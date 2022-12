Cholesterol in Winter: कोलेस्ट्रॉल एक मोमी पदार्थ है जो फैट के समान होता है। कोशिका झिल्लियों, विटामिन डी और बहुत कुछ बनाने के लिए आपके शरीर को इसकी एक निश्चित मात्रा की आवश्यकता होती है। आपका लीवर स्वाभाविक रूप से आपके लिए आवश्यक सभी कोलेस्ट्रॉल बनाता है। हालांकि, कुछ स्वास्थ्य स्थितियां और व्यवहार आपके ब्लड कोलेस्ट्रॉल (What causes high in cholesterol?) को बढ़ा सकते हैं।

हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल (What is Cholesterol?) आपके स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा कर सकता है। यह आपके हृदय रोग और स्ट्रोक के जोखिम को बढ़ाता है। रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र (CDC) के मुताबिक हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल को 200 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर (mg/dL) या अधिक माना जाता है। एक स्वस्थ कोलेस्ट्रॉल का स्तर 200 mg/dL से कम होता है।

सर्दी के मौसम में क्यों बढ़ता है कोलेस्ट्रॉल | Why cholesterol increases in winter season

अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी की एक रिपोर्ट के मुताबिक अन्य मौसमों की तुलना में ठंड के दिनों में कोलेस्ट्रॉल (What are the 5 signs of high cholesterol?) का स्तर बढ़ जाता है। पुरुषों में यह कोलेस्ट्रॉल ठंड के दिनों में 4 mg/dl तक बढ़ सकता है, जबकि महिलाओं में यह 2 mg/dl तक बढ़ सकता है। यह वृद्धि क्रमश: 3.5 और 1.7 प्रतिशत है। इतना ही नहीं पुरुषों के शरीर में ट्राइग्लिसराइड्स गर्मियों की तुलना में सर्दियों में 2.5 फीसदी तक बढ़ जाता है।

मीठे का कम करें सेवन

सर्दियों में अधिक मीठा खाने की इच्छा होना। इस दौरान अक्सर लोग चाय-कॉफी का खूब सेवन करते हैं। कई लोग इन खाद्य पदार्थों की जगह मीठे खाद्य पदार्थ जैसे आइसक्रीम, केक, पेस्ट्री, कुकीज, मिठाई और गाजर का हलवा भी खाते हैं। इनमें सैचुरेटेड फैट की मात्रा अधिक होती है। हमेशा याद रखें कि बहुत अधिक चीनी का सेवन आपके शरीर में ट्राइग्लिसराइड्स और खराब कोलेस्ट्रॉल (How can I reduce my cholesterol?) के स्तर को जल्दी से बढ़ा देगा।

नॉनवेज का सेवन करें सीमित

सर्दियों में शरीर की गर्मी बढ़ाने के लिए लोग मांसाहार का सेवन बढ़ा देते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि रेड मीट में कोलेस्ट्रॉल और सैचुरेटेड फैट की मात्रा अधिक होती है। यह उन लोगों के लिए और भी खतरनाक हो सकता है जो शुरू से कोलेस्ट्रॉल की समस्या से जूझ रहे हैं। इसलिए सर्दियों में कभी भी रेड मीट का सेवन न करें। इसके बजाय आप ओमेगा-3 फैटी एसिड से भरपूर मछली और चिकन खा सकते हैं।

तली-भुनी चीजें

सर्दियों में लोग गर्मागर्म तली हुई चीजें जैसे समोसा, वड़ा पाव, भाजी, फ्राइज आदि खाने पर ज्यादा ध्यान देते हैं और ऐसे फूड खाने में मजा भी बहुत आता है, लेकिन ये मजा बोरिंग भी हो सकता है। इसलिए अगर आप इन खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं तो भी आपको इन्हें लिमिट में ही खाना चाहिए। क्‍योंकि इनका ज्‍यादा सेवन बेहद खतरनाक हो सकता है। ये सभी तले हुए खाद्य पदार्थ कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने (What is normal cholesterol level?) का काम करते हैं। क्‍योंकि इन फूड्स में नमक ज्‍यादा होता है।

फास्ट फूड और चीज़

फास्ट फूड का सेवन मोटापा, हृदय रोग और मधुमेह जैसी बीमारियों का एक प्रमुख कारण है। बर्गर, पिज्जा जैसे खाद्य पदार्थ न केवल कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते हैं बल्कि शरीर में ब्लड शुगर के नियंत्रण को भी बिगाड़ देते हैं। पनीर कैल्शियम और प्रोटीन का एक बड़ा स्रोत है, इसमें हाई सैचूरेटेड फैट होता है। चूंकि इसमें नमक भी अधिक होता है, जो आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकता है। कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रण में रखने के लिए सर्दियों में पनीर का सेवन सीमित करें।