Bitter Taste in Mouth in Morning: सुबह सोकर उठने के बाद मुंह को स्वाद कड़वा लगना कभी-कभी सामान्य हो सकता है, लेकिन अगर यह समस्या रोजाना बनी रहती है या ब्रश करने के बाद भी मुंह में कड़वापन महसूस होता है, तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अक्सर लोग इसे सिर्फ सुबह की सांसों (Morning Breath) या ओरल हाइजीन से जोड़कर देखते हैं, लेकिन इसके पीछे दांतों और मसूड़ों की समस्या, एसिड रिफ्लक्स (GERD) या क्रोनिक साइनोसाइटिस जैसे कई कारण हो सकते हैं।

मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, द्वारका के डायरेक्टर एंड यूनिट हेड, इंटरनल मेडिसिन, डॉ. प्रभात रंजन सिन्हा ने जनसत्ता को बताया कि मुंह का कड़वा स्वाद कई बार ओरल कैविटी की समस्या, पायरिया, जिंजिवाइटिस, स्टोमाटाइटिस, एसिड रिफ्लक्स या क्रोनिक साइनोसाइटिस की वजह से हो सकता है। कुछ दवाओं के साइड इफेक्ट और डायबिटीज से जुड़ी कुछ स्थितियां भी स्वाद में बदलाव या रिफ्लक्स जैसे लक्षणों से जुड़ी हो सकती हैं। आइए एक्सपर्ट से जानते हैं कि सुबह उठते ही मुंह का स्वाद कड़वा क्यों होता है, इसके पीछे कौन-कौन से कारण हो सकते हैं और इससे बचने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।

सुबह उठते ही मुंह का स्वाद कड़वा क्यों होता है?

डॉ. प्रभात रंजन सिन्हा ने बताया सुबह उठने के बाद मुंह का स्वाद कड़वा महसूस होने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। डॉक्टर के मुताबिक इसकी एक वजह ओरल हेल्थ से जुड़ी समस्या हो सकती है। पायरिया, जिंजिवाइटिस, स्टोमाटाइटिस या दांतों से जुड़ी दूसरी परेशानियों में मुंह का स्वाद बदल सकता है। अगर दांतों और मसूड़ों की सफाई ठीक तरह से नहीं होती है तो मुंह में बैक्टीरिया बढ़ सकते हैं। कैविटी, मसूड़ों की बीमारी और दांतों के बीच फंसे भोजन के कण भी मुंह के स्वाद और सांस की गंध को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए लगातार कड़वा स्वाद रहने पर ओरल हाइजीन के साथ-साथ दांतों की जांच भी जरूरी हो सकती है।

सुबह मुंह से खट्टा पानी क्यों आता है?

डॉ. प्रभात रंजन ने बताया कुछ लोगों को सुबह उठने पर मुंह में खट्टा स्वाद या खट्टा पानी आने की शिकायत होती है। डॉक्टर के मुताबिक, यह GERD (Gastroesophageal Reflux Disease) यानी गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज से जुड़ा हो सकता है। इसमें पेट का एसिड या भोजन ऊपर की ओर इसोफेगस में आ सकता है, जिससे मुंह में खट्टा स्वाद महसूस हो सकता है।

रात का खाना और तुरंत सोना बढ़ा सकता है रिफ्लक्स

रात में खाना खाने के तुरंत बाद सो जाना एसिड रिफ्लक्स की समस्या को बढ़ा सकता है। इसके अलावा देर रात भारी खाना, कुछ लोगों को न पचने वाले खाद्य पदार्थ, शराब, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स और कुछ अन्य पेय भी रिफ्लक्स के लक्षणों को बढ़ा सकते हैं। इसलिए डिनर और सोने के बीच पर्याप्त अंतर रखना मददगार हो सकता है।

स्मोकिंग और शराब से भी बढ़ सकती है समस्या

डॉक्टर के अनुसार, स्मोकिंग और शराब का सेवन कुछ लोगों में एसिड रिफ्लक्स को बढ़ा सकता है। इसी तरह कार्बोनेटेड ड्रिंक्स भी कुछ लोगों में रिफ्लक्स के लक्षण बढ़ा सकते हैं। अगर इनके सेवन के बाद खट्टा पानी, सीने में जलन या डकार जैसी परेशानी बढ़ती है तो इनका सेवन सीमित करना उचित हो सकता है।

डायबिटीज में भी बदल सकता है मुंह का स्वाद

डायबिटीज वाले लोगों में मुंह के स्वाद में बदलाव कई कारणों से हो सकता है। डॉक्टर ने बताया कि कुछ दवाओं के साइड इफेक्ट से भी स्वाद बदल सकता है। इसके अलावा लंबे समय से डायबिटीज रहने पर डायबिटिक गैस्ट्रोपैरीसिस (Diabetic Gastroparesis) जैसी समस्या हो सकती है, जिसमें पेट से भोजन आगे जाने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है और रिफ्लक्स जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं।

पूरे दिन मुंह कड़वा रहे तो जांच जरूरी

अगर सुबह उठने के बाद कुछ देर तक ही मुंह का स्वाद कड़वा रहता है तो इसके पीछे सामान्य ओरल या डाइजेस्टिव कारण हो सकते हैं। लेकिन अगर स्वाद पूरे दिन लगातार कड़वा रहता है या समस्या बार-बार हो रही है तो इसके कारण की जांच जरूरी है। डॉक्टर के मुताबिक, रिफ्लक्स, दांतों की समस्या, कैविटी या क्रोनिक साइनोसाइटिस जैसी वजहों को देखकर इलाज किया जा सकता है।

क्रोनिक साइनोसाइटिस से भी आ सकती है मुंह से बदबू

क्रोनिक साइनोसाइटिस वाले कुछ लोगों में हैलिटोसिस की समस्या हो सकती है। डॉक्टर ने बताया कि साइनस में बनने वाला स्राव गले के पीछे की तरफ नीचे आने यानी पोस्ट नेजल ड्रिप (PND) का कारण बन सकता है। इससे गले में जलन, बार-बार खांसी और कुछ मामलों में सांस की दुर्गंध की समस्या हो सकती है।

मुंह के कड़वेपन के साथ इन लक्षणों को न करें नजरअंदाज

अगर मुंह का स्वाद लगातार बदला हुआ है और साथ में बार-बार एसिड रिफ्लक्स, अपच, खाने के बाद परेशानी या पाचन से जुड़ी दूसरी समस्याएं हो रही हैं तो डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है। खासकर अगर किसी उम्र में अचानक लगातार रिफ्लक्स या पाचन संबंधी समस्या शुरू हुई है, तो डॉक्टर जरूरत के अनुसार आगे की जांच की सलाह दे सकते हैं।

किन जांचों की पड़ सकती है जरूरत?

मुंह के कड़वेपन या बदबू के लिए हर व्यक्ति को एक जैसी जांच की जरूरत नहीं होती। डॉक्टर लक्षणों के आधार पर ओरल कैविटी और दांतों की जांच, साइनस से जुड़ी समस्या का मूल्यांकन या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जांच की सलाह दे सकते हैं। कुछ मामलों में पोषक तत्वों की कमी, संक्रमण या अन्य कारणों को भी देखा जा सकता है। लगातार बनी रहने वाली समस्या को नजरअंदाज करने के बजाय उसके कारण का पता लगाना जरूरी है।

बचाव के लिए क्या करें?

अगर समस्या रिफ्लक्स से जुड़ी है तो रात का खाना जल्दी और हल्का रखने की कोशिश करें। खाना खाने के तुरंत बाद न लेटें। चाय, कॉफी, बहुत गर्म पेय, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स और शराब कुछ लोगों में लक्षण बढ़ा सकते हैं, इसलिए जरूरत के अनुसार इनसे बचना चाहिए। जो खाद्य पदार्थ बार-बार अपच या भारीपन पैदा करते हैं, उनकी पहचान करके मात्रा कम करना भी मददगार हो सकता है।

रात का खाना रखें हल्का

डॉक्टर ने रात में हल्का खाना लेने पर जोर दिया। दिन की तुलना में रात का भोजन हल्का रखना और जरूरत से ज्यादा खाना न खाना पाचन के लिए बेहतर हो सकता है। खासकर जिन लोगों को खाने के बाद भारीपन, डकार या रिफ्लक्स की शिकायत रहती है, उन्हें अपने डिनर के समय और मात्रा पर ध्यान देना चाहिए।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी सामान्य जागरूकता के लिए है। लगातार मुंह का कड़वापन या बदबू रहने पर डॉक्टर से सलाह जरूर लें।