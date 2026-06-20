बदलते मौसम में खुद को बीमारियों से बचाने, इम्यूनिटी मजबूत करने और बॉडी को अंदर से स्ट्रांग बनाने के लिए क्या आप भी बिना डॉक्टर की सलाह के जिंक सप्लीमेंट्स (Zinc Supplements) ले रहे हैं? अगर हां, तो थोड़ा ठहरिए और सतर्क हो जाइए। कोरोना काल के बाद से हर छोटी-बड़ी बीमारी में जिंक की गोलियां खुद से खाना एक आम ट्रेंड बन चुका है। लेकिन बिना जरूरत और बिना डॉक्टरी सलाह के इस माइक्रोन्यूट्रिएंट का अत्यधिक सेवन आपके शरीर को फायदे की जगह गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। हेस्थ एक्सपर्ट के मुताबिक जिंक सप्लीमेंट का सेवन करने से पेट से लेकर नर्वस सिस्टम तक प्रभावित होता है।

लाइफ़स्टाइल कोच ल्यूक कौटिन्हो ने 42 साल के एक शख्स का मामला बताया जो रोज जिंक सप्लीमेंट का सेवन करता था। वह व्यक्ति रेगुलर एक्सरसाइज करता था, घर का बना खाना खाता था, अच्छी नींद लेता था और शायद ही कभी वर्कआउट छोड़ता था। इन हेल्दी आदतों के बावजूद, उसे छह महीने से ज़्यादा समय तक थकान, ब्रेन फ़ॉग (दिमाग में धुंधलापन), ब्लोटिंग (पेट फूलना), कब्ज़, कम एनर्जी और बार-बार सर्दी-जुकाम जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा। डॉक्टरी जांच में सामने आया कि वो जिंक सप्लीमेंट का सेवन कर रहा था।

क्या जिंक सप्लीमेंट से गंभीर साइड इफेक्ट होते हैं?

ISIC मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल में इंटरनल मेडिसिन की सीनियर कंसल्टेंट डॉ. विनीता सिंह टंडन ने बताया ज़िंक एक जरूरी मिनरल है जो इम्यूनिटी और ओवरऑल हेल्थ को बेहतर बनाता है, लेकिन इसे बहुत ज़्यादा मात्रा में लेने से उल्टा असर हो सकता है। जिंक की अधिकता आमतौर पर उन लोगों में देखी जाती है जो लंबे समय तक न सिर्फ खाने से बल्कि ज़्यादा डोज़ वाले सप्लीमेंट लेते हैं। सिर्फ़ खाने से ज़िंक की टॉक्सिसिटी होना आम बात नहीं है। यह समस्या तब ज़्यादा होती है जब लोग लंबे समय तक ज़्यादा डोज़ वाले सप्लीमेंट लेते हैं या बिना जाने ज़िंक वाले कई प्रोडक्ट एक साथ लेते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कौटिन्हो की केस स्टडी वाले मरीज़ के मामले में हुआ था। डॉ. टंडन ने बताया हाल के सालों में खुद से तय किए गए न्यूट्रीशनल सप्लीमेंट के बढ़ते चलन के कारण भी यह रिस्क बढ़ गया है।

कितना ज़िंक बहुत ज़्यादा है?

मुंबई के ग्लेनीगल्स हॉस्पिटल में इंटरनल मेडिसिन की कंसल्टेंट डॉ. मंजूषा अग्रवाल बताती हैं आम तौर पर वयस्कों को उम्र और जेंडर के आधार पर रोज़ाना लगभग 8-11 mg ज़िंक की ज़रूरत होती है, जबकि ज़्यादातर वयस्कों के लिए सुरक्षित ऊपरी सीमा 40 mg प्रति दिन है। कई लोग अनजाने में इस मात्रा से ज़्यादा ज़िंक ले लेते हैं क्योंकि ज़िंक आमतौर पर मल्टीविटामिन, इम्यूनिटी बूस्टर, मिनरल सप्लीमेंट और सर्दी-जुकाम व इन्फेक्शन के लिए बिकने वाले ओवर-द-काउंटर प्रोडक्ट में पाया जाता है। डॉ. टंडन कहती हैं जब इन प्रोडक्ट को एक साथ लिया जाता है, तो ज़िंक की मात्रा सुरक्षित सीमा से ऊपर जा सकती है।

जिंक सप्लीमेंट का ओवरडोज लेने के साइड इफेक्ट

ज़िंक की अधिकता के शुरुआती लक्षणों में जी मिचलाना, उल्टी, पेट में ऐंठन, दस्त, पेट में बेचैनी और मुंह में धातु जैसा स्वाद आना शामिल हो सकता है। लंबे समय तक ज़्यादा इस्तेमाल करने पर लक्षण कम साफ़ दिखाई दे सकते हैं।

जिंक का ज्यादा सेवन करने से शरीर पर होने वाले साइड इफेक्ट

डॉ. अग्रवाल चेतावनी देते हैं कि लंबे समय तक ज़्यादा जिंक लेने से शरीर में कॉपर के अवशोषण (absorption) में रुकावट आ सकती है। इससे थकान, ब्रेन फॉग, एनीमिया और कमज़ोर इम्यून सिस्टम जैसी समस्याएं हो सकती हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। डॉ. टंडन आगे बताते हैं कि जिंक और कॉपर दोनों ही ज़रूरी मिनरल हैं, लेकिन आंत में इनके अवशोषण के लिए आपस में होड़ होती है। जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक बहुत ज़्यादा जिंक लेता है, तो शरीर एक ऐसा प्रोटीन बनाता है जो कॉपर से जुड़ जाता है और उसे ठीक से अवशोषित नहीं होने देता। कॉपर ऊर्जा बनाने, इम्यून सिस्टम के काम करने, रेड ब्लड सेल्स के बनने और नर्वस सिस्टम की सेहत में अहम भूमिका निभाता है। समय के साथ, कॉपर की कमी से थकान, कमज़ोरी, ध्यान न लगा पाना, ब्रेन फॉग, एनीमिया, नसों से जुड़ी समस्याएं, कमज़ोर इम्यूनिटी और बार-बार संक्रमण जैसी दिक्कतें हो सकती हैं।

किन लोगों को ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है?

जो लोग लंबे समय तक हाई-डोज जिंक सप्लीमेंट, इम्यूनिटी बूस्टर या एक से अधिक सप्लीमेंट्स का सेवन करते हैं, उन्हें विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। डॉ. टंडन के अनुसार, कई महीनों या वर्षों से रोजाना जिंक लेने वाले लोगों को थकान, कमजोरी, बार-बार संक्रमण, पेट संबंधी समस्याएं या दूसरे अस्पष्ट लक्षण होने पर डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। जरूरत पड़ने पर सीरम जिंक, सीरम कॉपर और CBC जैसे टेस्ट कराए जा सकते हैं। समय पर पहचान और जिंक की अतिरिक्त मात्रा बंद करने से अधिकांश लक्षणों में सुधार हो सकता है।

डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है। किसी भी सप्लीमेंट का सेवन शुरू या बंद करने से पहले अपने डॉक्टर या योग्य स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें।