्त-2:48 AM,11जून

आज चन्द्रमा की राशि (Moon

चन्द्रमा- 04:07 PM तक चन्द्रमा कन्या उपरांत तुला राशि पर संचार करेगा।

आज का शुभ मुहूर्त (Today Auspicious Time)

दशमी तिथि – आज सुबह 7 बजकर 27 मिनट तक

वरीयान योग – आज रात 11 बजकर 35 मिनट तक

चित्रा नक्षत्र – आज का पूरा दिन पार कर के देर रात 3 बजकर 37 मिनट तक

आज का शुभ योग (Aaj Ka Shubh Yoga)

सर्वार्थ सिद्धि योग-नहीं है

रवि पुष्य योग -05:07 AM से 03:37 AM, June 11

अमृतसिद्धि योग-नहीं है

त्रिपुष्कर योग-नहीं है

द्विपुष्कर योग-नहीं है

अभिजीत मुहूर्त- 11:59 AM से 12:52 PM

आज का अशुभ समय( Today Bad Time)

राहु काल-02:06 PM से 03:47 PM तक

कालवेला / अर्द्धयाम-15:08PM से 16:03PM तक

दुष्टमुहूर्त-08:25 AM से 09:18 AM, 12:53 PM से 01:46 PM

यमगण्ड–3:47 PM से 5:27 PM

भद्रा- 06:41 PM से 05:07 AM, June 11

गुलिक काल- 06:49 से 08:32 तक

गंडमूल- नहीं है

आज का चौघड़िया (Today Choghadiya)

दिन का चौघड़िया

चर 05:44 AM 07:25 AM

लाभ 07:25 AM 09:05 AM

अमृत (वार वेला) 09:05 AM 10:45 AM

काल (काल वेला) 10:45 AM 12:26 PM

शुभ 12:26 PM 14:06 PM

रोग 14:06 PM 15:47 PM

उद्बेग 15:47 PM 17:27 PM

चर 17:27 PM 19:07 PM

रात का चौघड़िया

रोग 19:08 PM 20:27 PM

काल 20:27 PM 21:47 PM

लाभ (काल रात्रि) 21:47 PM 23:06 PM

उद्बेग 23:06 PM 00:26 AM

शुभ 00:26 AM 01:45 AM

अमृत 01:45 AM 03:05 AM

चर 03:05 AM 04:25 AM

रोग 04:25 AM 05:44 AM

ऐसे बन रहा ग्रहों का शुभ संयोग: आज ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की उद्या तिथि दशमी और शुक्रवार का दिन है। दशमी तिथि आज सुबह 7 बजकर 27 मिनट पर समाप्त हो चुकी है। फ़िलहाल एकदशी तिथि चल रही है। आज रात 11 बजकर 35 मिनट तक वरीयान योग रहेगा। साथ ही आज का पूरा दिन पार कर के देर रात 3 बजकर 37 मिनट तक चित्रा नक्षत्र रहेगा।