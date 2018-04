World Health Day 2018 Theme: ‘यूनिवर्सल हेल्थ कवरेजः एवरीवन, एवरीवेयर’ है इस साल हेल्थ डे की थीम, जानिए क्या है इसका मतलब

लोगों को अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने तथा सरकारों को जनोन्मुख स्वास्थ्य नीतियां बनाने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से हर साल दुनिया भर में 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुयी थी। जिसके दो साल बाद से यानी कि 1950 से हर साल इस दिन स्वास्थ्य्य दिवस मनाने की परंपरा शुरू हुई थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन हर साल स्वास्थ्य दिवस पर एक थीम निर्धारित करता है। पिछले साल यह थीम अवसाद की समस्या से संबंधित रखा गया था। इस साल WHO ने स्वास्थ्य दिवस की थीम यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज रखा है। इसके तहत विश्व भर के लोगों को उनके स्वास्थ्य के प्रति सचेत रखने का उद्देश्य है। इसके अलावा दुनिया भर के लोगों को बिना किसी आर्थिक समस्या का सामने किए स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैय्या कराना इस साल की थीम का प्रमुख उद्देश्य है।

क्या है इस साल के हेल्थ डे थीम ‘यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज’ का मतलब

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस साल स्वास्थ्य दिवस की थीम यूनिवर्सल ‘हेल्थ कवरेजः एवरीवन, एवरीवेयर’ रखा है। यूएचसी यानी कि यूनीवर्सल हेल्थ कवरेज का मतलब है – सभी लोगों और समुदायों को वित्तीय कठिनाइयों का सामना किए बिना स्वास्थ्य सेवाएं मिले। यूएचसी हर किसी को इन सेवाओं तक पहुंचने में सक्षम बनाता है और यह सुनिश्चित करता है कि इन सेवाओं की गुणवत्ता उन लोगों के स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए पर्याप्त है। विश्व स्वास्थ्य संगठन 2014 से ही दक्षिण-पूर्वी एशिया में यूएचसी कार्यक्रम के जरिए तमाम देशों में स्वास्थ्य सेवाओं तक लोगों की पहुंच आसान करने की दिशा में पहल कर रही है।

हाल ही में WHO ने दक्षिण-पूर्वी एशिया क्षेत्र के सदस्य देशों से यूएचसी की दिशा में आगे बढ़ने की अपील की है। WHO का कहना है कि सेहतमंद आबादी ही ज्यादा उत्पादक इकॉनामी का आधार तैयार करती है। WHO का कहना है कि स्वस्थ जीवन हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। इन्ही उद्देश्यों को ध्यान में रखते यूनीवर्सल हेल्थ कवरेज जैसे रिजॉल्यूशन्स का जन्म हुआ। हर व्यक्ति को बिना किसी परेशानी के अच्छी क्वालिटी के स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ पहुंचाना इस रिजॉल्यूशन का प्रमुख उद्देश्य है।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App