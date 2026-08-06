19 साल की सना अपने माता-पिता की इकलौती संतान है। परिवार और रिश्तेदार उससे बेहद प्यार करते हैं और उसके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं। सना के परिवार में ज्यादातर लोग सरकारी अधिकारी हैं, इसलिए घरवालों की इच्छा है कि वह भी पढ़ाई पूरी करने के बाद किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करें और सरकारी नौकरी हासिल करे। लेकिन सना की सोच इससे अलग है। उसे लगता है कि सरकारी नौकरी के बजाय निजी क्षेत्र में उसके लिए ज्यादा अवसर हैं और भविष्य में वह अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहती है।

जब माता-पिता ने उससे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी शुरू करने को कहा, तो सना ने बिना झिझक अपनी बात रखी। उसने कहा, “मम्मा, जिंदगी मेरी है, इसलिए करियर चुनने का फैसला भी मेरा होना चाहिए। मैं सरकारी नौकरी की तैयारी नहीं करना चाहती। मैं प्राइवेट सेक्टर में काम करके अनुभव हासिल करना चाहती हूं और आगे चलकर अपना बिजनेस शुरू करना चाहती हूं। सना का यह जवाब परिवार के कई लोगों के लिए चौंकाने वाला था, क्योंकि वह अपने खानदान की पारंपरिक सोच से अलग रास्ता चुनना चाहती थी। हालांकि उसने अपनी बात पूरे सम्मान के साथ और स्पष्टता से रखी। यही सोच आज के Gen Z को पिछली पीढ़ियों से अलग बनाती है।

कुछ लोग इसे महज एक एटीट्यूड या ट्रेंड मानते हैं, लेकिन साइकोलॉजिकल स्टडी और मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स की मानें तो इस निडरता और कॉन्फिडेंस के पीछे गहरे मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कारण हैं। डिजिटल युग में पालन-पोषण, मेंटल हेल्थ के प्रति जागरूकता और जानकारी तक सीधी पहुंच ने इस जनरेशन की सोच का आकार बदल दिया है।

जनरेशन Z पहले की पीढ़ियों से क्यों अलग है?

फोर्टिस के मनोचिकित्सक डॉ. विशाल छाबड़ा के अनुसार, आज की Gen Z (जनरेशन Z) पहले की पीढ़ियों की तुलना में कहीं अधिक आत्मविश्वासी, मुखर और अपनी बात खुलकर रखने वाली है। वे बिना झिझक अपने विचार व्यक्त करते हैं और गलत बात का विरोध करने से नहीं डरते। यह बदलाव केवल उनके स्वभाव में नहीं, बल्कि समाज और समय के बदलते माहौल का भी परिणाम है। दिल्ली के जंतर मंतर पर इस जनरेशन ने जिस तरह दृढ़ता से अपनी बात रखी और सरकार को उनके आगे झुकना पड़ा, उसके इस नजरिये से साफ जाहिर होता है कि इस जनरेशन के पास हौसले और हिम्मत की कमी नहीं है। ये जनरेशन डरती नहीं है बल्कि सोच समझकर कूल रहकर अपना फैसला लेती है। ये जनरेशन पिछली पीढ़ी से ज्यादा कॉन्फिडेंट है जिसके लिए बचपन का माहौल, पैरेंटिंग और उनकी शिक्षा जिम्मेदार है।

करियर को लेकर भी बदल गई है Gen Z की सोच

विशेषज्ञ का कहना है कि आज के युवा करियर चुनने में ज्यादा आत्मविश्वास दिखाते हैं। वे सिर्फ पारंपरिक नौकरी के विकल्पों तक सीमित नहीं रहना चाहते, बल्कि अपनी रुचि, बेहतर वेतन, वर्क-लाइफ बैलेंस और उद्यमिता (Entrepreneurship) जैसे विकल्पों पर भी खुलकर विचार करते हैं।

सोशल मीडिया ने युवाओं की सोच और व्यवहार को कैसे बदला?

डॉ. छाबड़ा ने बताया कि आज की पीढ़ी सोशल मीडिया के साथ बड़ी हुई है। इसी वजह से वे आलोचना करना, अपनी राय रखना और किसी भी मुद्दे पर खुलकर बोलना सामान्य मानती हैं। आज कोई भी व्यक्ति सिर्फ मोबाइल फोन के जरिए अपनी बात पूरी दुनिया तक पहुंचा सकता है। पहले अपनी बात कहने के लिए अखबार या टीवी जैसे सीमित माध्यम थे, लेकिन अब कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उपलब्ध हैं। हर किसी के पास अपनी आवाज पहुंचाने की ताकत है। आज के समय में कोई भी व्यक्ति मोबाइल उठाकर कंटेंट क्रिएटर, इन्फ्लुएंसर या पत्रकार जैसी भूमिका निभा सकता है। इससे लोगों की पहुंच (Reach) कई गुना बढ़ गई है। डॉ. छाबड़ा ने बताया अगर सोशल मीडिया का गैर-जिम्मेदाराना तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा, तो उसके गंभीर परिणाम भी हो सकते हैं।

आज की पैरेंटिंग पहले से ज्यादा उदार

डॉ. छाबड़ा के अनुसार, आज माता-पिता पहले की तुलना में बच्चों के साथ अधिक दोस्ताना व्यवहार रखते हैं। पहले के समय में अनुशासन के लिए डांट-फटकार या मारपीट आम बात मानी जाती थी, जबकि अब बच्चों के साथ संवाद और समझ पर ज्यादा जोर दिया जाता है। इस बदलाव ने बच्चों में आत्मविश्वास और खुलापन बढ़ाया है।

इंटरनेट और तकनीक ने दुनिया को छोटा बना दिया

मनोवैज्ञानिक डॉ. छाबड़ा के मुताबिक, इंटरनेट और डिजिटल तकनीक ने दुनिया को पहले से कहीं अधिक करीब ला दिया है। आज युवा दुनिया के किसी भी हिस्से में रहने वाले लोगों से आसानी से जुड़ सकते हैं। सोशल मीडिया और इंटरनेट के जरिए उन्हें अलग-अलग देशों की संस्कृति, शिक्षा, करियर और जीवन शैली के बारे में जानकारी मिलती है। इससे उनकी सोच का दायरा पहले की पीढ़ियों की तुलना में अधिक व्यापक हुआ है।

डॉ. छाबड़ा बताते हैं कि आज के युवा, खासकर Gen Z, कम उम्र से ही इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। अंग्रेजी समेत अन्य भाषाओं पर उनकी अच्छी पकड़ होने के कारण वे वैश्विक कंटेंट तक आसानी से पहुंच पाते हैं। यही वजह है कि वे नए विचारों, अलग-अलग दृष्टिकोणों और दुनिया भर में उपलब्ध अवसरों से परिचित होते हैं। यह एक्सपोजर उन्हें अपनी राय खुलकर रखने, नए विकल्प चुनने और पारंपरिक सोच से अलग निर्णय लेने का आत्मविश्वास भी देता है।

बढ़ती अपेक्षाएं बन रही हैं जेन Z में तनाव की वजह

डॉ. छाबड़ा ने कहा कि आज के युवाओं की अपेक्षाएं पहले की तुलना में काफी बढ़ गई हैं। इसका कारण उन्हें मिलने वाला अधिक एक्सपोजर है। वे बेहतर शिक्षा, बेहतर करियर और बेहतर जीवन चाहते हैं। लेकिन जब अपेक्षाएं पूरी नहीं होतीं, तो निराशा और हताशा भी बढ़ सकती है। देश में लगातार नए कॉलेज और डिग्रियां बढ़ रही हैं, लेकिन उसके अनुपात में रोजगार के अवसर नहीं बढ़ रहे। नीति-निर्माताओं को यह देखना चाहिए कि जितनी डिग्रियां दी जा रही हैं, उतने रोजगार भी उपलब्ध हों। यदि मांग और आपूर्ति (Demand-Supply) में संतुलन नहीं होगा, तो युवाओं में निराशा बढ़ेगी। डॉ. छाबड़ा ने कहा कि हर व्यक्ति केवल डिग्री हासिल करना चाहता है, जबकि देश को प्रशिक्षित प्लंबर, मैकेनिक, मिस्त्री और अन्य तकनीकी विशेषज्ञों की भी जरूरत है। व्यावसायिक (Vocational) शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण को बढ़ावा देना जरूरी है, ताकि रोजगार और कौशल के बीच का अंतर कम हो सके।

मानसिक स्वास्थ्य को लेकर बढ़ी है जागरूकता

Gen Z मानसिक स्वास्थ्य पर खुलकर बात करते है, जबकि पुरानी पीढ़ियां ऐसा कम करती थीं।उन्होंने कहा कि पहले लोग मुख्य रूप से शारीरिक बीमारियों पर ध्यान देते थे, लेकिन अब मानसिक स्वास्थ्य पर भी खुलकर बात होने लगी है। लोग डिप्रेशन, ओवरथिंकिंग, तनाव और अन्य मानसिक समस्याओं को समझने लगे हैं और जरूरत पड़ने पर विशेषज्ञों से मदद भी लेने लगे हैं। यह एक सकारात्मक बदलाव है।

बच्चों को सीमाएं (Boundaries) सिखाना भी है जरूरी

डॉ. छाबड़ा ने कहा कि आज बच्चों को छोटी उम्र से ही व्यक्तिगत सीमाओं (Boundaries) की समझ देना जरूरी है। उन्हें यह सिखाना चाहिए कि कौन-सा व्यवहार स्वीकार्य है और कौन-सा नहीं। इसी तरह उन्हें अपनी बात सम्मानपूर्वक लेकिन दृढ़ता से रखने की भी सीख दी जानी चाहिए। समाज लगातार बदल रहा है और उसी के साथ बच्चों की परवरिश का तरीका भी बदल रहा है। पहले की तुलना में आज बच्चों को अधिक स्वतंत्रता, संवाद और निर्णय लेने का अवसर मिलता है। हालांकि, इस स्वतंत्रता के साथ जिम्मेदारी और सही मार्गदर्शन भी उतना ही आवश्यक है।

मिलेनियल्स और Gen Z में क्या अंतर है?

मनोवैज्ञानिक डॉ. छाबड़ा के मुताबिक, मिलेनियल्स और Gen Z के बीच सबसे बड़ा अंतर उनके बड़े होने के माहौल और डिजिटल एक्सपोजर का है। Gen Z बचपन से ही इंटरनेट, स्मार्टफोन और सोशल मीडिया के दौर में पली-बढ़ी है। इसकी वजह से उन्हें कम उम्र में ही दुनिया भर की जानकारी, अलग-अलग संस्कृतियों और विचारों तक पहुंच मिल गई। यही कारण है कि वे अपनी राय खुलकर रखने, सवाल पूछने और नए विचारों को अपनाने में अपेक्षाकृत अधिक सहज नजर आते हैं। वहीं, मिलेनियल्स ऐसे समय में बड़े हुए जब इंटरनेट और सोशल मीडिया का प्रभाव सीमित था। इसलिए उनका पालन-पोषण अपेक्षाकृत पारंपरिक सामाजिक माहौल में हुआ। यही वजह है कि कई मामलों में वे निर्णय लेने, अपनी बात रखने और जोखिम उठाने से पहले अधिक सोच-विचार करना पसंद करते हैं। हालांकि, डॉ. छाबड़ा यह भी स्पष्ट करते हैं कि यह अंतर हर व्यक्ति पर समान रूप से लागू नहीं होता। किसी व्यक्ति का आत्मविश्वास, व्यक्तित्व और निर्णय लेने की क्षमता केवल उसकी पीढ़ी से नहीं, बल्कि उसके परिवार, शिक्षा, परवरिश और जीवन के अनुभवों से भी प्रभावित होती है।

डिस्क्लेमर: यह लेख विशेषज्ञ की राय और उपलब्ध वैज्ञानिक जानकारी पर आधारित है। प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व, आत्मविश्वास और व्यवहार उसकी परवरिश, पारिवारिक माहौल, शिक्षा, सामाजिक परिवेश और व्यक्तिगत अनुभवों के अनुसार अलग-अलग हो सकता है। इसलिए यहां दी गई बातें सभी लोगों पर समान रूप से लागू नहीं होतीं।