लिवर में सूजन (Liver Swelling) की समस्या को अक्सर लोग सामान्य थकान या पाचन की गड़बड़ी समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यह हेपेटाइटिस का एक बड़ा संकेत हो सकता है। विश्व हेपेटाइटिस दिवस (World Hepatitis Day) पर स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि समय रहते इसके लक्षणों की पहचान करना ही लिवर को गंभीर क्षति से बचा सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, वर्ष 2024 में दुनिया भर में लगभग 287 मिलियन (28.7 करोड़) लोग क्रॉनिक हेपेटाइटिस B या C के साथ जी रहे थे, जबकि करीब 13 लाख (1.3 मिलियन) लोगों की मौत हेपेटाइटिस B और C से जुड़ी लिवर सिरोसिस और लिवर कैंसर के कारण हुई।

सीनियर प्रोफेसर (हेपेटोलॉजी), चांसलर एवं डायरेक्टर, Institute of Liver and Biliary Sciences, नई दिल्ली; और डब्ल्यूएचओ कोलैबोरेटिव सेंटर ऑन क्रॉनिक लिवर डिजीज एंड वायरल हेपेटाइटिस के निदेशक पद्म भूषण प्रो. डॉ. शिव कुमार सरीन ने बताया सीधे हाथ पर मौजूद लिवर का काम पित्त बनाना, कोलेस्ट्रॉल,आयरन, इम्यूनिटी और गट हेल्थ समेत 500 से ज्यादा काम करता है। लिवर को अगर संभालकर रखा जाएं तो बॉडी के ज्यादातर ऑर्गन ठीक से काम करेंगे। अगर आपका लिवर हेल्दी नहीं है तो आपकी बोंस कमजोर रहेगी। हमारी बॉडी का मदरबोर्ड है लिवर जिसे हर हाल में हेल्दी रखना जरूरी। डॉक्टर ने बताया अगर न्यू बॉर्न बेबी को पैदा होने के 24 घंटे में एक वैक्सीन और बाकी खुराक 4 हफ्तों में लग जाए तो भारत में कोई भी नया हेपेटाइटिस बी का मामला नहीं होगा।

हेपेटाइटिस का क्या अर्थ है?

हेपेटाइटिस का अर्थ है लिवर में सूजन। यह वायरस संक्रमण, अत्यधिक शराब के सेवन, विषैले पदार्थों या कुछ दवाओं के दुष्प्रभाव के कारण हो सकता है। समय पर पहचान और उपचार न मिलने पर यह लिवर सिरोसिस, लिवर फेलियर और लिवर कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियों का कारण बन सकती है। इसलिए इसके लक्षणों, प्रकार और बचाव के उपायों की जानकारी सभी के लिए बेहद जरूरी है।

डॉक्टर सरीन ने बताया हेपेटाइटिस B और C सबसे अधिक चिंता का विषय हैं क्योंकि ये लंबे समय तक संक्रमण पैदा कर सकता हैं और लिवर को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता हैं। WHO के अनुसार, 2024 में लगभग 240 मिलियन लोग क्रॉनिक हेपेटाइटिस B और करीब 47 मिलियन लोग हेपेटाइटिस C से संक्रमित थे। ये दोनों संक्रमण मिलकर वायरल हेपेटाइटिस से होने वाली अधिकांश मौतों के लिए जिम्मेदार हैं।

हेपेटाइटिस के बॉडी में कौन-कौन से दिखते हैं लक्षण

लगातार थकान या कमजोरी महसूस होना

भूख कम लगना या बिल्कुल भूख न लगना

मतली या जी मिचलाना और उल्टी होना

बुखार खासकर हेपेटाइटिस A और E में

पेट के दाहिने ऊपरी हिस्से में दर्द या भारीपन

आंखों और स्किन का पीला पड़ना

पेशाब का गहरा पीला या भूरा रंग होना

मल का रंग हल्का या सफेद जैसा होना

शरीर में खुजली होना, खासतौर पर क्रॉनिक हेपेटाइटिस या पित्त के प्रवाह में रुकावट होने पर

जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द

बिना कारण तेजी से वजन घटना

पैरों, टखनों या पेट में सूजन होना

मानसिक भ्रम, अत्यधिक नींद या ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होने जैसे लक्षण दिख सकते हैं।

हेपेटाइटिस से बचाव करना है तो इन उपायों को अपनाएं

जन्म के तुरंत बाद हेपेटाइटिस B की वैक्सीन लगवाएं

डॉ. सरीन के अनुसार, हेपेटाइटिस B से बचाव का सबसे प्रभावी तरीका नवजात शिशु को जन्म के 24 घंटे के अंदर पहला टीका लगवाना है। इसके बाद राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अनुसार सभी निर्धारित डोज समय पर पूरी करानी चाहिए। इससे बच्चे को जीवनभर हेपेटाइटिस B से सुरक्षा मिल सकती है।

गर्भावस्था में मां की जांच कराएं

यदि गर्भवती महिला को हेपेटाइटिस B है, तो संक्रमण बच्चे तक पहुंच सकता है। इसलिए सभी गर्भवती महिलाओं की हेपेटाइटिस B की स्क्रीनिंग कराना जरूरी है, ताकि समय रहते आवश्यक कदम उठाए जा सकें।

हेपेटाइटिस B की जांच जरूर कराएं

डॉ. सरीन का कहना है कि हेपेटाइटिस B अक्सर साइलेंट किलर होता है। कई लोगों में वर्षों तक कोई लक्षण नहीं दिखते। इसलिए कम-से-कम एक बार हेपेटाइटिस B की जांच कराना फायदेमंद है, खासकर यदि आप जोखिम वाले समूह में आते हैं।

परिवार में किसी को संक्रमण हो तो सभी की जांच कराएं

अगर परिवार के किसी सदस्य को हेपेटाइटिस B है, तो घर के अन्य सदस्यों को भी जांच करानी चाहिए। इससे संक्रमण का समय पर पता लगाकर इलाज और बचाव संभव हो सकता है।

वैक्सीन के बाद एंटीबॉडी टेस्ट भी कराएं

सिर्फ वैक्सीन लगवाना ही काफी नहीं है। डॉ. सरीन के मुताबिक, कुछ लोगों में वैक्सीन के बाद पर्याप्त एंटीबॉडी नहीं बनती। इसलिए जरूरत पड़ने पर एंटी-एचबीएस (Anti-HBs) एंटीबॉडी टेस्ट कराकर यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि शरीर में पर्याप्त सुरक्षा विकसित हुई है।

संक्रमित खून और सुइयों से बचें

हेपेटाइटिस B संक्रमित खून और शरीर के अन्य तरल पदार्थों से फैल सकता है। इसलिए किसी की इस्तेमाल की हुई सुई या सिरिंज का उपयोग न करें। टैटू या पियर्सिंग हमेशा साफ और स्टरलाइज्ड उपकरणों से ही कराएं। शेविंग के लिए अपना अलग रेजर इस्तेमाल करें। डेंटल ट्रीटमेंट जैसी प्रक्रियाएं केवल स्वच्छ और विश्वसनीय केंद्रों पर कराएं।

सुरक्षित यौन संबंध बनाएं

हेपेटाइटिस B यौन संपर्क से भी फैल सकता है। इसलिए सुरक्षित यौन व्यवहार अपनाना संक्रमण के खतरे को कम करता है।

जोखिम वाले लोगों को नियमित स्क्रीनिंग करानी चाहिए

डॉ. सरीन ने सलाह दी कि जिन लोगों का ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ है, डायलिसिस चल रही है, थैलेसीमिया है, HIV है, या जो बार-बार इंजेक्शन लेते हैं अथवा नीडल शेयर करते हैं, उन्हें नियमित रूप से हेपेटाइटिस B की जांच करानी चाहिए।

संक्रमण मिलने पर इलाज में देरी न करें

यदि जांच में हेपेटाइटिस B की पुष्टि होती है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आज इसके लिए प्रभावी दवाएं उपलब्ध हैं, जो वायरस को नियंत्रित कर लिवर सिरोसिस और लिवर कैंसर के खतरे को काफी हद तक कम कर सकती हैं। इसलिए डॉक्टर की सलाह के अनुसार नियमित फॉलो-अप और उपचार जरूरी है।

डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी और जागरूकता के उद्देश्य से तैयार किया गया है। इसमें दी गई जानकारी, स्वास्थ्य सलाह या चिकित्सा संबंधी सुझाव किसी डॉक्टर या चिकित्सा विशेषज्ञ की व्यक्तिगत सलाह का विकल्प नहीं हैं। यदि आपको लिवर में सूजन, पीलिया, या हेपेटाइटिस का कोई भी लक्षण महसूस होता है, तो तुरंत किसी योग्य डॉक्टर या स्वास्थ्य केंद्र से परामर्श लें।