सर्दी की दस्तक के साथ ही हमारी रसोई और खाने की थाली में बदलाव शुरू हो जाता है। सर्दियों के मौसम में हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन भारतीय खानपान का बेहद अहम हिस्सा माना जाता है। ठंड के दिनों में साग खाना सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि सेहत से जुड़ा एक बेहद ज़रूरी फैसला है? न्यूट्रिशनिस्ट्स के मुताबिक, हरी पत्तियों में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन और फाइबर न केवल सर्दियों में शरीर की इम्यूनिटी मजबूत रखते हैं, बल्कि मौसमी बीमारियों और पाचन से जुड़ी समस्याओं से भी बचाते हैं।

सरसों, पालक, मेथी और बथुआ सर्दियों के ये 4 लोकप्रिय साग हैं जिन्हें सर्दी में डाइट में शामिल करके बॉडी को हेल्दी रखा जा सकता है। ऑन्कोलॉजी डायटीशियन एवं Onediettoday की संस्थापक डॉ. अनु अग्रवाल ने बताया सर्दी में तरह-तरह के साग का सेवन शरीर के लिए बेहद फायदेमंद साबित होता है।

हम सर्दी में सरसों का साग, पालग, बथुआ और मेथी का सेवन करें। ये सभी साग सर्दी में पाचन को दुरुस्त करने, बॉडी को हाइड्रेट रखने और बॉडी का बीमारियों से बचाव करने में असरदार साबित होता है। आइए एक्सपर्ट से जानते हैं कि सर्दी में साग का सेवन कैसे असरदार साबित होता है और कौन-कौन से साग का सेवन करना सेहत के लिए फायदेमंद होता है।

सर्दियों में साग का सेवन क्यों करना चाहिए?

सर्दियों में सरसों, पालक, बथुआ और मेथी जैसे हरी पत्तेदार साग बाजार में आसानी से मिल जाते हैं। ये स्वाद के साथ-साथ शरीर को कई जरूरी पोषक तत्व भी देते हैं। इनमें विटामिन, मिनरल्स, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो इम्यूनिटी को मजबूत करते हैं। सर्दियों में साग को डाइट में शामिल करने से पाचन बेहतर रखने, हड्डियों की सेहत बनाए रखने में मदद मिलती है। सर्दी में वजन बढ़ने का खतरा ज्यादा रहता है ऐसे में साग का सेवन वजन को कंट्रोल करने में मदद करता हैृ। साग में मौजूद फाइबर मल त्याग को नियमित रखने और कब्ज से बचाव में मदद कर सकता है। साग में आयरन, फोलेट, पोटैशियम और मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में भूमिका निभाते हैं।

चार साग जो सर्दी में सेहत के लिए हैं जरूरी

सरसों का साग खाएं

सरसों के साग में विटामिन ए और विटामिन सी मौजूद होता हैं जो एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करता हैं। ये शरीर की कोशिकाओं को ऑक्सीडेटिव तनाव से होने वाले नुकसान से बचाने में मदद करता हैं। इसके अलावा, संतुलित आहार के हिस्से के रूप में इसका सेवन इम्यून सिस्टम को दुरुस्त करता है और सामान्य कामकाज को बनाए रखने में मदद करता है।

पालक का साग खाएं

पाचन से लेकर हड्डियों तक के लिए पालक के साग का सेवन असरदार साबित होता है। पालक के साग में मौजूद पोषक तत्वों की बात करें तो इसमें फाइबर और पानी मौजूद होता है, जो पाचन को बेहतर रखने और कब्ज की समस्या से बचाव में मदद कर सकता है। इसमें कैल्शियम और विटामिन के पाया जाता है जो हड्डियों की सेहत के लिए जरूरी हैं। पालक में आयरन, पोटैशियम, मैग्नीशियम और एंटीऑक्सीडेंट भी भरपूर मौजूद होता है। ये पोषक तत्व शरीर के सामान्य कामकाज में अहम भूमिका निभाते हैं। पालक में मौजूद आयरन लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में मदद करता है, जबकि एंटीऑक्सीडेंट कोशिकाओं को नुकसान से बचाने में मददगार होता हैं।



बथुआ का साग भी है असरदार

सर्दियों में बथुआ का साग का सेवन इम्यूनिटी को मजबूत करता है। बथुआ में विटामिन ए, विटामिन सी और अन्य पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो सामान्य कामकाज में मदद करते हैं। इसमें मौजूद विटामिन के और कैल्शियम हड्डियों की सेहत बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता हैं। बथुए में फाइबर भी पाया जाता है, जो पाचन को बेहतर रखने और मल त्याग को कंट्रोल करने में मदद कर सकता है। इसके अलावा, इसमें कैलोरी की मात्रा कम होती है। ऐसे में इसे संतुलित मात्रा में खाने से वजन कंट्रोल रहता है।

मेथी का साग खाएं

मेथी का साग पाचन और पोषण के लिए अच्छा विकल्प है। मेथी में मौजूद पोषक तत्वों की बात करें तो इसमें पोटैशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फाइबर, फोलेट और विटामिन के जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। पोटैशियम शरीर में तरल पदार्थों का संतुलन बनाए रखने और मांसपेशियों के सामान्य कामकाज में मदद करता है। मेथी में कुछ ऐसे यौगिक भी होते हैं, जिनमें सूजन कम करने वाले गुण पाए जाते हैं। इसमें मौजूद फाइबर पाचन को बेहतर रखने में मदद कर सकता है। फोलेट कोशिकाओं के निर्माण और उनके सामान्य कामकाज के लिए जरूरी है। मेथी का साग कम कैलोरी वाली सब्जियों में शामिल है, इसलिए संतुलित डाइट के साथ इसका सेवन वजन कंट्रोल रखने में मदद कर सकता है।

डिस्क्लेमर: यह लेख सामान्य जानकारी के उद्देश्य से तैयार किया गया है। इसमें दी गई जानकारी को चिकित्सकीय सलाह का विकल्प न मानें। किसी भी स्वास्थ्य समस्या या विशेष डाइट को अपनाने से पहले डॉक्टर या योग्य डायटीशियन से सलाह जरूर लें।