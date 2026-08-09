Gajakesari Raj Yoga Shashi Aditya Raj Yoga Budhaditya Raj Yoga: फ्यूचर पंचांग के अनुसार 11 अगस्त 2026 का दिन वैदिक ज्योतिष की दृष्टि से बेहद विशेष माना जा रहा है। इस दिन ग्रहों की दुर्लभ स्थिति के कारण हंस राजयोग, शशि आदित्य राजयोग, गजकेसरी राजयोग और बुधादित्य राजयोग एक साथ बन रहे हैं। ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार इन चार शक्तिशाली राजयोगों का प्रभाव कई राशियों पर पड़ेगा, लेकिन वृष, कर्क, तुला और कुंभ राशि के जातकों को करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति और मान-सम्मान के मामलों में विशेष लाभ मिलने की संभावना है।

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चार राजयोग का वृष राशि पर प्रभाव (Taurus Zodiac)

करियर में लंबे समय से रुके हुए कार्य पूरे हो सकते हैं। नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारी या पदोन्नति मिलने की संभावना है। व्यापार में नए ग्राहक और आर्थिक लाभ के योग बनेंगे। निवेश से भी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। साथ ही आप गए गोल और टारगेट अचीव कर सकते हैं। वहीं देश- विदेश की यात्रा कर सकते हैं।

चार राजयोग का कर्क राशि पर प्रभाव (Cancer Zodiac)

चारों राजयोगों का सबसे अधिक प्रभाव कर्क राशि पर देखने को मिल सकता है। आत्मविश्वास बढ़ेगा, नए अवसर प्राप्त होंगे और कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। कारोबार का विस्तार होने के साथ आय के नए स्रोत भी बन सकते हैं। वहीं आपको मान- सम्मान की प्राप्ति हो सकती है। आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी।

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चार राजयोग का तुला राशि पर प्रभाव (Libra Zodiac)

व्यापार में लाभ और करियर में नई संभावनाएं बनेंगी। रुके हुए प्रोजेक्ट पूरे हो सकते हैं। साझेदारी के कार्यों में सफलता मिलने की संभावना है। सामाजिक प्रतिष्ठा और सम्मान में भी वृद्धि हो सकती है। वहीं इस दौरान आपकी आय में जबरदस्त वृद्धि हो सकती है। साथ ही आप कोई वाहन या प्रापर्टी खरीद सकते हैं।

चार राजयोग का कुंभ राशि पर प्रभाव (Aquarius Zodiac)

नौकरी बदलने या नई शुरुआत करने की सोच रहे लोगों के लिए समय अनुकूल रह सकता है। व्यापार में मुनाफा बढ़ने के संकेत हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को भी सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है। वहीं आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा। फंसा हुआ धन मिल सकता है। वहीं कारोबारियों को अच्छा धनलाभ हो सकता है।

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क्या रखें ध्यान?

हालांकि यह गोचर कई राशियों के लिए शुभ संकेत दे सकता है, लेकिन किसी भी व्यक्ति के वास्तविक फल उसकी जन्मकुंडली, दशा, अंतरदशा और अन्य ग्रहों की स्थिति पर भी निर्भर करते हैं। इसलिए इसे सामान्य ज्योतिषीय आकलन के रूप में ही देखें।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।