वर्क फ्रॉम होम (Work From Home) भले ही रोजाना के ट्रैफिक और सफर से छुटकारा दिलाता हो, लेकिन डायबिटीज के मरीजों के लिए यह ब्लड शुगर कंट्रोल को बिगाड़ सकता है। अक्सर लोग घर से काम करते समय बेड पर पैर फैलाकर या सिरहाने से टेक लगाकर बैठ जाते हैं। कुछ लोग सोफे पर आधे लेटकर भी लैपटॉप पर काम करते हैं। यह तरीका भले ही आरामदायक और सुविधाजनक लगे, लेकिन इसके कारण इंसान घंटों एक ही जगह बैठा रह जाता है। इससे शारीरिक गतिविधि कम हो जाती है और काम व आराम के बीच की सीमा खत्म होने लगती है, जो डायबिटीज के मरीजों के लिए जोखिम बढ़ा सकती है।

कंसल्टेंट डाइटीशियन और सर्टिफाइड डायबिटीज एजुकेटर कनिका मल्होत्रा के मुताबिक, बिस्तर खुद ब्लड शुगर नहीं बढ़ाता। गद्दे पर लेटने या बैठने से शरीर की इंसुलिन प्रक्रिया नहीं बदलती, बल्कि असली समस्या उस निष्क्रियता (Sedentary Behaviour) से होती है जो बिस्तर पर काम करने के दौरान बनी रहती है। अक्सर बिस्तर पर बैठकर काम करने को खराब पोस्चर, कमर दर्द और नींद की समस्या से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसका असर आपकी मेटाबॉलिक हेल्थ (Metabolic Health) और ब्लड शुगर कंट्रोल पर भी पड़ता है।

क्या बिस्तर पर काम करने से ब्लड शुगर बढ़ता है?

कंसल्टेंट डाइटीशियन और सर्टिफाइड डायबिटीज एजुकेटर कनिका मल्होत्रा के मुताबिक, बिस्तर खुद ब्लड शुगर नहीं बढ़ाता। गद्दे पर लेटने या बैठने से इंसुलिन का काम नहीं बदलता। शरीर की स्केलेटल मांसपेशियां (Skeletal Muscles) ब्लड में मौजूद ग्लूकोज को सबसे ज्यादा इस्तेमाल करती हैं, लेकिन ऐसा तभी होता है जब वे सक्रिय रहती हैं। जब मांसपेशियां काम करती हैं तो वे इंसुलिन की बहुत कम मदद से भी ग्लूकोज को रक्त से बाहर निकाल लेती हैं। लेकिन यदि कोई व्यक्ति घंटों तक बिना हिले-डुले काम करता रहता है, जैसा कि अक्सर वर्क फ्रॉम बेड में होता है, तो यह जिम्मेदारी पूरी तरह इंसुलिन पर आ जाती है।

वर्क फ्रॉम होम में ब्लड शुगर बिगड़ने के मुख्य कारण

कनिका मल्होत्रा बताती हैं कि कई कारण एक साथ मिलकर शरीर के मेटाबॉलिज्म पर असर डालते हैं

नींद का पैटर्न और इंसुलिन सेंसिटिविटी। घर से काम करने पर नींद का समय अक्सर अनियंत्रित हो जाता है। नींद पूरी न होने से शरीर में कोर्टिसोल (Cortisol) नामक तनाव हार्मोन बढ़ता है, जिससे अगले दिन इंसुलिन सेंसिटिविटी कम हो सकती है। क्रेविंग और अनियंत्रित खान-पान। नींद की कमी भूख बढ़ाने वाले हार्मोन को सक्रिय कर देती है, जिससे मीठा और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट खाने की इच्छा (Cravings) तेज होती है। इसके अलावा, घर में लगातार काम करते हुए बार-बार बिस्कुट, नमकीन या प्रोसेस्ड स्नैक्स खाने से इंसुलिन का स्तर लगातार बढ़ा रहता है। मानसिक तनाव का असर। तनाव के कारण बिना कुछ खाए भी लिवर रक्त में अतिरिक्त ग्लूकोज छोड़ सकता है, जिससे ब्लड शुगर बढ़ जाता है और इंसुलिन का असर कम होने लगता है। जैविक घड़ी (Biological Clock) का प्रभावित होना। अनियंत्रित समय पर भोजन करने से शरीर का मेटाबॉलिज्म बिगड़ता है। यदि एक ही प्रकार का खाना अलग-अलग समय पर खाया जाए, तो भी ब्लड शुगर का स्तर अचानक बढ़ सकता है। मांसपेशियों की निष्क्रियता। लंबे समय तक लगातार बैठे रहने से शरीर की मांसपेशियां ग्लूकोज का उपयोग कम करने लगती हैं, जिससे समय के साथ इंसुलिन रेजिस्टेंस (Insulin Resistance) का खतरा बढ़ जाता है।

वर्क फ्रॉम होम के दौरान ब्लड शुगर को कैसे रखें कंट्रोल?

अगर आप घर से काम कर रहे हैं और ब्लड शुगर को कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप कुछ आसान आदतें अपनाकर मेटाबॉलिक हेल्थ बेहतर रख सकते हैं।

आप लंबे समय तक लगातार सोफा या बेड पर न बैठें और बीच-बीच में उठकर टहलें।

भोजन के बाद कम से कम 10 मिनट पैदल चलें।

रोजाना एक ही समय पर सोने और जागने की आदत बनाएं। देर रात तक जागने और सुबह लेट उठने की आदत में बदलाव करें।

भोजन तय समय पर करें।

बेड पर बैठकर बार-बार स्नैकिंग करने से बचें।

दिनभर हल्की-फुल्की शारीरिक गतिविधि करते रहें।

इन आदतों को अपनाने से ब्लड शुगर कंट्रोल रखने और इंसुलिन सेंसिटिविटी बेहतर बनाए रखने में मदद मिल सकती है।

डिस्क्लेमर: यह लेख सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी और विशेषज्ञ से प्राप्त जानकारी पर आधारित है। इसे चिकित्सीय सलाह का विकल्प न मानें। यदि आपको डायबिटीज, प्रीडायबिटीज या ब्लड शुगर से जुड़ी कोई समस्या है, तो किसी योग्य डॉक्टर या डायबिटीज विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें।