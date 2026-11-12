हार्ट फेलियर से जूझ रहे मरीजों की रिकवरी और बेहतर लाइफस्टाइल में योग की भूमिका को लेकर एक बड़ी रिसर्च की गई। रिसर्च में पाया गया कि योग हृदय की कार्यक्षमता को सपोर्ट कर सकता है। भारत में करीब 3,500 मरीजों पर 16 केंद्रों में की गई एक रिसर्च के मुताबिक योग हार्ट फेलियर के मरीजों की जीवन की गुणवत्ता और शारीरिक क्षमता को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। ये रिसर्च इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत में बहुत कम अस्पतालों में कार्डियक रिहैबिलिटेशन सेंटर मौजूद हैं, जहां दिल के मरीजों की निगरानी की जा सके।

देश में दिल के मरीजों के लाइफस्टाइल में सुधार करने के लिए और उनकी हार्ट हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए योग कम खर्च में आसानी से उपलब्ध होने वाला विकल्प है। इसके निष्कर्ष हाल ही में अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन (AHA) के साइंटिफिक सेशन में पेश किए गए। स्टडी के लेखकों ने इससे पहले हार्ट अटैक से उबर चुके मरीजों पर भी योग के प्रभाव का अध्ययन किया था। एम्स (AIIMS), दिल्ली में कार्डियोलॉजी के प्रोफेसर और स्टडी के लेखकों में शामिल डॉ. अंबुज रॉय ने बताया कि मौजूदा अध्ययन से पता चला है कि योग को पारंपरिक और विशेष निगरानी वाली पश्चिमी कार्डियक रिहैबिलिटेशन पद्धतियों के विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।

हार्ट फेलियर क्या होता है?

हार्ट फेलियर दिल से जुड़ी एक ऐसी स्थिति है, जिसमें हमारा दिल शरीर की जरूरत के मुताबिक पर्याप्त मात्रा में खून को पंप नहीं कर पाता। इस स्थिति का मतलब यह नहीं है कि दिल ने पूरी तरह काम करना बंद कर दिया है। बल्कि इस स्थिति में दिल की मांसपेशियां कमजोर पड़ने लगती है जिसकी वजह से दिल पर्याप्त मात्रा में खून को पंप नहीं कर पाता।

हार्ट फेलियर में योग कैसे करता है मदद?

भारत में 16 हेल्थ केंद्रों में इलाज करा रहे हार्ट फेलियर के 3,500 मरीजों पर की गई रिसर्च के मुताबिक इन सभी मरीजों का इजेक्शन फ्रैक्शन कम था। इसका मतलब ये है कि उनका दिल खून को कम पंप करता था। इन सभी मरीजों को बॉडी एक्टिविटी में परेशानी होती थी। किसी भी तरह की शारीरिक मेहनत करने पर उन्हें थकान, दिल की धड़कन तेज होने या सांस फूलने जैसी समस्याएं होती थीं। रिसर्च में पाया गया कि जिन मरीजों ने रोजाना योग किया उनकी शारीरिक क्षमता में सुधार हुआ। रिसर्च के मुताबिक योग करने वाले मरीज दूसरे समूह के मरीजों की तुलना में औसतन 25.5 मीटर ज्यादा चल सके। इससे पता चला कि योग कार्यक्रम से मरीजों की चलने और शारीरिक गतिविधियां करने की क्षमता में सुधार हुआ। हालांकि रिसर्च में ये भी सामने आया कि इस योग से मृत्यु दर, अस्पताल में भर्ती होने या स्ट्रोक के खतरे में कोई कमी नहीं देखने को मिली।

सेंटर फॉर क्रॉनिक डिजीज कंट्रोल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और स्टडी के लेखक प्रोफेसर दोरैराज प्रभाकरण ने बताया कि शोधकर्ताओं ने दो मुख्य पहलुओं पर ध्यान दिया। पहला, क्या योग से मृत्यु और अस्पताल में भर्ती होने का खतरा कम होता है और दूसरा, क्या इससे मरीजों की जीवन की गुणवत्ता में सुधार होता है। प्रोफेसर प्रभाकरण ने बताया कि आमतौर पर एक स्वस्थ व्यक्ति छह मिनट में लगभग 500 मीटर चल सकता है, जबकि 300 मीटर की दूरी को सामान्य माना जाता है। लेकिन स्टडी में शामिल मरीजों की हालत काफी कमजोर थी और वे छह मिनट में केवल करीब 200 मीटर ही चल पाते थे। योग कार्यक्रम में शामिल होने के बाद उनकी चलने की दूरी बढ़कर लगभग 225 मीटर हो गई। इससे पता चलता है कि वे धीरे-धीरे अपनी सामान्य शारीरिक गतिविधियों की ओर लौट रहे थे।

योग को कार्डियक मरीजों के लिए क्यों माना गया उपयोगी?

सर गंगा राम अस्पताल के कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट तथा एम्स के कार्डियोलॉजी विभाग के पूर्व प्रमुख प्रोफेसर एससी मनचंदा ने योग को एक ‘पॉलीपिल’ यानी ऐसा लाइफस्टाइल बताया जो हृदय रोगियों की सेहत और जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। एक्सपर्ट ने बताया योग आधारित कार्यक्रम से मरीजों की जीवन की गुणवत्ता में सुधार के साथ-साथ स्वस्थ लाइफस्टाइल अपनाने की आदतों में भी सकारात्मक बदलाव देखने को मिले। इस योग कार्यक्रम का हिस्सा बनकर लोग अपनी हेल्थ को लेकर जागरूक हुए। उन्होंने स्मोकिंग और शराब का सेवन छोड़ दिया। इसके अलावा मरीजों में डिप्रेशन के लक्षण भी कंट्रोल हुए। रिसर्च के नतीजे बताते हैं कि योग हार्ट फेलियर के मरीजों को अपनी शारीरिक क्षमता और जीवन की गुणवत्ता बेहतर बनाने में मदद कर सकता है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी एक प्रकाशित स्टडी पर आधारित है। हार्ट फेलियर के मरीज योग या किसी भी तरह की शारीरिक गतिविधि शुरू करने से पहले अपने कार्डियोलॉजिस्ट से सलाह जरूर लें।