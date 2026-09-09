Aaj ka Panchang 09 September 2026 (आज का पंचांग 09 सितंबर 2026): आज भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के साथ बुधवार है। पंचांग के अनुसार, त्रयोदशी तिथि दोपहर 12 बजकर 31 मिनट तक रहने वाली है। इसके बाद चतुर्दशी तिथि आरंभ हो जाएगी। इसके साथ ही आज अश्लेषा, मघा नक्षत्र के साथ शिव, सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। इसके साथ ही आज मास शिवरात्रि का व्रत रखा जा रहा है। चंद्रमा की स्थिति की बात करें, तो दोपहर 3 बजकर 14 मिनट तक कर्क राशि में रहेंगे। इसके बाद सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। आइए जानते हैं बुधवार का शुभ मुहूर्त, योग, सूर्योदय-सूर्यास्त का समय, राहुकाल से लेकर विस्तृत पंचांग…

विक्रम संवत – 2083, सिद्धार्थि

शक सम्वत – 1948, पराभव

पूर्णिमांत – भाद्रपद

अमांत – श्रावण

वार-बुधवार

व्रत- मास शिवरात्रि

तिथि- दोपहर 12:31 तक त्रयोदशी तिथि, फिर कृष्ण पक्ष चतुर्दशी आरंभ

नक्षत्र- आश्लेषा दोपहर 03:14 तक, फिर मघा नक्षत्र आरंभ

करण

वणिज – 09 सितंबर, रात 01:35- 09 सितंबर, दोपहर 12:31

विष्टि – 09 सितंबर, दोपहर 12:31- 09 सितंबर, रात 11:30

शकुनि – 09 सितंबर, रात 11:30 – 10 सितंबर, सुबह 10:33

योग

सर्वार्थसिद्धि योग – 08 सितंबर, शाम 04:39 – 09 सितंबर, सुबह 06:15

शिव – 09 सितंबर, रात 12:40 – 09 सितंबर, रात 09:51

सिद्ध – 09 सितंबर, रात 09:51 – 10 सितंबर, शाम 07:17

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय – सुबह 06:15

सूर्यास्त – शाम 06:33

चन्द्रोदय – 09 सितंबर, सुबह 04:07

चन्द्रास्त – 09 सितंबर, शाम 05:27

आज का अशुभ काल

राहुकाल – दोपहर 12:24 – 01:56 बजे तक

यम गण्ड – सुबह 07:47 – 09:19 बजे तक

कुलिक- सुबह 10:52- दोपहर 12:24

दुर्मुहूर्त – सुबह 11:59 – दोपहर 12:48

वर्ज्यम् – रात 02:39 – सुबह 04:10

आज का शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त – नहीं है

अमृत काल- दोपहर 01:42- 03:12

ब्रह्म मुहूर्त -सुबह 04:39 – 05:27

सूर्य राशि- सूर्य सिंह राशि पर है।

चंद्र राशि- चंद्रमा आज दोपहर 03:14 तक कर्क राशि पर और फिर सिंह राशि में संचार करेंगे।

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।