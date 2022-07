03 जुलाई 2022 Panchang in Hindi: Aaj Ka Panchang 3 July 2022: आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि और रविवार का दिन है। चतुर्थी तिथि आज शाम 5 बजकर 7 मिनट तक रहेगी। आज दोपहर 12 बजकर 5 मिनट तक वज्र योग रहेगा, उसके बाद सिद्धि योग लग जायेगा। साथ ही आज सुबह 6 बजकर 30 मिनट तक आश्लेषा नक्षत्र रहेगा, उसके बाद मघा नक्षत्र लग जायेगा। आज पुण्य संचय करने का महान दिवस है।

Vinayak Chaturthi July 2022: हिंदू कैलेंडर के अनुसार हर महीने में दो चतुर्थी तिथियां आती हैं। कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी और शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को विनायक चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। इस आषाढ़ मास का शुक्ल पक्ष शुरू हो गया है. इस महीने विनायक चतुर्थी 3 जुलाई को है। आइए जानते हैं गणेश जी की पूजा किस विधि से करनी चाहिए और कब शुभ मुहूर्त है।

Aaj Ka Panchang 03 July 2022 (आज 03 जुलाई का पंचांग)

विक्रम संवत: 2079, राक्षस

शक सम्वत: 1944, शुभकृत्

पूर्णिमांत: आषाढ़

अमांत: आषाढ़

विनायक चतुर्थी शुभ मुहूर्त 2022

आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि 02 जुलाई शनिवार को अपराह्न 03।16 से प्रारंभ हो रही है। चतुर्थी तिथि रविवार 03 जुलाई को सायं 05:06 बजे समाप्त होगी। इस दौरान गणेश पूजा का शुभ मुहूर्त 03 जुलाई को प्रातः 08:54 से रात्रि 10।33 बजे तक रहेगा। इस बीच आप दोपहर को छोड़कर कभी भी गणपति जी की पूजा कर सकते हैं।

Aaj ki Tithi 03 July 2022 (आज 03 जुलाई की तिथि):

शुक्ल पक्ष चतुर्थी: Jul 02 03:17 PM – Jul 03 05:07 PM

शुक्ल पक्ष पंचमी: Jul 03 05:07 PM – Jul 04 06:33 PM

नक्षत्र

आश्लेषा: Jul 02 03:56 AM – Jul 03 06:30 AM

मघा: Jul 03 06:30 AM – Jul 04 08:44 AM

करण

विष्टि: Jul 03 04:15 AM – Jul 03 05:07 PM

बव: Jul 03 05:07 PM – Jul 04 05:53 AM

पक्ष- शुक्ल

वार- शनिवार

आज का योग

वज्र – Jul 02 11:32 AM – Jul 03 12:06 PM

सिद्धि – Jul 03 12:06 PM – Jul 04 12:21 PM

सूर्योदय-सूर्यास्त और चंद्रोदय-चंद्रास्त का समय

सूर्योदय: 5:49 AM

सूर्यास्त: 7:12 PM

चन्द्रोदय: Jul 03 9:09 AM

चन्द्रास्त: Jul 03 10:31 PM

Aaj ka Shubh Muhurat Samay 03 July 2022 (आज 03 जुलाई शुभ मुहूर्त का समय):

शुभ मुहूर्त/अशुभ मुहूर्त 03 July 2022 Panchang: हिंदू धर्म में किसी भी धार्मिक और मांगलिक कार्य से पहले शुभ मुहूर्त देखा जाता है। ज्योतिष के अनुसार कुल मिलाकर 30 मुहूर्त होते हैं जिसमें से 15 शुभ मुहूर्त और 15 अशुभ मुहूर्त माने जाते हैं जोकि सुबह 6:00 बजे से शुरू हो जाते हैं औऱ शुभ मुहूर्त में श्‍वेत, मित्र, सारभट, सावित्र, वैराज, विश्वावसु, अभिजीत, रोहिण, बल, विजय, नैरऋत, वरुण सौम्य और भग यह आते हैं।

अभिजीत मुहूर्त: 12:04 PM – 12:57 PM

अमृत काल: नहीं है

ब्रह्म मुहूर्त: 04:13 AM – 05:01 AM

Aaj ka Ashubh Muhurat Samay 03 July 2022 (आज 03 जुलाई अशुभ मुहूर्त का समय) :

राहू: 5:32 PM – 7:12 PM

यम गण्ड: 12:31 PM – 2:11 PM

कुलिक: 3:52 PM – 5:32 PM

दुर्मुहूर्त: 05:25 PM – 06:19 PM

वर्ज्यम्: 07:37 PM – 09:22 PM

दिशाशूल: दिशाशूल का अर्थ है संबंधित दिशा में बाधा और कष्ट प्राप्त होना। रविवार और शुक्रवार को पश्चिम दिशा की यात्रा वर्जित मानी गई है। इस दिन पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहता है। उपाय : रविवार को दलिया, घी या पान खाकर और शुक्रवार को जौ या राईं खाकर घर से बाहर निकलें।

आज का विशेष उपाय: ऐसा माना जाता है कि रविवार के दिन कुछ उपाय करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और हर मनोकामना पूरी करती हैं। वास्तु के अनुसार कुंडली में सूर्य देव की मजबूत स्थिति के कारण व्यक्ति को सुख, धन और कीर्ति की प्राप्ति होती है और बुरे कार्य भी होने लगते हैं।