International Yoga Day 2026: सुबह 9 से शाम 5 बजे तक लैपटॉप के सामने लगातार बैठे रहना भले ही आपके करियर को रफ्तार दे रहा हो, लेकिन यह आपकी रीढ़ की हड्डी (Spine) और गर्दन की सेहत को धीमा कर रहा है। खराब सिटिंग पोस्चर के कारण आज हर दूसरा कामकाजी व्यक्ति पीठ दर्द और सर्वाइकल (Cervical) के शुरुआती लक्षणों से जूझ रहा है। खराब posture जोड़ों और रीढ़ की हड्डी की सेहत को प्रभावित करता है। एक ही पोजीशन में घंटों तक काम करने वाले लोग अक्सर कंधे, गर्दन, पीठ और कूल्हे दर्द से परेशान रहते हैं। लंबे समय तक एक ही जगह पर बैठे रहने से शरीर पर कई नकारात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं। इससे मांसपेशियां अकड़ने लगती हैं, रक्त संचार प्रभावित होता है, रीढ़ की हड्डी पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है और जोड़ों की कार्यक्षमता भी प्रभावित हो सकती है। इसके अलावा शारीरिक गतिविधि कम होने से मेटाबॉलिज्म धीमा पड़ सकता है, वजन बढ़ने का खतरा रहता है और मानसिक तनाव भी बढ़ सकता है।

सिंगापुर के स्वास्थ्य मंत्रालय के आधिकारिक यूट्यूब चैनल में डेस्क जॉब करने वाले लोगों के लिए कुछ आसान और प्रभावी एक्सरसाइज बताई गई हैं, जिन्हें काम के दौरान अपनी सीट पर बैठे-बैठे भी किया जा सकता है। ये एक्सरसाइज सही पॉश्चर बनाए रखने, रीढ़ की हड्डी की लचक बढ़ाने और लंबे समय तक बैठने से होने वाली जकड़न को कम करने में मदद कर सकती हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 (International Yoga Day 2026) के मौके पर योग एक्सपर्ट्स द्वारा प्रमाणित 5 योगासन आप अपने ऑफिस की चेयर पर बैठे-बैठे भी कर सकते हैं। आइए जानते हैं इसका सही तरीका और इससे होने वाले लाभ।

शोल्डर रोल्स करें

लंबे समय तक कंप्यूटर के सामने बैठने से कंधों में अकड़न और तनाव बढ़ सकता है। इससे राहत पाने के लिए शोल्डर रोल्स एक आसान एक्सरसाइज है। कुर्सी पर सीधा बैठें, कंधों को ऊपर उठाएं और धीरे-धीरे पीछे की ओर घुमाते हुए नीचे लाएं। इसके बाद यही प्रक्रिया आगे की दिशा में दोहराएं। 10–10 बार करने से कंधों की जकड़न कम होती है और रक्त संचार बेहतर होता है।

Applied Ergonomics और Journal of Occupational Health में प्रकाशित रिसर्च के मुताबिक कंप्यूटर पर टाइप करते समय हमारी Trapezius Muscle लगातार तनाव में रहती है। रिसर्च बताती है कि हर 45 से 60 मिनट में 10 बार शोल्डर रोल्स और करने से गर्दन और कंधों की नसों में होने वाला लैक्टिक एसिड का संचय रुक जाता है। इससे मांसपेशियों में ऑक्सीजन की आपूर्ति 30% तक बढ़ जाती है, जिससे मायोफेशियल पेन (Myofascial Pain) और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का खतरा बेहद कम हो जाता है।

नेक स्ट्रेच करें

लगातार स्क्रीन देखने से गर्दन पर दबाव बढ़ जाता है। गर्दन को आराम देने के लिए कुर्सी पर सीधे बैठें और धीरे-धीरे सिर को दाईं ओर झुकाकर कुछ सेकंड रोकें। फिर बाईं ओर भी यही करें। इस स्ट्रेच को 8–10 बार दोहराने से गर्दन की मांसपेशियां रिलैक्स होती हैं और सर्वाइकल से जुड़ी परेशानियों का जोखिम कम हो सकता है।

डीप ब्रीदिंग का अभ्यास करें

काम के दबाव और लगातार बैठे रहने से मानसिक थकान महसूस हो सकती है। ऐसे में गहरी सांस लेने की एक्सरसाइज फायदेमंद हो सकती है। आराम से बैठकर गहरी सांस लें, कुछ सेकंड रोकें और फिर धीरे-धीरे छोड़ें। इस प्रक्रिया को 8–10 बार दोहराएं। इससे शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन मिलती है, मन शांत रहता है और तनाव कम करने में मदद मिल सकती है।

Frontiers in Psychology और Harvard Medical School की न्यूरोलॉजिकल स्टडी के मुताबिक लगातार काम के प्रेशर में हमारी सांसें उथली (Shallow Breathing) हो जाती हैं, जिससे शरीर फाइट या फ्लाइट मोड में चला जाता है। क्लीनिकल ट्रायल के अनुसार काम के बीच में की जाने वाली गहरी सांसें (Deep Diaphragmatic Breathing) हमारे वेगस नर्व (Vagus Nerve) को सक्रिय करती हैं। यह नर्व तुरंत स्ट्रेस हॉर्मोन कोर्टिसोल को कम करती है, जिससे ब्रेन को ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ता है ब्रेन फॉग दूर होता है और मानसिक फोकस दोबारा रीबूट हो जाता है।

बैठकर स्पाइनल रोटेशन करें

रीढ़ की हड्डी को सक्रिय रखने के लिए कुर्सी पर बैठकर हल्का स्पाइनल रोटेशन किया जा सकता है। पीठ सीधी रखें और कमर से ऊपर के हिस्से को धीरे-धीरे गोलाकार घुमाएं। पहले एक दिशा में 5–6 बार और फिर दूसरी दिशा में उतनी ही बार दोहराएं। यह अभ्यास रीढ़ की लचक बनाए रखने और पीठ की जकड़न कम करने में मदद करता है।

Spine Journal और Mayo Clinic Proceedings के मुताबिक जब हम लगातार बैठते हैं, तो रीढ़ की हड्डियों के बीच की डिस्क (Intervertebral Discs) पर प्रेशर दोगुना हो जाता है, जिससे वे सिकुड़ने लगती हैं । रीढ़ को मोड़ने या रोटेशन करने से डिस्क में ‘इम्बीबिशन’ (Imbibition) की प्रक्रिया होती है, जिससे पोषक तत्व और फ्लूइड्स दोबारा डिस्क के अंदर सोख लिए जाते हैं। रिसर्च के मुताबिक यह हल्का मोशन रीढ़ की हड्डी को लचीला रखता है और लोअर बैक पेन को रोकने का सबसे पक्का तरीका है।

बीच-बीच में खड़े होकर काम करें

लगातार कई घंटों तक बैठे रहने के बजाय नियमित अंतराल पर उठना जरूरी है। कोशिश करें कि हर घंटे में कुछ मिनट खड़े होकर काम करें या थोड़ी देर टहल लें। इससे रक्त संचार बेहतर रहता है, शरीर अधिक सक्रिय महसूस करता है, पीठ और कमर पर पड़ने वाला दबाव कम होता है तथा पॉश्चर सुधारने में मदद मिलती है। साथ ही, यह आदत दिनभर ऊर्जा और फोकस बनाए रखने में भी सहायक हो सकती है।

Annals of Internal Medicine और British Journal of Sports Medicine (BJSM) की रिसर्च के अनुसार लगातार बैठने से शरीर में ‘लिपोप्रोटीन लाइपेज’ (Lipoprotein Lipase) नामक एंजाइम निष्क्रिय हो जाता है, जो फैट बर्न करने के लिए जरूरी है। हर घंटे में सिर्फ 5 मिनट खड़े होने या टहलने से इंसुलिन की संवेदनशीलता में 20% सुधार होता है, ब्लड सर्कुलेशन सुचारु होता है और पैरों में थक्के जमने का जोखिम टल जाता है।

डिस्क्लेमर: यह लेख सामान्य जानकारी के उद्देश्य से तैयार किया गया है। इसमें बताए गए व्यायाम और सुझाव किसी चिकित्सकीय सलाह का विकल्प नहीं हैं। यदि आपको गर्दन, पीठ, रीढ़, जोड़ों या किसी अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्या है, तो किसी भी नई एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले डॉक्टर या फिजियोथेरेपिस्ट से परामर्श अवश्य लें। व्यायाम के दौरान दर्द, चक्कर या असहजता महसूस होने पर तुरंत इसे बंद कर दें।