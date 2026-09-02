Navpancham Rajyog 2026: ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की युति और उनके बीच बनने वाले विशेष संबंधों का राशियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव माना जाता है। सितंबर 2026 में ग्रहों की चाल कई राशि वालों के लिए खास रहने वाली है। पंचांग के अनुसार 4 सितंबर को शुक्र और मंगल की स्थिति से नवपंचम राजयोग बनने की बात कही जा रही है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार इस योग का प्रभाव कुछ राशियों के लिए करियर, कारोबार, धन और आर्थिक अवसरों के लिहाज से शुभ हो सकता है। खासतौर पर वृष, कर्क, कन्या और धनु राशि के जातकों को भाग्य का साथ मिलने के योग बन सकते हैं।

फ्यूचर पंचांग के अनुसार शुक्र ग्रह ने 2 सितंबर को अपनी मूल त्रिकोण राशि वृष में प्रवेश कर लिया है। साथ ही मिथुन राशि में मंगल देव विराजमान हैं। ऐसे में इन दोनों के संयोग से नवपंचम राजयोग बन रहा है।

क्या होता है नवपंचम राजयोग?

ज्योतिष में जब दो ग्रह एक-दूसरे से पंचम और नवम भाव के संबंध में स्थित होते हैं, तो इसे नवपंचम योग कहा जाता है। ग्रहों की प्रकृति और उनकी कुंडली में स्थिति के आधार पर इसके फल अलग-अलग हो सकते हैं। शुक्र को सुख-सुविधा, धन, प्रेम, कला और भौतिक समृद्धि का कारक माना जाता है, जबकि मंगल साहस, ऊर्जा, भूमि, पराक्रम और कार्यक्षमता से जुड़े ग्रह माने जाते हैं। ऐसे में इन दोनों ग्रहों से बनने वाला यह योग कई क्षेत्रों में सक्रियता बढ़ा सकता है।

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नवपंचम राजयोग का वृष राशि पर प्रभाव (Taurus Zodiac)

वृष राशि के जातकों के लिए यह समय करियर के लिहाज से महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को कोई अच्छा अवसर मिल सकता है। कार्यस्थल पर जिम्मेदारियां बढ़ने के साथ पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि के संकेत मिल सकते हैं। आय के नए साधन बनने की संभावना भी है। कारोबार करने वाले जातकों को नए संपर्कों से फायदा मिल सकता है और किसी महत्वपूर्ण योजना में सफलता मिल सकती है।

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नवपंचम राजयोग का कर्क राशि पर प्रभाव (Cancer Zodiac)

कर्क राशि वालों के लिए नवपंचम योग आर्थिक दृष्टि से लाभकारी माना जा सकता है। अचानक धन प्राप्ति के अवसर बन सकते हैं और लंबे समय से अटके आर्थिक मामलों में प्रगति हो सकती है। नौकरीपेशा लोगों को नई नौकरी या बेहतर ऑफर मिल सकता है। कारोबार में निवेश या विस्तार से जुड़े फैसले भी लाभ दे सकते हैं, हालांकि किसी भी बड़े आर्थिक निर्णय से पहले परिस्थितियों का अच्छी तरह आकलन करना बेहतर रहेगा।

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नवपंचम राजयोग का कन्या राशि पर प्रभाव (Virgo Zodiac)

कन्या राशि के जातकों को करियर में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। जो लोग नौकरी बदलने की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें मनपसंद अवसर मिल सकता है। प्रतियोगी परीक्षाओं और इंटरव्यू में मेहनत का अच्छा परिणाम मिलने की उम्मीद की जा सकती है। कारोबारियों के लिए नए प्रोजेक्ट और क्लाइंट मिलने के योग बन सकते हैं। आर्थिक स्थिति में सुधार के साथ बचत बढ़ाने के अवसर भी मिल सकते हैं।

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नवपंचम राजयोग का धनु राशि पर प्रभाव (Sagittarius Zodiac)

धनु राशि के लोगों के लिए यह योग भाग्य में वृद्धि का संकेत दे सकता है। नौकरी और कारोबार में तरक्की के अवसर मिल सकते हैं। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और निर्णय क्षमता की सराहना हो सकती है। नई नौकरी की तलाश कर रहे जातकों को अच्छी खबर मिल सकती है। धन से जुड़े मामलों में भी लाभ के अवसर बन सकते हैं। विदेश या दूर स्थान से जुड़े काम करने वालों को भी फायदा मिलने की संभावना है।

किन मामलों में बरतें सावधानी?

ज्योतिषीय योग किसी व्यक्ति के जीवन में निश्चित परिणाम की गारंटी नहीं देते। किसी भी योग का वास्तविक फल व्यक्ति की जन्मकुंडली में ग्रहों की स्थिति, दशा और भावों पर निर्भर माना जाता है। इसलिए नवपंचम राजयोग को अवसरों के संकेत के रूप में देखना उचित है। नौकरी, निवेश या कारोबार से जुड़े बड़े फैसले सोच-समझकर ही लेने चाहिए।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।