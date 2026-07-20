वजन घटाने (Weight Loss) की जर्नी हर व्यक्ति के लिए अलग होती है, लेकिन कई स्टडीज और हेल्थ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं को फैट बर्न करने में थोड़ा ज्यादा समय लगता है। जैविक बनावट (Biological Structure), हार्मोनल बदलाव, मसल मास (Muscles Mass) और मेटाबॉलिज्म रेट में अंतर के कारण पुरुष शुरुआत में तेजी से वजन घटा लेते हैं। वहीं, कई बार महिलाएं अनजाने में कुछ ऐसी डाइट या वर्कआउट से जुड़ी गलतियां कर बैठती हैं, जो उनके फैट लॉस प्रोसेस को धीमा कर देती हैं।

ISIC मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल में इंटरनल मेडिसिन और रेस्पिरेटरी सर्विसेज के निदेशक डॉ.विजय दत्ता बताते हैं कि वजन घटाने की शुरुआत में पुरुषों का वजन आमतौर पर महिलाओं की तुलना में तेजी से कम होता है। विशेषज्ञों के मुताबिक इसके पीछे केवल धारणा नहीं, बल्कि वैज्ञानिक कारण भी हैं। डॉक्टर ने बताया इसका मतलब ये नहीं है कि महिलाओं के लिए वजन घटाना नामुमकिन है। महिलाओं के वजन घटाने में शरीर की प्राकृतिक बनावट और हार्मोन की अहम भूमिका होती है। आइए हेल्थ एक्सपर्ट से समझते हैं कि पुरुषों और महिलाओं के वेट लॉस पैटर्न में क्या अंतर होता है और महिलाएं किन बातों का ध्यान रखकर अपनी वेट लॉस जर्नी को सही दिशा दे सकती हैं।

पुरुषों का वजन जल्दी क्यों घटता है?

डॉ. दत्ता के अनुसार महिलाओं की तुलना में पुरुषों का वजन जल्दी घटने के लिए उनके शरीर की जैविक संरचना (Biology) है। पुरुषों के शरीर में प्राकृतिक रूप से मांसपेशियों (Muscle Mass) की मात्रा अधिक होती है और उनका मेटाबॉलिज्म भी महिलाओं की तुलना में हाई होता है। पुरुषों की मांसपेशियां वसा (Fat) की तुलना में अधिक कैलोरी बर्न करती हैं, इसलिए पुरुष आराम की स्थिति में भी महिलाओं की तुलना में ज्यादा कैलोरी बर्न कर लेते हैं। बात करें महिलाओं की तो उनके शरीर में प्राकृतिक रूप से फैट प्रतिशत अधिक होता है और उनके हार्मोन यह तय करते हैं कि शरीर में वसा कहां और कैसे जमा होगी तथा उसका उपयोग कैसे होगा।

वजन घटाने में हार्मोन की क्या भूमिका होती है?

डॉ. दत्ता बताते हैं कि महिलाओं में एस्ट्रोजन (Estrogen) हार्मोन शरीर में ऊर्जा संतुलन और फैट के वितरण (Distribution) को प्रभावित करता है। यह हार्मोन अक्सर कूल्हों (Hips) और जांघों (Thighs) के आसपास वसा जमा होने को बढ़ावा देता है, जिससे महिलाओं में इन हिस्सों का फैट धीरे-धीरे कम होता है। हालांकि, डॉक्टर ये भी बताते हैं कि सिर्फ एस्ट्रोजन को महिलाओं में वजन न घटने की वजह मानना सही नहीं है। डॉक्टरों के मुताबिक कैलोरी का ज्यादा सेवन, नियमित व्यायाम, पर्याप्त नींद, तनाव का स्तर और व्यक्ति की ओवर ऑल हेल्थ वजन घटाने में कहीं अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

महिलाओं के लिए वजन घटाना क्यों होता है ज्यादा कठिन?

डॉ. दत्ता के अनुसार महिलाओं के शरीर में जीवन के अलग-अलग चरणों में हार्मोनल बदलाव होते रहते हैं, जिनका असर वजन पर पड़ता है। महिलाओं के पीरियड के दौरान शरीर में पानी रुकना (Water Retention), पेट फूलना और भूख बढ़ना सामान्य है। मेनोपॉज के बाद मेटाबॉलिज्म धीमा हो सकता है और शरीर में फैट जमा होने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम (PCOS) जैसी स्थिति इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ा सकती है, जिससे वजन कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। इन परिस्थितियों के बावजूद सही खानपान, नियमित व्यायाम और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर की सलाह लेकर महिलाएं भी अपनी वेट लॉस जर्नी को आसान बना सकती हैं। डॉ. दत्ता के अनुसार, महिलाएं भी प्रभावी तरीके से वजन घटा सकती हैं, हालांकि प्राकृतिक जैविक कारणों की वजह से उनकी गति पुरुषों की तुलना में थोड़ी धीमी हो सकती है। महिलाओं को चाहिए कि वो वेट लॉस करने के लिए सही आदतों को अपनाएं।

महिलाएं करें इन आदतों में सुधार

महिलाएं अगर चाहती हैं कि उनका वजन तेजी से कंट्रोल रहे तो वो शरीर की जरूरत से कम कैलोरी का सेवन करें। कम कैलोरी वजन को कंट्रोल करने में मदद करती है।

संतुलित और पौष्टिक आहार का सेवन करें। डाइट में हेल्दी फैट को शामिल करें, फाइबर रिच फ्रूट और सब्जियों का सेवन करें। अनहेल्दी फैट पर कंट्रोल करें और प्रोटीन इनटेक बढ़ाएं।

नियमित शारीरिक गतिविधि करना बेहद जरूरी है । लम्बे समय तक बैठने से परहेज करें, हर एक घंटे में कुछ देर का ब्रेक लें।

पर्याप्त और अच्छी नींद लेना भी वजन घटाने के लिए जरूरी है।

महिलाएं तनाव में ज्यादा रहती है, ऐसे में उन्हें अगर वजन कंट्रोल करना है तो अपना तनाव कंट्रोल करना होगा।

डॉ. दत्ता के अनुसार, धीरे-धीरे कम किया गया वजन लंबे समय तक बनाए रखना आसान होता है और यह स्वास्थ्य के लिए भी अधिक फायदेमंद माना जाता है।

सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं लोग?

डॉ. दत्ता कहते हैं कि सबसे बड़ी गलती यह है कि लोग अलग-अलग शरीर वाले लोगों के परिणामों की तुलना खुद से करने लगते हैं। वजन घटाने की प्रक्रिया उम्र, आनुवंशिकी (Genetics), हार्मोन, जीवनशैली और पहले से मौजूद बीमारियों सहित कई कारकों पर निर्भर करती है। डॉक्टर ने बताया दूसरों से तुलना करने के बजाय अपनी प्रगति पर ध्यान देना चाहिए। लगातार स्वस्थ आदतें अपनाना ही सफल और टिकाऊ वजन घटाने की सबसे बड़ी कुंजी है।

डिस्क्लेमर: यह लेख सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी और विशेषज्ञ की राय पर आधारित है। वजन घटाने के लिए किसी भी डाइट या एक्सरसाइज प्लान की शुरुआत करने से पहले डॉक्टर या योग्य स्वास्थ्य विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें।