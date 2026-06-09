मेडिकल इमरजेंसी या गंभीर बीमारी के समय आर्थिक बोझ से बचने के लिए अधिकांश लोग हेल्थ इंश्योरेंस (Health Insurance) खरीदते हैं। नियमित रूप से प्रीमियम भरने के बाद हर पॉलिसीधारक को यह उम्मीद रहती है कि जरूरत पड़ने पर उसे अस्पताल में कैशलेस इलाज (Cashless Treatment) की सुविधा आसानी से मिल जाएगी। हालांकि, कई बार अस्पताल में भर्ती होने के दौरान क्लेम अटक जाता है या रिजेक्ट हो जाता है, जिससे मरीज और उसके परिवार को आर्थिक व मानसिक दोनों तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर प्रीमियम चुकाने के बावजूद बीमा क्लेम क्यों खारिज हो जाते हैं? पॉलिसी खरीदते समय या अस्पताल में भर्ती होने के दौरान ऐसी कौन-सी छोटी-छोटी गलतियां हो जाती हैं, जिनकी वजह से कैशलेस इलाज की सुविधा नहीं मिल पाती?

इन अहम सवालों के सटीक और तकनीकी जवाब जानने के लिए हमने Star Health Insurance के असिस्टेंट टीम लीडर जगन से खास बातचीत की। आइए एक्सपर्ट के हवाले से जानते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम से जुड़े नियम क्या हैं और आप क्लेम रिजेक्शन की स्थिति से खुद को कैसे बचा सकते हैं।

क्लेम रिजेक्ट होने के मुख्य कारण क्या हैं?

बीमा विशेषज्ञ जगन के अनुसार, अक्सर लोग बिना नियमों को समझे पॉलिसी ले लेते हैं, जिससे बाद में क्लेम अटक जाता है। क्लेम रिजेक्ट होने के पीछे निम्नलिखित प्रमुख कारण जिम्मेदार होते हैं:

पहले से मौजूद बीमारी (Pre-existing Disease) छिपाना: पॉलिसी लेते समय यदि आप अपनी पुरानी बीमारियों (जैसे डायबिटीज, बीपी या थायराइड) की जानकारी छिपाते हैं, तो जांच में पकड़े जाने पर क्लेम तुरंत रिजेक्ट कर दिया जाता है। कवरेज एरिया और लिमिट की अनदेखी: पॉलिसी खरीदते समय उसके कुल कवरेज एरिया, रूम रेंट सब-लिमिट और सह-भुगतान (Co-payment) जैसी शर्तों पर ध्यान न देना। नेटवर्क अस्पतालों की जानकारी न होना: बिना यह जांचे किसी भी अस्पताल में चले जाना कि वह संबंधित बीमा कंपनी की कैशलेस लिस्ट में शामिल है या नहीं।

पॉलिसी खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है?

एक्सपर्ट बताते हैं कि केवल एजेंट की बातों पर भरोसा करने या सिर्फ कम प्रीमियम देखकर पॉलिसी चुनने की गलती न करें। इंश्योरेंस लेते समय इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को अच्छी तरह समझ लें:

वेटिंग पीरियड (Waiting Period): किस बीमारी के लिए आपको कितने समय बाद कवरेज मिलेगा। नेटवर्क अस्पतालों की संख्या: आपके क्षेत्र के कौन से बड़े अस्पताल कैशलेस सुविधा के दायरे में आते हैं। पॉलिसी दस्तावेज (Policy Documents): पॉलिसी लेने के बाद उसके वेलकम किट में दिए गए ‘नियम और शर्तें’ (Terms & Conditions) को खुद ध्यान से पढ़ें।

हेल्थ इंश्योरेंस लेने के कितने दिन बाद शुरू होता है इलाज का फायदा?

एक्सपर्ट जगन के मुताबिक, अधिकांश रेगुलर हेल्थ पॉलिसियों में 30 दिन का शुरुआती वेटिंग पीरियड होता है। पॉलिसी शुरू होने के पहले 30 दिनों के भीतर किसी भी सामान्य बीमारी के लिए क्लेम नहीं किया जा सकता (दुर्घटना या एक्सीडेंट से जुड़े मामलों को छोड़कर)। 30 दिन बीत जाने के बाद यदि हार्ट अटैक, डेंगू, मलेरिया या अन्य गंभीर बीमारियों के कारण अस्पताल में भर्ती होना पड़े, तो पॉलिसी का लाभ मिलना शुरू हो जाता है।

इंश्योरेंस होने के बावजूद प्राइवेट अस्पताल में कैशलेस इलाज मिलना मुश्किल क्यों होता है?

कई बार लोगों की शिकायत होती है कि उनके पास हेल्थ पॉलिसी है, फिर भी प्राइवेट अस्पताल ने कैशलेस इलाज देने से मना कर दिया।

एक्सपर्ट ने इसका तकनीकी कारण समझाते हुए बताया, “हेल्थ इंश्योरेंस लेने के बाद आप इलाज कहीं भी करा सकते हैं, लेकिन कैशलेस सुविधा केवल नेटवर्क हॉस्पिटल्स (Network Hospitals) में ही मिलती है। यदि अस्पताल बीमा कंपनी के पैनल (नेटवर्क) में शामिल है, तो मरीज को अपना हेल्थ कार्ड और पहचान पत्र (ID Proof) दिखाना होता है और इलाज पूरी तरह कैशलेस हो जाता है।

यदि मरीज किसी नॉन-नेटवर्क अस्पताल (Non-Network Hospital) में भर्ती होता है, तो उसे पहले अस्पताल का पूरा खर्च खुद उठाना पड़ता है। इलाज पूरा होने और डिस्चार्ज मिलने के बाद, वह बिल और मेडिकल दस्तावेज बीमा कंपनी को भेजकर रीइंबर्समेंट (Reimbursement यानी रिफंड) के लिए आवेदन कर सकता है।

प्री-एग्जिस्टिंग डिजीज (PED) क्या होती है और इसका क्या असर पड़ता है?

पॉलिसी खरीदने की तारीख से पहले मरीज को जो भी बीमारी या शारीरिक समस्या होती है, उसे प्री-एग्जिस्टिंग डिजीज (Pre-existing Disease) कहा जाता है। ऐसी पहले से मौजूद बीमारियों पर आमतौर पर 3 साल या उससे अधिक का वेटिंग पीरियड लागू हो सकता है। इसका मतलब है कि पॉलिसी लेने के शुरुआती 3 सालों तक उस पुरानी बीमारी का खर्च बीमा कंपनी नहीं उठाएगी। यदि मरीज जानबूझकर इसे छुपाता है, तो भविष्य में बीमा कंपनी क्लेम को पूरी तरह खारिज करने के साथ-साथ पॉलिसी भी रद्द कर सकती है।

क्या हार्ट अटैक जैसी गंभीर बीमारियों पर तुरंत कैशलेस इलाज मिलता है?

अगर आपकी पॉलिसी सक्रिय (Active) है और उसका शुरुआती वेटिंग पीरियड (30 दिन) तथा संबंधित गंभीर बीमारी का विशिष्ट वेटिंग पीरियड पूरा हो चुका है, तो हार्ट अटैक, कैंसर, बाईपास सर्जरी, एंजियोप्लास्टी जैसी गंभीर जानलेवा बीमारियों के इलाज पर अस्पताल में कैशलेस सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।

अस्पताल में भर्ती होने से पहले मरीज/परिजनों के लिए चेकलिस्ट

किसी भी मेडिकल इमरजेंसी या प्लान्ड सर्जरी के समय क्लेम रिजेक्शन से बचने के लिए इन बातों को जरूर चेक करें:

अस्पताल का स्टेटस: सबसे पहले चेक करें कि अस्पताल आपकी बीमा कंपनी के कैशलेस नेटवर्क में है या नहीं। पॉलिसी कवरेज: यह सुनिश्चित करें कि जिस बीमारी का इलाज होने जा रहा है, वह पॉलिसी के तहत कवर है या वह ‘एक्सक्लूशन’ (Exclusions – जो कवर नहीं है) की लिस्ट में है। आवश्यक दस्तावेज: अस्पताल के टीपीए (TPA) डेस्क पर देने के लिए इंश्योरेंस ई-कार्ड, पॉलिसी कॉपी, आधार कार्ड/पैन कार्ड और डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन हमेशा तैयार रखें।

हेल्थ इंश्योरेंस में पारदर्शिता ही सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। सही जानकारी और बीमा कंपनी से कोई भी बीमारी न छिपाकर आप मेडिकल इमरजेंसी के दौरान होने वाली 90% से अधिक क्लेम की समस्याओं और अनावश्यक मानसिक तनाव से बच सकते हैं।

डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी और जागरूकता के उद्देश्य से तैयार किया गया है। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के नियम, शर्तें, वेटिंग पीरियड और कवरेज अलग-अलग बीमा कंपनियों और प्लान्स के अनुसार भिन्न हो सकते हैं। कोई भी पॉलिसी खरीदने या क्लेम प्रक्रिया शुरू करने से पहले संबंधित बीमा कंपनी के आधिकारिक नीति दस्तावेजों (Policy Wordings) को ध्यानपूर्वक पढ़ें या अपने अधिकृत बीमा सलाहकार से विस्तृत परामर्श लें।