Today Panchang 31 October 2026 (आज का पंचांग 31 अक्टूबर 2026): कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि के साथ शनिवार का दिन है। पंचांग के अनुसार, षष्ठी तिथि शाम 4 बजकर 37 मिनट तक रहने वाली है। इसके बाद सप्तमी तिथि आरंभ हो जाएगी। इसके साथ ही आज आर्द्रा, पुनर्वसु नक्षत्र बन रहा है और सिद्ध, साध्य, रवि, त्रिपुष्कर योग का निर्माण हो रहा है। आइए जानते हैं शनिवार का शुभ मुहूर्त, योग, सूर्योदय-सूर्यास्त का समय, चंद्रोदय का समय, राहुकाल से लेकर विस्तृत पंचांग…

विक्रम संवत – 2083, सिद्धार्थि

शक सम्वत – 1948, पराभव

पूर्णिमांत – कार्तिक

अमांत – आश्विन

वार- शनिवार

तिथि- कृष्ण पक्ष षष्ठी शाम 04:57 बजे, फिर सप्तमी तिथि आरंभ

नक्षत्र

आद्रा – Oct 30 09:04 AM – Oct 31 07:12 AM

पुनर्वसु – Oct 31 07:12 AM – Nov 01 05:39 AM

आज का शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त – 11:48 AM – 12:32 PM

अमृत काल – 03:24 AM – 04:53 AM

ब्रह्म मुहूर्त – 04:59 AM – 05:47 AM

आज का योग

सिद्ध – Oct 30 08:41 PM – Oct 31 05:31 PM

साध्य – Oct 31 05:31 PM – Nov 01 02:39 PM

त्रिपुष्कर योग – Oct 31 04:57 PM – Nov 01 05:39 AM

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय – 6:35 AM

सूर्यास्त – 5:45 PM

चन्द्रोदय – Oct 31 10:46 PM

चन्द्रास्त – Nov 01 12:41 PM

आज का अशुभ काल

राहुकाल – 9:22 AM – 10:46 AM

यम गण्ड – 1:34 PM – 2:57 PM

कुलिक – 6:35 AM – 7:59 AM

दुर्मुहूर्त – 08:04 AM – 08:49 AM

वर्ज्यम् – 06:26 PM – 07:56 PM

करण

वणिज – Oct 31 06:09 AM – Oct 31 04:57 PM

विष्टि – Oct 31 04:57 PM – Nov 01 03:52 AM

बव – Nov 01 03:52 AM – Nov 01 02:52 PM

सूर्या राशि-तुला राशि

चंद्र राशि- मिथुन राशि संचार करें

डिस्क्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। आपके शहर, क्षेत्र के अनुसार पंचांग के समय में बदलाव हो सकता है। इसलिए किसी भी कार्य को करने से पहले क्षेत्रीय पंचांग देखने के अलावा पंडित जी से पूछ लें। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।