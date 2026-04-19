विश्व लिवर दिवस (World Liver Day) के मौके पर लिवर की सेहत का ध्यान रखना और लिवर हेल्थ के प्रति जागरूक होना बेहद जरूरी है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी और ऑयली फूड की अधिकता के कारण ‘फैटी लिवर’ एक आम समस्या बन गई है। हेल्थ एक्सपर्ट के मुताबिक अगर लिवर में फैट का स्तर बढ़ जाए तो यह शरीर की पूरी कार्यप्रणाली को प्रभावित कर सकता है। एम्स के पूर्व कंसल्टेंट और साओल हार्ट सेंटर के फाउंडर एंड डायरेक्टर डॉ बिमल झाजर के मुताबिक प्रकृति ने हमें ऐसी कई चीजें दी हैं जो लिवर को प्राकृतिक रूप से डिटॉक्स (Detox) करने में मदद करती हैं और लिवर की हेल्थ में सुधार करती हैं। आइए एक्सपर्ट से जानते हैं 5 ऐसे कुदरती फूड्स के बारे में जो लिवर को स्वस्थ रखती हैं।

सेब के सिरके का करें सेवन (Apple Cider Vinegar)

एक्सपर्ट ने बताया सेब का सिरका लिवर हेल्थ के लिए फायदेमंद माना जाता है। यह शरीर में जमा टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करता है और लिवर के डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस को सपोर्ट करता है। कई रिसर्च में ये बात साबित हो चुकी है कि यह वजन घटाने, कोलेस्ट्रॉल कम करने और सूजन घटाने में भी सहायक हो सकता है। नियमित रूप से सीमित मात्रा में सिरका लेने से मेटाबॉलिज्म बेहतर होता है और लिवर पर पड़ने वाला दबाव कम होता है, जिससे लिवर की कार्यक्षमता में सुधार होता है।

नींबू भी लिवर हेल्थ में करता है सुधार

नींबू विटामिन C और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होता है, जो लिवर को नुकसान पहुंचाने वाले फ्री रेडिकल्स से बचाने में मदद करता है। इसका सेवन करने से शरीर में मौजूद टॉक्सिक पदार्थ कंट्रोल रहते हैं और लिवर डिटॉक्स होता है। नींबू का नियमित सेवन अल्कोहल से होने वाले लिवर डैमेज को भी कम करने में मदद कर सकता है। इसके अलावा, यह पाचन को सुधारता है और शरीर की इम्यूनिटी को मजबूत बनाता है। नींबू का सेवन आप नींबू पानी बनाकर करें आपको फायदा होगा।

हल्दी का करें सेवन

हल्दी में मौजूद करक्यूमिन एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट और एंटी-इंफ्लेमेटरी तत्व है, जो लिवर की कोशिकाओं को हेल्दी रखने में मदद करता है। यह लिवर में जमा फैट को कम करने और सूजन को घटाने में मददगार होता है। हल्दी का सेवन लिवर डैमेज को सुधारने और उसकी कार्यक्षमता बढ़ाने में मदद करता है। नियमित रूप से हल्दी का इस्तेमाल शरीर को अंदर से साफ रखने और पाचन तंत्र को मजबूत करने में भी मददगार होता है।

आंवला (Amla) है लिवर फ्रेंडली

आंवला को आयुर्वेद में लिवर के लिए बेहद लाभकारी माना जाता है। इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन C और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करते हैं। यह लिवर की कार्यक्षमता को सुधारता है और उसे मजबूत बनाता है। आंवला पाचन तंत्र को भी बेहतर करता है और शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाता है। नियमित सेवन से फैटी लिवर जैसी समस्याओं के खतरे को कम किया जा सकता है।

डैंडेलियन (Dandelion Extract)

डैंडेलियन एक हर्बल तत्व है, जो लिवर की सफाई और डिटॉक्स के लिए उपयोगी माना जाता है। इसमें मौजूद पॉलिसैकेराइड लिवर में पित्त यानी बाइल के उत्पादन को बढ़ाते हैं, जिससे पाचन प्रक्रिया बेहतर होती है। यह लिवर की सूजन को कम करने और उसके कार्य को बैलेंस रखने में मदद करता है। डैंडेलियन एक्सट्रैक्ट शरीर में जमा टॉक्सिन तत्वों को बाहर निकालने में मददगार होता है और लिवर को नेचुरल तरीके से मजबूत बनाता है।

डिस्क्लेमर

यह लेख विश्व लिवर दिवस के अवसर पर सामान्य जागरूकता और विशेषज्ञों की सलाह के आधार पर तैयार किया गया है। लिवर से जुड़ी कोई भी समस्या होने पर केवल घरेलू उपचारों पर निर्भर न रहें और तुरंत किसी प्रमाणित गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट या लिवर विशेषज्ञ से परामर्श लें। व्यक्तिगत स्वास्थ्य स्थितियों के आधार पर परिणाम अलग-अलग हो सकते हैं। जंसत्ता इस जानकारी की पूर्णता या किसी उपचार की सफलता का दावा नहीं करता है।”