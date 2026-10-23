आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में घंटों बैठकर काम करना, शारीरिक गतिविधियों की कमी और गलत पोस्चर कई लोगों की दिनचर्या का हिस्सा बन चुके हैं। इसका असर धीरे-धीरे शरीर की मांसपेशियों, रीढ़ की हड्डी और शारीरिक लचीलेपन पर पड़ सकता है। ऐसे में योग शरीर को सक्रिय रखने और सेहत का ध्यान रखने का एक आसान तरीका हो सकता है। योग के कई आसनों में भुजंगासन को खास महत्व दिया जाता है। इसे कोबरा पोज भी कहा जाता है।

यह आसन मुख्य रूप से पीठ को पीछे की ओर मोड़ने और छाती को खोलने पर केंद्रित है। नियमित और सही तरीके से इसका अभ्यास करने से पीठ की मांसपेशियों को मजबूती देने, शरीर का लचीलापन बढ़ाने और पोस्चर सुधारने में मदद मिल सकती है। आइए जानते हैं भुजंगासन क्या है, इसे करने का सही तरीका क्या है और इसके फायदे कौन-कौन से हैं।

क्या है भुजंगासन?

भुजंगासन योग का एक लोकप्रिय आसन है, जिसका नाम संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर बना है। ‘भुजंग’ का अर्थ सांप या नाग और ‘आसन’ का अर्थ मुद्रा होता है। इस आसन में व्यक्ति पेट के बल लेटकर अपने सिर, गर्दन और छाती के ऊपरी हिस्से को धीरे-धीरे ऊपर उठाता है। इस दौरान शरीर की मुद्रा फन उठाए हुए नाग जैसी दिखाई देती है, इसलिए इसे कोबरा पोज भी कहा जाता है।

भुजंगासन हठ योग में प्रचलित आसनों में से एक है। इसमें पीठ को नियंत्रित तरीके से पीछे की ओर मोड़ा जाता है, जिससे रीढ़ के आसपास की मांसपेशियों को सक्रिय करने और छाती के हिस्से में खिंचाव लाने में मदद मिल सकती है। हालांकि, इस आसन का पूरा लाभ पाने के लिए सही तकनीक और अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार अभ्यास करना जरूरी है।

भुजंगासन करने का सही तरीका

भुजंगासन का अभ्यास करने के लिए किसी समतल जगह पर योग मैट बिछाएं। शुरुआत में आसन को धीरे-धीरे करें और कमर पर जरूरत से ज्यादा दबाव न डालें।

स्टेप 1: सबसे पहले पेट के बल लेट जाएं। दोनों पैरों को सीधा रखें और पंजों को पीछे की ओर फैलाएं। माथे को जमीन पर टिकाएं।

सबसे पहले पेट के बल लेट जाएं। दोनों पैरों को सीधा रखें और पंजों को पीछे की ओर फैलाएं। माथे को जमीन पर टिकाएं। स्टेप 2: अब दोनों हथेलियों को कंधों के पास जमीन पर रखें। कोहनियां शरीर के करीब रखें और कंधों को ढीला रखें।

अब दोनों हथेलियों को कंधों के पास जमीन पर रखें। कोहनियां शरीर के करीब रखें और कंधों को ढीला रखें। स्टेप 3: धीरे-धीरे सांस लेते हुए सिर, गर्दन और छाती के ऊपरी हिस्से को जमीन से ऊपर उठाएं। हथेलियों से हल्का सहारा लें और पीठ की मांसपेशियों को सक्रिय रखें।

धीरे-धीरे सांस लेते हुए सिर, गर्दन और छाती के ऊपरी हिस्से को जमीन से ऊपर उठाएं। हथेलियों से हल्का सहारा लें और पीठ की मांसपेशियों को सक्रिय रखें। स्टेप 4: अपनी नजर सामने की ओर रखें। ध्यान दें कि कंधे कानों की तरफ न उठें और कमर पर जरूरत से ज्यादा दबाव न पड़े। शुरुआती अभ्यास में शरीर को बहुत ज्यादा ऊपर उठाने की कोशिश न करें।

अपनी नजर सामने की ओर रखें। ध्यान दें कि कंधे कानों की तरफ न उठें और कमर पर जरूरत से ज्यादा दबाव न पड़े। शुरुआती अभ्यास में शरीर को बहुत ज्यादा ऊपर उठाने की कोशिश न करें। स्टेप 5: अपनी सुविधा के अनुसार कुछ सेकंड तक इस मुद्रा में रहें और सामान्य रूप से सांस लेते रहें। दर्द या असहजता महसूस होने पर तुरंत मुद्रा छोड़ दें।

अपनी सुविधा के अनुसार कुछ सेकंड तक इस मुद्रा में रहें और सामान्य रूप से सांस लेते रहें। दर्द या असहजता महसूस होने पर तुरंत मुद्रा छोड़ दें। स्टेप 6: धीरे-धीरे छाती, कंधों और सिर को वापस जमीन पर ले आएं। कुछ देर आराम करें और फिर जरूरत के अनुसार दोहराएं।

शुरुआत में कम समय तक अभ्यास करना बेहतर है। अभ्यास की अवधि और दोहराव अपनी क्षमता के अनुसार बढ़ाएं।

भुजंगासन करने के 7 प्रमुख फायदे

पीठ की मांसपेशियों को मिल सकती है मजबूती

भुजंगासन में पीठ की मांसपेशियां सक्रिय होती हैं। सही तरीके से इसका अभ्यास करने से रीढ़ को सहारा देने वाली मांसपेशियों की ताकत और सहनशक्ति बढ़ाने में मदद मिल सकती है। इससे शरीर को सीधा रखने और रोजमर्रा के कामों के दौरान बेहतर शारीरिक नियंत्रण विकसित करने में सहायता मिल सकती है।

हालांकि, अगर आपको लंबे समय से कमर दर्द की समस्या है, तो इस आसन को शुरू करने से पहले डॉक्टर या फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह लेना जरूरी है।

पोस्चर सुधारने में मिल सकती है मदद

लगातार मोबाइल चलाने, लैपटॉप पर काम करने और झुककर बैठने से कई लोगों के कंधे आगे की ओर झुकने लगते हैं। भुजंगासन में छाती को खोलने और कंधों को पीछे की ओर रखने का अभ्यास होता है।

नियमित अभ्यास से शरीर की स्थिति के प्रति जागरूकता बढ़ सकती है और सही पोस्चर बनाए रखने में मदद मिल सकती है। हालांकि, बेहतर पोस्चर के लिए केवल एक आसन पर्याप्त नहीं है। बैठने का तरीका सुधारना, नियमित रूप से उठकर चलना और पीठ व पेट की मांसपेशियों को मजबूत करना भी जरूरी है।

रीढ़ की हड्डी का लचीलापन बढ़ाने में सहायक

भुजंगासन में रीढ़ को नियंत्रित तरीके से पीछे की ओर मोड़ा जाता है। इससे रीढ़ के आसपास के हिस्से में हल्का खिंचाव महसूस हो सकता है और उसकी गतिशीलता बनाए रखने में मदद मिल सकती है।

हालांकि, हर व्यक्ति की शारीरिक क्षमता अलग होती है। रीढ़ को जरूरत से ज्यादा मोड़ने या जबरदस्ती मुद्रा बनाने से बचना चाहिए।

छाती और कंधों में खिंचाव देता है

इस आसन के दौरान छाती का ऊपरी हिस्सा खुलता है और कंधों के आसपास की मांसपेशियों में खिंचाव महसूस हो सकता है। लंबे समय तक बैठे रहने वाले लोगों के लिए यह शरीर को गतिशील बनाए रखने वाली योग दिनचर्या का हिस्सा हो सकता है।

ध्यान रखें कि छाती खोलने का अर्थ सांस से जुड़ी किसी बीमारी का इलाज करना नहीं है। अस्थमा या सांस लेने में परेशानी होने पर डॉक्टर की सलाह और निर्धारित उपचार का पालन करना जरूरी है।

शरीर का लचीलापन बढ़ाने में मददगार

भुजंगासन में पीठ, पेट और छाती के आसपास के हिस्से में नियंत्रित खिंचाव आता है। नियमित अभ्यास से शरीर की गतिशीलता और लचीलेपन को बनाए रखने में मदद मिल सकती है।

शुरुआत में कम ऊंचाई तक शरीर उठाएं और धीरे-धीरे अपनी क्षमता के अनुसार आगे बढ़ें। किसी दूसरे व्यक्ति की मुद्रा देखकर अपने शरीर को उसी स्थिति में लाने की कोशिश न करें।

तनाव कम करने वाली दिनचर्या का हिस्सा

योग में शारीरिक गतिविधियों के साथ सांस पर ध्यान देने और शरीर को आराम देने पर भी जोर दिया जाता है। भुजंगासन का धीमी और सहज सांसों के साथ अभ्यास करने से कुछ लोगों को आराम महसूस हो सकता है।

हालांकि, यह आसन तनाव, चिंता या अवसाद का अपने आप में प्रमाणित इलाज नहीं है। यदि मानसिक परेशानी लंबे समय तक बनी रहती है, तो मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ की मदद लेना बेहतर है।

पेट और शरीर के सामने वाले हिस्से में खिंचाव

भुजंगासन के दौरान पेट के सामने वाले हिस्से में हल्का खिंचाव महसूस होता है। यह शरीर को अलग-अलग दिशाओं में गतिशील रखने वाली योग दिनचर्या का हिस्सा हो सकता है।

लेकिन केवल भुजंगासन करने से पेट की चर्बी कम होने या सपाट पेट मिलने की गारंटी नहीं है। वजन और पेट की चर्बी को नियंत्रित करने के लिए संतुलित आहार, नियमित शारीरिक गतिविधि, पर्याप्त नींद और निरंतरता जरूरी है।

भुजंगासन करते समय इन गलतियों से बचें

भुजंगासन आसान दिखाई दे सकता है, लेकिन गलत तकनीक से कमर, गर्दन या कंधों पर अनावश्यक दबाव पड़ सकता है। इसलिए अभ्यास के दौरान कुछ बातों का ध्यान रखें।

हाथों पर पूरा वजन न डालें: हथेलियों का इस्तेमाल सहारे के लिए करें। पीठ की मांसपेशियों को भी सक्रिय रखें।

कमर को जरूरत से ज्यादा न मोड़ें: शरीर को उतना ही ऊपर उठाएं, जितना आराम से संभव हो।

कंधों को कानों से दूर रखें: कंधों को ढीला रखते हुए छाती को धीरे-धीरे ऊपर उठाएं।

गर्दन को पीछे की ओर जबरदस्ती न झुकाएं: नजर सामने की ओर रखना पर्याप्त है।

सांस न रोकें: आसन के दौरान सामान्य रूप से सांस लेते रहें।

दर्द को नजरअंदाज न करें: कमर, गर्दन या कंधों में दर्द होने पर अभ्यास रोक दें।

किन लोगों को भुजंगासन करने से बचना चाहिए?

भुजंगासन सामान्य रूप से कई लोगों के लिए उपयोगी हो सकता है, लेकिन यह हर व्यक्ति के लिए उपयुक्त नहीं है। कुछ परिस्थितियों में इसका अभ्यास नुकसान पहुंचा सकता है।

जिन लोगों की हाल ही में पेट या रीढ़ से जुड़ी सर्जरी हुई है, उन्हें डॉक्टर की अनुमति के बिना यह आसन नहीं करना चाहिए।

हर्निया या पेट के अल्सर जैसी समस्याओं से पीड़ित लोगों को अभ्यास से पहले डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए।

गंभीर कमर दर्द, रीढ़ की समस्या या गर्दन से जुड़ी परेशानी वाले लोगों को विशेषज्ञ की देखरेख में ही योग करना चाहिए।

गर्भावस्था के दौरान पेट के बल लेटकर किए जाने वाले इस आसन से बचना चाहिए और सुरक्षित विकल्प के लिए विशेषज्ञ से सलाह लेनी चाहिए।

जिन लोगों को आसन करते समय दर्द, चक्कर या असामान्य परेशानी महसूस हो, उन्हें तुरंत रुक जाना चाहिए।

यदि आप लंबे समय से किसी बीमारी से पीड़ित हैं या नियमित दवाएं लेते हैं, तो योग शुरू करने से पहले चिकित्सकीय सलाह लेना उचित है।

भुजंगासन से बेहतर लाभ पाने के लिए क्या करें?

भुजंगासन को अपनी दिनचर्या में शामिल करते समय नियमितता और सही तकनीक पर ध्यान दें। शुरुआत किसी प्रशिक्षित योग शिक्षक की देखरेख में करें। अभ्यास से पहले शरीर को हल्का वार्मअप दें और अपनी क्षमता से अधिक खिंचाव न करें।

पीठ की मांसपेशियों को मजबूत रखने के लिए योग के साथ नियमित पैदल चलना, शरीर की अन्य मांसपेशियों के लिए उपयुक्त व्यायाम करना और लंबे समय तक एक ही स्थिति में बैठने से बचना भी उपयोगी हो सकता है। पर्याप्त नींद और संतुलित आहार भी संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण हैं।

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आजकल की व्यस्त जिंदगी में लोग अपनी फिटनेस का ध्यान रखने के लिए कई तरह के व्यायाम करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि योग का एक आसान आसन शरीर का संतुलन बनाए रखने और एकाग्रता बढ़ाने में मदद कर सकता है? पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।